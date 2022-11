Explosives Zusammentreffen: Testosteron-Migranten versus Klimakleber

Immer wieder wird von islam -sowie masseneinwanderungskritischen Menschen bemängelt, dass sich Migranten, allen voran jene aus muslimischen Ländern, nicht in Deutschland integrieren wollen, geschweige denn sich am öffentlichen Leben oder kulturellen Bräuchen beteiligen möchten. Egal ob Volksfeste wie das Oktoberfest oder die Cannstatter Wasen, Weihnachtsmärkte, Museen, Theater, aber auch Vereine: Überall sind Muslime Mangelware, da sie es vorziehen, unter ihresgleichen zu bleiben und sich privat Vergnügungen hinzugeben. Beispielsweise gehen die Männer gerne in Shisha-Bars sowie Saunen oder natürlich in die Moschee. Die Frauen suchen freilich ebenfalls oft und gerne Moscheen auf oder picknicken/grillen im Sommer innerhalb ihrer Sippe in Parks oder belagern mit ihrem meist in Hülle und Fülle vorhandenem Nachwuchs Spielplätze. Lange Rede, kurzer Sinn: Während Deutsche – wie andere autochthone Europäer in ihren Ländern -noch häufig bei kulturellen Veranstaltungen anzutreffen sind, leben die Muslime meistens privat innerhalb ihrer Kultur, so dass eine wirkliche Integration nicht stattfindet.

Es gibt allerdings auch Anlässe und „Events”, wo man als Konservativer und/oder normaldenkender Mensch wiederum sehr froh über diese freiwillige Segregation ist. Beispielsweise habe ich freudig zur Kenntnis genommen, dass es jede Menge Muslime gab und gibt, die ebenfalls einen großen Bogen um die Corona-Impfung mach(t)en, weil innerhalb ihrer Milieus (Familien, Freundeskreis) weder der massiv ausgeübte mediale Druck noch soziale Kontrolle, die viele Deutsche „an die Nadel trieben”, Wirkung entfaltete. Die eigenen Bezugssysteme und Cliquen der Landsleute oder Glaubensgenossen, in denen die Impfung – wie zuvor schon die Corona-Maßnahmen – eher abgelehnt wurden, verhinderten die Entfaltung des Gruppenzwangs innerhalb der migrantischen Parallelgesellschaften.

Wenn zwei dasselbe tun…

Ein ähnliches Phänomen zeigt ganz aktuell auch bei den Klimaprotesten, insbesondere den völlig verantwortungslosen, gar Menschenleben gefährdenden Asphaltkleber-Machenschaften: Hier ist der Anteil von Migranten, die sich aktiv als Teilnehmer an diesem bedrohlichen Firlefanz beteiligen, absolut gering bis nicht vorhanden. Egal ob in Deutschland, England oder auch in den Niederlanden: Bei den Klimaklebern handelt es sich stets um native Europäer, um Vertreter der „ekligen weißen Mehrheitsgesellschaft” (Sarah-Lee Heinrichs). Offenbar ist den Muslimen das Thema menschengemachter Klimawandel herzlich egal, sofern sie überhaupt an ihn glauben.

Was sowohl bei den Protestaktionen gegen den Klimawandel als auch die Corona-Impfung auffällt, ist dabei die ungleiche Behandlung von Einheimischen und Migranten durch Medien, Behörden und Justiz. Lehnte ein Deutscher die Spritze ab, galt er als unsolidarischer, verantwortungsloser und potenziell mordender Nazi. Vertritt ein Einheimischer die Meinung, dass Demonstrationen und insbesondere militante Protestaktionen gegen den angeblich menschengemachten Klimawandel völlig übertrieben sind (zumal die wenigen westlichen Länder, in denen diese „Bewegung“ auf den Plan tritt, diesen ohnehin nicht aufhalten könnten), dann wird er sofort als Ignorant, „Klimaleugner“, „Umweltsau“ oder verkappter „Boomer“ abgetan. Vertreten Muslime jedoch dieselbe Meinung – sowohl bezüglich Corona-Impfung als auch Klimaprotest -, dann lässt man ihnen dies in der Regel völlig unkritisch durchgehen. Hier gibt es weniger Querdenker noch Klima-Skeptiker; diese Feindbilder vertragen sich schlecht mit (vor allem muslimischem) Migrationshintergrund – handelt es sich bei ihnen doch zumeist – so der Tenor – um entweder rassistischer Dauerdiskriminierung und „Islamophobie“ ausgesetzte Opfer oder um arme, hilfsbedürftige Menschen, die es schließlich nicht besser wissen und deren desinteressierte oder feindselige Einstellung sicher kein böser Wille ist.

