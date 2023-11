Fall Ofarim: Zwischen Schadenfreude und Enttäuschung

Jetzt hat die Soap-Opera um „Davidstern-Gate“ endlich einen – wenn auch unbefriedigenden – Abschluss gefunden, um es in der Sprache von Gerichtsshows auszudrücken: „Der Angeklagte ist unter der Last der Beweise zusammengebrochen“. Die lagen zwar schon länger in Form von Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen vor, aber Gil Ofarim bestand weiterhin darauf, die Wahrheit gesagt zu haben – auch wenn er diese angebliche Wahrheit in einigen sich teilweise widersprechenden Versionen wenig glaubwürdig wiederholte. Die seit zwei Tagen durchs Land laufenden Reaktionen auf das Geständnis könnten unterschiedlicher nicht sein: Sie reichen von Schadenfreude bis Enttäuschung. Jene, die nicht wahrhaben wollen, dass man auch außerhalb von Neukölln wegen des Sterns beschimpft werden kann, sehen sich in ihrem Glauben bestätigt: „Da hat der Jude mal wieder übertrieben!“. Juden hingegen, die auch außerhalb von No-Go-Areas genau deshalb beschimpft wurden, sind wütend – denn jeder, der über echte Anfeindungen berichtet, gerät von nun an in den Verdacht, ein kleiner Ofarim zu sein. Ähnliche Lügen kommen allerdings auch in einem nicht-jüdischen Kontext vor: Man denke nur an die Trittbrettfahrerinnen der „MeToo“-Kampagne oder, noch alltäglicher, an Autofahrer, die sich nach einem kleinen Auffahrunfall von einem befreundeten Arzt ein furchtbares Schleudertrauma attestieren lassen. Aber der Fall Ofarim wird nun auf Ewigkeiten mit seinem Judesein verbunden werden.

Es hätte so schön ins Weltbild vieler „aufgeklärter“ Westdeutscher passen können: Im als „rechts“ verrufenen Sachsen ereignet sich ein antisemitischer Vorfall mit einem prominenten Opfer. Für jene unter uns, die ihrerseits schon Erfahrung mit Pöbeleien angesichts ihres sichtbar getragenen Davidsterns gemacht haben, passte das Setting aber eben nicht: Denn ein Hotel mit internationalem Publikum, dessen Personal im Regelfall gut darin geschult ist, mit multikulturellen Gästen umzugehen, ist normalerweise kein Ort, an dem man solche Pöbeleien befürchten muss. Zumindest nicht am Empfang.

Es bleibt immer was hängen

Als Gil Ofarim, auf dem Bürgersteig vor dem Hotel sitzend, sein anklagendes Video drehte, befand ich mich im Zustand absoluter Ratlosigkeit. Heute könnte ich nicht behaupten, es „gleich gewusst“ zu haben; lediglich ein Bauchgefühl sagte mir damals, dass hier irgendetwas nicht stimmte. Vielleicht war es die Art und Weise, mit der Ofarim seine Klage vortrug, oder aber der Zweifel daran, dass ein Hotelangestellter tatsächlich so unprofessionell gewesen sein sollte. Die Vorstellung, die komplette Geschichte könnte erstunken und erlogen sein, erschien mir allerdings zu verwegen. Vielleicht handelte es sich um ein Missverständnis, und Ofarim war nicht aus Antisemitismus zum Wegpacken seines Sterns aufgefordert worden, sondern um die Ruhe in der Warteschlange wieder herzustellen? Das wäre nichts Ungewöhnliches – denn Autoritäten – in diesem Fall der Empfangsmitarbeiter – wollen derlei Konflikte schnell und effektiv lösen; auch wenn es dabei nicht immer gerecht zugeht.

