Erst Potsdam, dann Einreiseverbote: Gratis-PR für Sellner und die identitäre Ideologie

Der wievielte Coup für Martin Sellner (dessen Namen man auf Facebook nach wie vor abkürzen muss, will man nicht das Risiko von künstlicher Zuckerberg-Intelligenz verhängter langjähriger Accountsperrungen alleine für dessen Nennung eingehen) ist das gegen ihn verhängte Einreiseverbot eigentlich, an dessen Rechtmäßigkeit nun verstärkt Zweifel aufkommen? Die wievielte kostenlose Werbung, kredenzt durch “Correctiv” oder deutsche Behörden, wäre das dann? Ich bekomme inzwischen fast den Eindruck, man möchte, dass Sellner als das Gesicht der Alternativen Szene aufgebaut und wahrgenommen wird – denn anders kann ich mir den staatlichen Dilettantismus und das, wie sich die politmediale “Gegen-Rechts”-Front seit Monaten anstellt, nicht erklären. Vor der “Correctiv“-Geschichte jedenfalls war Sellner das mitnichten: Sicherlich kein Unbekannter, war er aber dennoch nie der Märtyrer mit ultimativer “street credibility“, die ihm “Correctiv” und Co. nun verschafft haben.

Alleine dadurch, dass die “Anklageschrift” in zu Potsdam und gegen Sellner von “Correctiv” geliefert wurde, hat dazu geführt, dass Konsumenten freier und alternativer Medien der Mainstream-Berichterstattung keinen Pfifferling mehr abkaufen und ihr nicht nur keinen Glauben mehr schenken, sondern oftmals sogar vom Gegenteil des Vermeldeten ausgehen; nach dem Motto: Wenn die Schmierfinken Sellner attackieren, kann er ja so verkehrt nicht sein. Ich verstehe diesen Impuls sehr gut und brauche wohl nicht nochmals zu erwähnen, was ich von “Correctiv” halte. Natürlich erzeugt es auch Sympathien für Sellner, wenn man sieht, wie ihm medienwirksam die Einreise verboten wird, während hierzulande gleichzeitig über Jahre hinweg potenziell hunderttausende Terroristen ohne Pass hätten einreisen können. Irre ist das. Irre!

Streisand-Effect par excellence

Jedenfalls haben sie Sellner – sowohl mit der Potsdamer Geschichte als auch jetzt mit dem Einreiseverbot – eine Omnipräsenz in der alternativen Szene verschafft, wie ich es bis dato bei noch keiner anderen Person erlebt habe. Ich kann nicht zählen, auf wie vielen alternativen Kanälen er in der einen oder anderen Form in den letzten Monaten zu sehen war. Praktisch überall war er Thema, dabei meist verteidigend und unkritisch betrachtet. Sein Buch verkauft sich wie geschnitten Brot. Es ist der Streisand-Effekt par excellence: Sellner ist unglaublich gestärkt aus dieser Geschichte hervorgegangen.

Das nehme ich “Correctiv” und Co. allerdings übel. Und zwar deshalb, weil Sellner zu der Fraktion der Alternativen Szene zählt, die sich explizit nicht als “liberalkonservativ“, sondern als dezidiert “rechts” bezeichnet und zwar in einem Selbstverständnis, welches das Etikett liberalkonservativ für sich ausdrücklich ablehnt – ähnlich wie auch Maximilian Krah und andere aus dem Umfeld von Schnellroda. Diese Sorte Rechter stellt sich allerdings gegen das Grundsatzprogramm der AfD und auch einem großen Teil von deren Wähler. Das sollte man bedenken. Ich selbst habe mich beispielsweise selbst noch niemals als “Rechten” bezeichnet (und das nicht nur deswegen, weil mittlerweile zwischen “rechts” und “rechtsextrem” praktisch nicht mehr unterschieden wird). Ich wehre mich bloß nicht dagegen, von Linken in diese Ecke gestellt zu werden – weil ich es nicht beeinflussen kann, in welche Schublade andere mich stecken.

