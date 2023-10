Endlich! Unser Bundes-Doppel-Wumms hat’s erkannt: “Wir müssen endlich in großem Stil abschieben“, so Scholz im “Spiegel“. Das möchte ich mal sehen. Alles nur dummes Gelaber! Wie viele Illegale Raubritter haben sich seit 2015 wohl schätzungsweise in unser Land verirrt? Ich tippe mal, konservative Annahme, auf schlappe 2,5 Millionen – und von denen sind mindestens zwei Prozent Psychos. Deshalb habe ich mal meinen Rechenschieber rausgeholt und nachgeprüft: Wenn wir täglich 1.000 von diesen Wandervögeln ausfliegen würden (was wir, selbst wenn der politische Wille dazu vorhanden wäre, natürlich nie schaffen!), dann wären das jährlich 365.000 Problemfälle weniger.

Bis wir dann die 2,5 Millionen entsorgt hätten – wohlgemerkt nur die, die in den letzten acht Jahren geschätzt zu uns gefunden haben), dann dauert das locker circa fünf Jahre. Das soll unser Kanzler-Häuptling mal den Grünen verklickern, oder den senilen Weltrettern in seiner SPD! Die Anwälte dieser Klientel würden auf Teufel komm raus klagen, und es würden sich garantiert zig Ärzte finden, die beliebige Atteste über “Posttraumatische Angstattacken” ausstellen.

Selbst Chuck Norris wäre machtlos

Und dann fangen wir wieder von vorne an. Stellen wir uns also drauf ein, dass deutsche Bürger weiterhin abgestochen werden, dass unser Sozial- und Gesundheitswesen weiter munter missbraucht und zerstört wird und dass unser Land weiter den Bach runtergeht. Dagegen könnte nicht mal mehr Chuck Norris etwas ausrichten – geschweige denn eben Blitzbirne Scholz. Und über Nancy schweigen wir am besten einfach mal ganz . Vielleicht greift uns ja die Hamas an? Die kriegen in ihrem Drogenrausch doch eh nix mehr mit… Exit Germania!

Apropos: Wenn man die pro-palästinensischen Demos in unseren Großstädten sieht, muss man sich zwangsläufig fragen: Leben wir eigentlich noch in unserem Land? Ich glaube, hier werden langsam alle verrückt…