Doch tatsächlich: Ofarim hatte sich die Geschichte wirklich nur ausgedacht. Wahrscheinlich aus gekränkter Eitelkeit, weil ihm als „Promi“ keine Vorzugsbehandlung zugedacht wurde. Dafür hatte er in Kauf genommen, den Ruf des Leipziger Hotels zu schädigen und – was vielleicht noch schlimmer ist – den Job eines Angestellten gefährdet. Denn mit Antisemitismusvorwürfen verhält es sich ähnlich wie mit der Anklage, Rassist zu sein: Es bleibt immer was hängen. Wenn die Medienmeute einmal Witterung aufgenommen hat, lässt sie nicht locker; einen Irrtum will man nicht zugeben. Auch die Bürger, welche sich damals zum Protest vor dem Leipziger Hotel eingefunden hatten, glaubten auf der Seite des Guten zu stehen. Nach Schuld oder Beweisen wurde nicht lange gefragt. Denn der Vorfall, wie bereits erwähnt, ereignete sich an einem Ort, der gut ins Schema deutscher Antisemitismusjäger passte. Wahrscheinlich plante der „Spiegel“ schon wieder ein Titelblatt mit der Aufschrift „Sachsen“ in Frakturschrift. In dieser Beziehung herrscht in Deutschland eine deutliche kognitive Dissonanz: Antisemitismus wird, je nach politischer Ausrichtung nur dort bemerkt, wo man ihn bemerken will.

Mit blauem Auge davongekommen

Denn der Davidstern ist für manche Menschen tatsächlich ein rotes Tuch – egal, ob der Träger nun Jude oder Nichtjude ist. Sei er auch noch so winzig und halb im Ausschnitt verborgen: Sie erspähen ihn, als habe man ein Schild um den Hals hängen: „Hier Anlaufstelle für Beschwerden über Israel jeglicher Art“. Es ist nicht so, dass man deshalb gleich körperlich angegriffen würde; vielmehr wird man zum Opfer der heiligen, pro-palästinensischen Inquisition. Der Ankläger meint, alles über den Nahost-Konflikt zu wissen, und lässt sein Gegenüber zur Rechtfertigung antreten. Für den Beschimpften fühlt sich das an, als habe er persönlich mindestens drei arabische Dörfer überfallen und sei für alle politischen Entscheidungen verantwortlich, welche seit dem ersten Aufruf Theodor Herzls zur Gründung eines jüdischen Staates jemals gefällt wurden. Oft reden sich diese Menschen derart in Rage, dass man unbemerkt den Ort des Geschehens verlassen könnte – sie würden weiter in Leere schimpfen. Es wirkt, als hätten sie ihr Leben lang darauf gewartet, einen Eimer Gülle über einen Juden oder Sympathisanten des Judentums auszukippen. Für so etwas fehlt einem Hotelangestellten, der eine Warteschlange bedienen muss, nun wirklich jegliche Zeit.

Gil Ofarim kommt jetzt mit einem blauen Auge davon: Gegen die Zahlung von 10.000 Euro wird sein Verfahren wegen Verleumdung und falscher Beschuldigung eingestellt. Damit fallen im Übrigen auch die Gerichtskosten dem Steuerzahler zur Last. Dem zu Unrecht beschuldigten Hotelmitarbeiter bleibt höchstens noch der Weg eines Zivilprozesses – aber selbst, wenn ihm eine Entschädigung zugesprochen wird, kann diese wohl kaum den Ärger aufwiegen, den er nach dem erfundenen Zwischenfall erdulden musste. Nicht unschuldig an der unendlichen Seifenoper waren wohl auch die Verteidiger Ofarims, die ihm noch einredeten, den Prozess gewinnen zu können, als er schon längst auf verlorenem Posten stand. Da traf wohl Eitelkeit auf anwaltlichen Geschäftssinn. Den eigentlichen Preis wird Ofarim jetzt wohl auf andere Weise zahlen: Man wird fortan zumindest an seinem Charakter zweifeln dürfen. Die eigentliche Zeche aber zahlen nun all diejenigen, denen im Falle einer echten antisemitischen Beleidigung nicht mehr geglaubt wird.