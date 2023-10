Es fährt ein Zug nach nirgendwo…

Die Deutsche Bahn ist für ihre Nutzer ein Dauerärgernis. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob der Kunde männlich, weiblich oder divers ist, welche sexuelle Ausrichtung er hat oder ob er sich gerade als binäres Einhorn definiert. Verspätungen, Zugausfälle und überfüllte Waggons betreffen alle gleichermaßen. Die Toiletten, so sie denn funktionieren, sind seit eh und je geschlechtsneutral ausgerichtet und stellen dennoch eine Zumutung dar. In für füllige Menschen wie mich klaustrophobischer Enge entfaltet sich eine Vielzahl dubioser Aromen zwischen menschlichen Stoffwechselprodukten und großzügig, aber sinnlos verteilten Desinfektionsmitteln. Ein hygienisches Desaster.

Da kann man schon froh sein, im Bordbistro nicht mit kulinarischen Verlockungen konfrontiert zu werden – lediglich der Milchkaffee schmeckt ganz ordentlich. Immerhin erwartet den Reisenden beim Umstieg in den Anschlusszug zum Ausgleich ein großangelegtes Sportprogramm. So man hoffte, jenen Zug – wie angekündigt – am Gleis gegenüber anzutreffen, wird man rasch feststellen, dass es dem Planungsteam gefällt, die Einfahrt in letzter Minute zehn Bahnsteige weiter zu verlegen. Auch wenn ich mich gerade als nicht-binäre Nacktschnecke identifizieren würde, könnte ein Regenbogen-Streifen am ICE diese Misslichkeiten nicht wettmachen: “Hurra! Zwar komme ich drei Stunden zu spät am Ziel an, aber mein Zug ist queer!”

Fröhliches Deportieren

Man kann Beatrix von Storch mögen oder nicht, aber mit ihrer Beobachtung hat sie nicht unrecht: Auf Wokeness scheint bei der Deutschen Bahn mehr Wert gelegt zu werden als auf Service. Wer zum Vergleich schon einmal im Regionalverkehr eine Privatbahn genutzt hat, wird den Unterschied bemerkt haben, sogar die Sitze fühlen sich weicher an. Hier am NRW fährt etwa der wenig politisch korrekt benannte “National Express” aus den Niederlanden und bringt ebenfalls Fahrgäste jeglicher Ausrichtung ans Ziel. Auch ohne Regenbogen am Zug käme niemand auf die Idee, den Betreibern Transphobie vorzuwerfen. Aber da in Deutschland Ideologisches gern zu 150 Prozent umgesetzt wird, müssen selbst die Züge divers sein. So ein Anstrich kostet höchstwahrscheinlich auch um einiges weniger als ein verlässlicher Fahrplan.

Für ihre Kritik an Verspätungen und zusammenhangloser Wokeness will die Werbeabteilung der Deutschen Bahn Beatrix von Storch in die Wüste schicken. Ohne Rückfahrkarte. Dort kennt man den Zeitgeist: Bei einer AfD-Politikerin kann man sich so etwas trauen. Während die Bahn in anderen Werbespots reuig Besserung gelobt und die Behebung der Ärgernisse verspricht, darf man in diesem Fall eine Retourkutsche ganz tief unter der Gürtellinie fahren:

Das freut etablierte Politiker wie Renate Künast, man wiehert vor Schadenfreude. Da werden Gutmenschen zu im Rudel jagenden Hyänen. Nun kann sich wohl kaum jemand davon freisprechen, schon einmal schadenfroh gewesen zu sein, aber man verrät das höchstens dem eigenen Freundeskreis. Dermaßen hämisch zu reagieren, wenn ein zweifelhafter Gag auf Kosten einer Oppositionspolitikerin gemacht wird, hat schon eine andere Dimension, wenn es von Personen des öffentlichen Lebens kommt. Man erhascht einen Blick unter die moralische Fassade, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn den Bürgern etwas aufs Auge gedrückt wird, das sie eigentlich nicht wollen. Dieses Hämische war für mich immer Teil eines typischen Nazi-Charakters, zumindest dem der Schergen, welche das Ausschalten des wie auch immer gearteten Gegners übernommen haben. Einige Kritiker des Tweets der Deutschen Bahn haben dann auch an deren wenig rühmliche Beteiligung an der Deportation von Juden im Dritten Reich erinnert. Die Nazi-Keule einmal anders herum, aber wir haben es hier nicht mit Bürokraten wie Adolf Eichmann zu tun. Sondern mit kleinen Sadisten, die sich freuen, wenn jemand die Schmutzarbeit für sie erledigt. Ob das nun die Werbeabteilung der Bahn, das Zentrum für politische Schönheit oder die Antifa ist, spielt dabei keine Rolle.

Deshalb geht es hier auch nicht um Frau von Storch allein, sondern die dahinter stehende Methode (“Als sie die Kommunisten holten…“). Sie selbst will nun die Bahn verklagen, aber das dürfte sich als wenig fruchtbar erweisen. An Ihrer Stelle würde ich mir den Ärger auch nicht auf diese Weise anmerken lassen – denn so etwas geht meist nach hinten los. Den Daumen darf man aber schon auf diese Werbepraktiken halten: Die Bahn hat sich damit auf das Niveau der “heute-Show” herabgelassen. Da muss man sich nicht wundern, wenn der Service ebenfalls nicht funktioniert.