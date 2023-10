Fall Chrupalla: Gewalt ist doof, es sei denn…

Karl Popper ist der dunkle Prophet aller Linken, welche ein Problem mit der Abgrenzung von politischer Gewalt und Zensur haben. Man darf stark bezweifeln, ob der österreichische Philosoph die Untaten der “Hammerbande” um Lina Engel befürwortet hätte, aber sein “Toleranzparadoxon” wird von einigen Linksextremisten mit schöner Regelmäßigkeit dahingehend ausgelegt. Weniger gefallen dürfte diesen Tätern Poppers Ablehnung einer politisch abhängigen Medienwelt, aber sei’s drum: Diese erweist sich als enorm praktisch, um der Bevölkerung eindringlich zu vermitteln, was toleriert werden darf und was nicht. Jeder Demokrat sollte sich eigentlich fragen, ob es legitim ist, einer lautstarken Gruppe dieses Meinungsmonopol zu überlassen. Diese kann auf dieser Basis und unter Berufung auf “Karl den Großen” schließlich nach Herzenslust zensieren. Aber außer ein paar alternativen Medien überwacht niemand die Überwacher – da sieht es auch für den von Popper geforderten Pluralismus düster aus: Längst glaubt die Linke, als ideologisches Klärwerk fungieren zu dürfen, das dem Bürger die Last des Filterns von Meinungen abnehmen muss.

Der Anschlag auf Tino Chrupalla lässt gerade wieder einmal die Diskussion über die Legitimation von politisch motivierten Straftaten anlaufen. Denn wo Meinungen gefiltert werden, muss auch deren Vertretern zu Leibe gerückt werden. Vorgeblich natürlich nur, um die Demokratie zu retten. Bisher hat nur Cem Özdemir sich positiv von seinen Kollegen abgehoben, weil er ohne ein mitschwingendes “Ja, aber” den Angriff und die daraus resultierende Häme verurteilte. Darüber hinaus schickte er Genesungswünsche. Der Rest der links-grünen Blase ist sich noch nicht einig, wie sie reagieren soll. Bislang überwiegt eine schier unglaubliche Boshaftigkeit, welche die schadenfrohen Hexen aus Shakespeares Macbeth wie einen harmlosen Strickclub aussehen lässt.

Hemmschwellen absenken

Von wie auch immer finanzierten Trollen erwartet man nichts anderes. Aber auch die Politprominenz teilt fleißig aus. Renate Künast und Bodo Ramelow kübelten ihren Spott besonders hemmungslos aus. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand, was genau in Ingolstadt geschehen war, so konnte man der Presse entnehmen, dass Chrupalla intensivmedizinisch betreut wurde. Allein das sollte ein Grund gewesen sein, sich nicht derart schadenfroh aus dem Fenster zu lehnen. Letztendlich dienten diese Aktionen dazu, den AfD-Politiker als unglaubwürdig dastehen zu lassen, nachdem schon die Drohungen gegen Alice Weidel als PR-Gag abgetan wurden. Unschuldsvermutung und Empathie sucht man hier vergebens. Konservativen wird von diesen Kreisen gern “Dog Whistling” vorgeworfen, also die Verwendung von Worten, deren tiefere Bedeutung nur Eingeweihten bekannt ist; das “Dog Whistling” hinter ihren Sätzen heißt allerdings auch nichts anderes als dies: “Und wenn es ein Attentat war, hätte es nicht den Falschen getroffen!”

Der intellektuelle Linke – oder der, welcher sich dafür hält – tritt freilich nicht so plump auf. Er weiß, dass er für die Anwendung des “Toleranzparadoxons” erst einmal eine entsprechende Bedrohung der Demokratie konstruieren muss. Dazu eignet sich der Nationalsozialismus natürlich hervorragend. Der hat ebenso gearbeitet, um seine Gegner aus der Welt schaffen zu können – etwa durch die Dämonisierung der Juden. Man muss in der Bevölkerung die Hemmschwelle senken, den “Feinden” etwas anzutun oder sie zumindest dazu bringen, bei Unrecht wegzuschauen. Es darf allerdings auch nicht so aussehen, als ob man den Nationalsozialismus verharmlosen würde. Also kommt lediglich ein suggestives Vorgehen gegen die AfD infrage.

Ohne direkt auf das aktuelle Anschlagsopfer zu verweisen, wird also Georg Elser in Stellung gebracht. Nachdem mittlerweile auch die Scholls wegen Konservativismus in Verruf gekommen sind, bleibt er als einziger von links zertifizierter Widerstandskämpfer übrig. Denn selbst ein Attentat auf Adolf Hitler muss mit der richtigen Haltung durchgeführt worden sein, sonst zählt es nicht. Nicht zu Unrecht wird darauf verwiesen, was der Welt erspart geblieben wäre, wenn Elser mit seinem Anschlag 1939 Erfolg gehabt hätte. Auch ohne eine Namensnennung ist dem Leser klar: Hier wird suggeriert, mit einem Anschlag auf Chrupalla könne ein Viertes Reich verhindert werden. Da verschlägt es einem erst einmal die Sprache. Denn während Elser 1939 längst Zeuge der nationalsozialistischen Verbrechen geworden war und auf konkrete Erfahrungen zurückgreifen konnte, steigert sich die Linke lediglich in Fantasien hinein, was unter einer AfD-Regierung geschehen könnte. Heißt es denn nicht “Wehret den Anfängen“? Da darf man doch ruhig mal ein paar Schritte überspringen und gleich zum Attentat übergehen. Natürlich folgt dieser Schlussfolgerung kein konkreter Aufruf, aber man weiß schon, wie man sich untereinander verständigt. Beliebt ist zum Beispiel das Markieren von Wohnorten. Da ist es wieder, das linke “Dog Whistling“.

Wenn das die Vorstellung von Demokratie ist, welche verteidigt werden muss, dann kann einem angst und bange werden. Man erhascht einen Blick in eine von linken Ideologen kontrollierte Zukunft, in welcher der Meinungskorridor bald so eng wird, dass keine Maus mehr hindurchpasst. Leider ist auch die sogenannte “Mitte” sehr empfänglich für diese Art der Argumentation – auch wenn sie nur hofft, als letztes gefressen zu werden. Vor dem Nationalsozialismus zu warnen ist richtig und gut, aber in Deutschland wird gerne vergessen, welche anderen Formen des Totalitarismus es außerdem gibt. Da steckt im Kampf gegen den “Faschismus” eine ordentliche Prise Stalin mit drin.