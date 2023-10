Ganztagsschulen: Kultusminister wollen mehr Qualität

Die Bundesrepublik Deutschland rutscht bei den PISA-Rängen immer weiter ab. Die Qualität der Schulbildung bewegt sich auf ein gefährlich niedriges Niveau zu. Da kommt die Meldung zur rechten Zeit, dass die Kultusminister mehr Qualität in den Ganztagsschulen fordern. Doch wo liegen da die Schwerpunkte? Die entsprechende Pressemeldung zur Kultusministerkonferenz (KMK) war kurz und knapp – und sie zeigt auf, dass es einen echten Reformwillen nicht gibt. Zwölf „Empfehlungen“ werden da “diskutiert” und sollen auch beschlossen werden. Sollen. Denn bezeichnenderweise wird bisher nur über einen dieser Punkte berichtet, und der hat mit Bildung als solcher nichts zu tun: Er geht um die Forderung nach einem gesunden, warmen Mittagessen für jedes Kind an Grundschulen. Dazu sagt die KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch (CDU), dies sei unabdingbar, denn „wir haben deutschlandweit immer mehr Kinder, die nicht satt werden, weil sie nicht genügend Essen mit in die Schule bekommen.“ Offensichtlich herrscht hier die Meinung vor, dass die schlechten PISA-Ränge an mangelhafter Ernährung liegen.

Das deutsche Schulsystem ist im Lauf der Jahrzehnte von gymnasialer Bildung zu kritikloser Indoktrinierung verkommen. Schon in der Grundschule und im Kindergarten werden die Kinder auf grüne Ideologie getrimmt. Notenvergabe soll abgeschafft werden, um die armen Kleinen vor Leistungsdruck und Diskriminierung zu bewahren. Wie das mit dem Dogma zusammenpassen soll, dass man sich nur genügend anstrengen muss, um Erfolg zu haben, wird wohl das Geheimnis dieser Zerstörer unseres Bildungssystems bleiben. Die deutschen Bildungsanstalten sind verkommen zu einem System, in dem man nur „Erfolg“ bescheinigt bekommt, wenn Lehrinhalte kritiklos wiederholt werden. Zweifeln und kritisches Hinterfragen wird nicht mehr gelehrt – obwohl genau das die Grundlage jeder Wissenschaft ist.

Genderstudien sind wichtiger als Naturwissenschaften

Auf diese Weise sollen künftige Generationen davon abgehalten werden, zu hinterfragen, ob alles richtig sein kann, was die Vorbeter in den Politikstuben als einzig wahre Richtung vorgeben. „Mensch, lern das und frag nicht!“ lautet die Devise, und die soll schon den Kindern abgewöhnen, sich überhaupt kritisch mit den vorgegebenen “Wahrheiten” und Dogmen zu befassen. Die Lehrpläne sind zugemüllt mit sinnfreien Inhalten über Sexualität und falschverstandener „Toleranz“. Zu kurz kommen stattdessen mittlerweile lebenswichtige Inhalte wie Naturwissenschaften. Das setzt sich dann fort in den Universitäten, an denen es jetzt 173 Lehrstühle für „Gender Studies“ gibt, aber nur noch sieben für Atomphysik. Das kann die gewollte Verwirrung schon an den Grundschulen als Ursache haben, nämlich dass dort gelehrt wird, dass es mehr als zwei Geschlechter geben soll. Wer da kritisch – berechtigt kritische – nachfragt, wird gemaßregelt und mit schlechten Noten abgestraft. Ob da manche Studenten Erhellung in diesen gänzlich unsinnigen Studiengängen suchen? Die wird man aber nicht finden, denn auch dort gilt: „Mensch, lern das und frag nicht!”.

Auf diese Weise werden brave Bürger erzogen, ja, man kann schon sagen „Schlafschafe“, die nichts mehr gelernt haben, denen es ausgetrieben worden ist, Dinge zu hinterfragen, die als quasi-offizielle “Lehrmeinung” gelten. Die deutschen Schulen sind zu Anstalten verkommen, die mit echter Bildung und Wissenschaft nichts mehr zu tun haben. Das scheint aber so gewollt zu sein, denn warum sonst wird aus dieser Kultusministerkonferenz nur kommuniziert, dass man an den Schulen “besseres Essen” anbieten will? Dass dann bei diesem „besseren” Essen vegetarisch und vegan im Angebot sein muss, dürfte außer Frage stehen. So wird auch dieser Teil, nämlich das Essen, das mit Bildung primär nichts zu tun hat, zu weiterer Indoktrination missbraucht, die kaum hinterfragt werden wird. Ich bezweifle aber, dass der PISA-Rang mit Schulspeisungen verbessert werden kann.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Anderweltonline.