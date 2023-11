Fetisch “Kampf gegen rechts”: Wo Lina hämmert, bersten Knochen und spritzt Blut

Sie benutzten den Hammer als Tatwaffe, um ihren Opfern möglichst großen Schaden in Form von Behinderungen oder Verstümmelungen zuzufügen, und wie immer wird der „Kampf gegen rechts“ vorgeschoben, um den Gewaltexzessen freien Lauf zu lassen. Neben Antifa und “Letzter Generation” hat sich mittlerweile auch die durch den Prozess gegen ihre Rädelsführer Lina Engel bekannt gewordene „Hammerbande“ ihren Platz im Reigen der brandgefährlichen linken Netzwerke gesichert.. Nicht wenige, welche die RAF-Nachkömmlinge als eine der momentan gefährlichsten linken Terrororganisationen in ganz Europa betrachten.

Der Ursprung der Bande geht auf die Antifa-Terroristin Engel zurück, die dabei ertappt wurde, wie sie diverse Hämmer aus dem Laden entwendete. Die Gründung geht wohl auf das Jahr 2018 zurück; als “Gründungsort” wird Leipzig genannt. Mit roher, abschreckender Gewalt sollen politische Feinde zum Aufgeben gezwungen werden. Die “Hammerbande” lehnt den Rechtsstaat wie den Diskurs ab. Die Triebfeder ist gelebter militanter Linksextremismus. Es wird Jagd auf Neonazis gemacht oder was man halt so darunter versteht. Mittlerweile werden der Organisation sogar “internationale Verbindungen” nachgesagt.

Ermittlungsbehörden wirken “hilflos”

Erst im Februar dieses Jahres attackierte die Bande in Ungarn neun Passanten mit der erklärten Absicht, diese Menschen zu töten. Drei Rädelsführer der “Hammerbande” wurden verhaftet, 14 weitere europaweite wie internationale Haftbefehle gegen mutmaßliche Mitglieder erlassen (anders als in Deutschland ist die ungarische Justiz wenigstens bereit durchzugreifen – statt, wie in Leipzig geschehen, Lina Engel “achtbare Motive” zu bescheinigen).

Unter ihnen befinden sich zwei Italiener, ein Albaner und ein Syrer, die bislang wohl alle untergetaucht sind. Vor allem Österreich hat sich dabei anscheinend als beliebtes Versteck für die gesuchten Linksextreme entwickelt – besonders das linksextreme “Café Lotta“ in Innsbruck steht im Fokus der Ermittler, wurde von dort aus der Anschlag von Budapest geplant. Ein ungarischer Linksextremer und Pädophiler, der in dem Lokal gearbeitet hatte und im Kontakt zur Hammerbande stand, beging unlängst Selbstmord.

Antrainierte Kriminalität

Einsätzen der “Hammerbande” geht schon mal ein Kampftraining voraus: Gerne werden auch Verkleidungen aufgetragen, die Opfer im Vorfeld bestens ausspioniert. Taktiken werden langfristig verinnerlicht. Oftmals kommt jedem in der Gruppe eine bestimmte Aufgabe zuteil wie etwa die des Spähers oder die leibliche Absicherung der Mittäter. Es gibt Aktionshandys mit gefälschten SIM-Karten und verschlüsselten Messenger-Diensten wie etwas Signal oder Jabber. Zudem werden immer wieder Autos für die Anschläge aufgetrieben.

Kein Mitglied findet sich im inneren Zirkel der Vereinigung (wie zum Beispiel Johann Guntermann, Paul Müntnich, Moritz Schröter, Emilie Dieckmann, Clara Wittkugel oder Nele Aschoff), das nicht unter schwere Verhaltensauffälligkeiten oder massiven kriminelle Energien leiden würde. Als Student lebe man nur in den Tag hinein, um seine Freizeit mit den Angriffen auf Amtsgerichte (Leipzig) oder Nazi-Kneipen (verschiedene Orte) zu gestalten. Drogendelikte oder schwere Körperverletzungen sind da keine Besonderheit. Die Beteiligung an Ausschreitungen, gezieltem Vandalismus oder Straßenschlachten auch nicht. Spätestens Sommer befinden sich alle oben Genannten auf der Flucht, Engel selbst ist seit Juni trotz ihrer Taten “vorerst” auf freiem Fuß.

