Forever young: Alterungsprozessen vorbeugen mit NMN

Ist NMN eine Gefahr für die Pharmaindustrie? „Aber sicher!“, meint der durch seine kritische Corona-Aufklärung bekannt gewordene Arzt Dr. Bodo Schiffmann. ß-Nicotinamid-Mononukleotid (ß-NMN) wirkt wahre Wunder; sogar der “Focus” schreibt dazu: „Wer träumt nicht von ewiger Jugend? Strahlende Haut, keine Falten, funktionierende Gelenke, aktiver Geist, keine Alterskrankheiten – das alles soll es, dank eines neuen Pulvers, jetzt geben: Die Rede ist von NMN.“

Keine Alterskrankheiten – so etwas ist natürlich nichts für die Pharmaindustrie, die ihr Geld bekanntlich mit kranken Menschen verdient. Genau ihr ist daher NMN auch ein Dorn im Auge. Dabei ist die Wirkung evident: In einer Studie wurde Mäusen NMN verabreicht – mit erstaunlichen Resultaten, die kaum kaum Raum für Zweifel lassen: “Der Alterungsprozess wurde nicht nur aufgehalten, sondern auch typische altersbedingte Erkrankungen wie Diabetes, Alzheimer und Herzschwäche zeigten signifikante Verbesserungen bei vielen Mäusen. Hinzu kam: Die körperliche Aktivität und der Energiestoffwechsel wurden angekurbelt.“

Der Körper profitiert von der NMN-Power

NAD+ spielt eine entscheidende Rolle in verschiedenen Stoffwechselwegen und fungiert hauptsächlich als Oxidationsmittel. Besonders wichtig ist seine energiereiche Form, NADH, die für die Produktion von ATP unerlässlich ist. ß-NMN dient als Kofaktor bei Prozessen in den Mitochondrien, den Sirtuinen (eine Gruppe von Enzymen) und PARP – einem Enzym, das an der Reparatur von DNA-Brüchen beteiligt ist. Aus diesem Grund wurde es in verschiedenen Studien auf seine potenzielle neuroprotektive Wirkung und seine Anti-Aging-Eigenschaften untersucht.

In der Nahrung findet man ß-NMN hauptsächlich in Obst und Gemüse wie beispielsweise Brokkoli, Weißkohl, Gurken und Avocados – jedoch nicht in der geballten Konzentration, die die NMN Kapseln 250mg + C von Heilnatura beinhalten, dem Hersteller hochwertiger Nahrungsergänzungsprodukte in bester Bio-Qualität. Täglich unzerkaut 1 Kapsel mit ausreichend Wasser nehmen – und schon profitiert der Körper von der wahren NMN-Power. Die Anreicherung mit purem Vitamin C – dem bekannten wirksamen Antioxidans und Radikalenfänger, das außerdem als unverzichtbares Coenzym bei der Biosynthese von Kollagen fungiert – rundet das Wirkungsprofil ab.