Rechter Kollektivismus statt individueller Freiheit?

Wenn man mich selbst fragt, bezeichne ich mich grundsätzlich als libertär und realpolitisch liberalkonservativ. Aber natürlich erkenne ich als solcher auch an, dass natürlich auch Rechte ein Recht auf Meinungsfreiheit haben. Rechts und Links sind zwei Seiten der gleichen etatistisch-kollektivistischen Medaille. Krah beispielsweise diagnostiziert unserem System einen krankhaften “Liberalismus im Endstadium” (diese Aussage könnte Eins zu Eins von Linken stammen) und fiel gleichzeitig schon durch Marxismus-Relativierung auf. Auch seine China-Connections sind mir nicht geheuer – weshalb ich die AfD, Stand heute, bei der EU-Wahl, wo er als Spitzenkandidat auf dem Wahlzettel stehen wird, nicht wählen werde, auch wenn dies einige wohl überraschen wird; doch Marxismus-Versteher bekommen grundsätzlich keine Stimme von mir.

Martin Sellner ist ebenso ein Kollektivist, der allerdings nicht Wokeness oder Klima zur obersten Maxime staatlichen Handelns erklärt, sondern den “Erhalt der Ethnokulturellen Identität“. Identitätspolitik von rechts eben, wie man auch unschwer am Namen der “Identitären Bewegung” erkennt. Ich allerdings lehne jede Form der Identitätspolitik ab.

Wie nämlich in diesen Kreisen gedacht wird, erfahren wir beispielsweise in Henri Levavasseurs Buch “Identität. Das Fundament der Gemeinschaft” (erschienen im Jungeuropa-Verlag von Philipp Stein, der ebenfalls enge Beziehungen zu Schnellroda unterhält). In der Buchbeschreibung heißt es bereits: “Diese Ideologie, die Herrschaft des

‘Gesellschaftsvertrags’ und der ‘individuellen Freiheit’, ist das Urübel des allumfassenden europäischen Niedergangs dieser Tage.”

Extreme Schwächung liberalkonservativer Kräfte

Individuelle Freiheit als “Urübel” (!) des europäischen Niedergangs – das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen! Mit dieser Position könnten die Identitären wahrlich nicht weiter von mir entfernt sein, selbst wenn sie es versuchten. Für mich ist gerade der Verlust an individueller Freiheit das Problem unserer Zeit – und mir fallen spontan nicht einmal Linke ein, die sich derart offen und drastisch gegen die individuelle Freiheit aussprechen (noch nicht einmal Ulrike Herrmann). Wobei in identitären Kreisen ja sogar noch weiter gegangen wird und linke Phantastereien allzu häufig ebenfalls dem “Liberalismus” zugeordnet werden – was ein Unding ist. Es ist der Staat mit seinem Bildungssystem, der Themen wie Gender und Klima vorantreibt. Auf der anderen Seite hat sich der Spruch “go woke, go broke” etabliert, was nichts anderes bedeutet, als dass der freie Markt die Buntheits-Orgien bei Unternehmen abstraft. Fragt doch mal bei Budweiser nach.

Wie dem auch sei: “Correctiv” & Co. haben Sellner und der identitären Ideologie unterm Strich zu bundesweiter Bekanntheit und PR-Coups verholfen, wie sie größer kaum sein konnten und nie waren. Ich persönlich empfinde es als extreme Schwächung des liberalkonservativen Ambientes (und auch des “Nicht-Schnellroda”-Lagers in der AfD) wenn Sellner – der eben dezidiert nicht liberalkonservativ ist, auf ein Podest gehoben wird, als sei er der ultimative Vordenker der alternativen Szene. Interessanterweise scheinen das die wenigsten Liberalkonservativen so zu sehen geschweige denn als Problem zu betrachten.