Es könnte auch einen Migranten treffen

Gewiss scheuen die meisten Menschen, die erst dem Corona- und jetzt dem Klimawahn anheimgefallen sind, auch deshalb davor zurück, Muslime für ihre diesbezügliche Haltung zu kritisieren, weil sie ansonsten ja selbst als Nazis oder Intolerante gebrandmarkt werden könnten. Wenn zwei dasselbe tun (oder in diesem Fall besser gesagt unterlassen), so ist es eben noch immer nicht dasselbe. Da verwundert es auch nicht weiter, dass es kaum einen Aufschrei und erst recht keine ansonsten stets vorschnell erhobene Mordvorwürfe gab, als unlängst in Berlin eine Radfahrerin, die unter einem Betonmischer geraten war, ums Leben kam, nachdem „Klimakleber” der Verkehr und infolgedessen auch die Rettungsmaßnahmen verzögert hatten. Stattdessen hieß es sogar (wie sich später zeigte, wahrheitswidrig), die kriminellen „Aktivisten“ träfe am Tod der Frau keinerlei Schuld, sie wäre auch so gestorben.

Was in diesem aufsehenerregende Berliner Fall allerdings das Opfer, die Täter und all jene eint, die mit den ätzenden Klebeaktionen nicht einverstanden sind, ist ihre durchweg deutsche Herkunft. Was würde wohl passieren, wenn im Rahmen eines Klimaprotests ein Opfer mit Migrationshintergrund ums Leben kommt? Selbst dann, wenn die Demonstranten nachweislich keine Schuld träfe, wäre der Aufschrei ungleich lauter. Man kann sich noch weitere Szenarien ausmalen, die zu völlig anderen öffentlichen und wohl auch gerichtlichen Bewertungen führen würden, wenn die Beteiligten Migranten statt Deutsche wären. Wie sähe das beispielsweise aus, wenn beispielsweise ein Autofahrer mit Migrationshintergrund, der es extrem eilig hat, auf eine Klimakleber-Blockade trifft?

Mit Karacho von der Straße gefegt

Gehen wir hierbei naheliegenderweise doch einmal von einem Berliner Clanmitglied in einem aufgemotzten Oberklasse-Boliden aus (es könnte aber auch ein Osteuropäer oder ein Afrikaner sein). Was, wenn dieser irgendwann so richtig die Fassung verliert, aus dem Auto aussteigt und die Festkleber zusammenschlägt oder mit vollem Karacho von der Straße fegt? Eventuell war Vergleichbares ja irgendwo sogar schonmal der der Fall, wurde jedoch nicht publik gemacht -, denn schließlich würde dieses dann nicht zum Narrativ der verkappten, dummen Deutschen passen, die kein Verständnis für Menschen mit „berechtigten Ängsten“ vor dem Klimawandel haben. In jedem Fall könnte der migrantische Täter, der zur Selbstjustiz griff, mit weit mehr Milde rechnen als jener biodeutsche Autofahrer, der in Hamburg-Bergedorf zu 6.300 Euro Geldstrafe und einem halben Jahr Fahrverbot verknackt wurde, weil er einen Blockierer beim Fahren touchiert hatte.

Wenn ein solches Szenario jedoch an die Öffentlichkeit geraten sollte, stünde der linksgrüne Mainstream vor einem echten Dilemma. Einerseits möchte man sich mit den Demonstranten und ihrem „auf Probleme aufmerksam machenden“ Verhalten solidarisieren und für sie Verständnis aufbringen, andererseits wäre es für sie der Super-GAU, als Rassisten verunglimpft zu werden, indem sie sich über einen muslimischen Verkehrsrowdy echauffieren. Während man solche Szenarien noch halbwegs unter dem Deckel halten könnte, ließe sich ein muslimisches oder afrikanisches Verkehrsopfer, für das jegliche Hilfe wegen am Boden klebender Biodeutscher zu spät kam, nur schwer vor der (Ver-)Öffentlichkeit verheimlichen.

Idee für sinnvolles Engagement?

Man wünscht es sich natürlich nicht – doch sollte etwas Derartiges eines Tages geschehen, bleibt mit Spannung abzuwarten, wie sich der deutsche Mainstream und die Klimakleber in diesem Dilemma winden und verkrampfen würden.

Tatsächlich hätten derartige Vorkommnisse allerdings, je nach Schwere des Ereignisses, sogar das Potenzial für Ausschreitungen bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass die indigenen, fanatischen, „guten” Haltungsdeutschen der meist schmächtigen Klebefetischisten den Schwanz (sofern vorhanden) einziehen und jegliche weitere Konfrontation mit muskulös-durchtrainierten, straßenkampferprobten gewaltaffinnen und massigen bärtigen Orientalen scheuen werden. Sollte sich dies bestätigen, könnte man ja die Clans oder testosteronstrotzende Männergruppen mit Migrationshintergrund sogar um Hilfe bitten, – und sie dazu bringen, sich in der Rolle als „Räumkommandos“ wenigstens einmal für die Gesellschaft positiv zu engagieren. Dann hätte die (muslimische) Masseneinwanderung wenigstens auch ihr Gutes.