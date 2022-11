Gedanken aus der Bundespsychiatrie

Ich war die letzte Woche nahezu unentwegt beschäftigt in meiner Funktion als ehrenamtlicher Psychiater an der Bundespsychiatrie, am Platz der Republik 1 in Berlin. Mancheiner denkt ja, dass diese Adresse der Ort des Deutschen Bundestages wäre;

doch weit gefehlt! In dieser Bundespsychiatrie läuft, schlenkert oder humpelt deutlich weit über die Hälfte der dort Behausten mit psychiatrischen Problemen umher, die einer permanenten Observation und einer helfenden seelsorgerischen Interaktion durch ehrenamtliche Psychiater – wie ich es bin – bedürfen.

Merkwürdig allerdings ist, dass fast alle meine ehrenamtlichen Psychiater-Kollegen Parteimitglieder der Alternative für Deutschland sind. Und die Notwendigkeit, dass die Mehrheit der politisch Agierenden im Bundestag psychiatrische Hilfsdienste benötigen, musste man in der vergangenen Woche, die als Abschlusswoche der neuen Haushaltsplanung aufgesetzt war, stündlich und minütlich erleben: Die Geschwindigkeit der Transformationsvorhaben in unserem „Grünen Reich“ (und damit für unser aller Leben) nimmt in immer erschreckendem Tempo Fahrt auf.

Bald werden 96 Prozent unserer Menschen hier in Deutschland nichts mehr besitzen – und sie werden darüber ganz sicher nicht glücklich sein. Die anderen etwa 4 Prozent jedoch werden alles besitzen: Konzernchefs, die Chefs der oberen Verwaltungsstrukturen (auch Apparatschiks) genannt, Politiker und einige weitere Sachwalter ihrer persönlichen Besitzgier.

Unser Deutschland wird bald Geschichte sein

Ohne hier näher auf Details eingehen zu wollen oder zu können, sage ich voraus: Unser Deutschland, so, wie wir es lieben und schätzen, wird sehr bald Geschichte sein. Die schon jetzt nur noch etwa 14 bis 16 Prozent wertschöpfend tätigen Bürger hierzulande werden niemals die gefräßige obere Schickeria und die bereits im Abgrund befindlichen Prekären, Alten und Bedürftigen gleichzeitig versorgen können – und dabei noch genügend für sich selbst und ihre Familien behalten (dürfen).

Ich weiß: Als Politiker im Bundestag und als Person des öffentlichen Lebens darf ich nicht zum „Generalstreik“ der Arbeitenden und der mühevoll Tätigen aufrufen. Trotzdem behaupte ich: Niemals wird der in Gang gesetzte Transformationsprozess unserer Gesellschaft – der nichts anderes bedeutet als die geplante Verarmung, die Unterjochung und Degradierung aller Bürger zu schuftenden „Systemsklaven“ – aufzuhalten und zu beenden sein, ohne dass es zu einer solchen mindestens zwei- bis vierwöchigen kollektive „Arbeitsruhe“ beziehungsweise einem entsprechenden Boykott der Leitungsträger kommt, als warnendes Zeichen des Widerstandes.

Umkehr aus Einsicht ist hingegen nicht mehr zu erwarten. Zu intensiv, zu sehr interessengeleitet und zu einhellig wirken alle Mitglieder der „Neuen Einheitspartei Deutschlands“ (NED) in der Bundespsychiatrie, am Platz der Republik 1 in Berlin an diesem Plan und dieser Zerstörung unseres nationalen, gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens mit. Deshalb sollten tatsächlich Organisation und Durchführung einer mehrwöchigen Arbeitsruhe durch die werteschaffenden Substanzmilieus angedacht werden.

Nur so kann das heraufziehende Unheil noch abgewehrt werden.

Martin E. Renner ist Bundestagsabgeordneter der AfD und medienpolitischer Sprecher seiner Fraktion.