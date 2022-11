Gedanken zum Ökoterror

Den Prototyp des „Aktivisten“ hatte ich vor einiger Zeit schon beleuchtet. Und auch der Unterart des inzwischen überall klebenden Weltretters hatte ich bereits eine ordentliche Portion Narzissmus und mangelnde Intelligenz attestiert. Klar, indem man sich dem vermeintlichen Schlafschaf in aller Öffentlichkeit vor die Linsen und Wege kleistert, provoziert man schon aus rein psychologischen Gründen eher den Wutmenschen als den Anhänger für die eigenen Bestrebungen. Das könnte man auch als Auserwählter des Guten auf dem Schirm haben. Andererseits kann die jetzt überall ins Bewusstsein blockierte Kollektivschuld so allerdings von den apokalyptischen Vorreitern des Great Reset nicht beabsichtigt gewesen sein. Denn sie droht, die heilige Botschaft in ein ziemlich unfriedliches Licht zu rücken. Aber nun, die Panik hat sich millionenfach in die Köpfe gefressen und setzt dort nicht nur die gewünschte passive Gefügigkeit in Gang. Die Zauberlehrlinge haben ihre Lektion nicht gelernt.

Diese Schnelldiagnose wird dem Problem des Ökoterrors aber sicher noch nicht gerecht. Schon deshalb, weil der nicht so schnell enden wird. Es verlangt nicht viel Phantasie sich vorzustellen, dass Museen aufrüsten können wie sie wollen, die Welt bleibt ungeachtet der jetzt getroffenen Vorkehrungen immer voller Möglichkeiten, uns allen den fossilen Wohlfahrtsalltag madig zu machen. Die menschlichen Stolpersteine werden uns von nun an begleiten, bis sich der Wind irgendwann spürbar dreht. Wir werden also gezwungen sein, grundsätzlicher darüber nachzudenken.

Zu keinem Zeitpunkt schlüssig

Der Elefant im Raum ist zweifellos die ehrliche Antwort auf die Frage nach dem Untergang des Planeten. Kommt er nun oder kommt er nicht? Ich denke, er kommt nicht. Jedenfalls nicht in Form eines vom homo sapiens verursachten Klimawandels. Mein Optimismus gründet sich vor allem auf der Überzeugung, dass den statistisch bereits bezifferten Klimaveränderungen vom Menschen durch Kreativität, technologischen Fortschritt und eine veränderte Siedlungspolitik durchaus in wenigen Jahrzehnten zu begegnen wäre. Es ist bei allen ernstzunehmenden Verwerfungen einfach nicht einleuchtend, dass ein nicht erreichtes 1,5- oder 2-Grad-Ziel das behauptete Ende der Menschheit markiert. So wie es zu keinem Zeitpunkt schlüssig war zu behaupten, das Ozonloch, das Acrylamid, die Schweinepest, Corona oder das Bienensterben würde die Menschheit vor unlösbare Probleme stellen.

Ich bin gern bereit, die Möglichkeit zu diskutieren, dass ich mich irre. Schließlich bin ich ein engagierter Ankläger der extremen Fehlsichtigkeit bei der Folgenabschätzung unseres Handelns. Ein Folgenforscher ohne Chance auf Anstellung in Potsdam sozusagen. Ich halte die betriebene Abschaffung der konkurrierenden Marktwirtschaft in Deutschland für einen schwer zu reparierenden Fehler. Die Ausrufung eines Schmelztiegels für Kulturen, Geschlechter und Sprache ebenso. Wie auch die Verschmutzung der Ozeane und des Weltraums. Soweit hergeholt wäre also eine irreversible lebensbedrohliche Verschmutzung des dazwischen liegenden Bereichs also auch für mich nicht. Fast könnte man sagen, sie wäre nach meinen bisherigen Erfahrungen sogar logisch.

Behauptete Endgültigkeit ist extrem unwahrscheinlich

Würden da nicht auf Seiten des Green Deal dieselben handelnden Personen in seltener Geschlossenheit auftauchen, die bereits mehrfach nachdrücklich unter Beweis gestellt haben, dass ihre Prognosen nicht eintreten, ihnen das Gemeinwohl meilenweit am Arsch vorbei geht und das eigene Wohlergehen das Zentrum allen Tuns bildet. Auch die als Beweis eines Konsens dienenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen finde ich in ihrer Einseitigkeit nicht überzeugend. Fast alles was von der Schuld des Menschen wegführt, wird dort beharrlich ausgeblendet. Die wenigen ausgeführten Szenarien bleiben verlässlich im Spektrum des Katastrophalen und werden stets mit pädagogischem Eifer bemüht, um natürliche Ursachen auszuräumen. Der Versuch aber, das Wirken der Natur auf das Klima gegenüber der menschlichen Einflussnahme auf eine zu vernachlässigende Größenordnung herunterzudimmen, ist nicht abwägend wissenschaftlich, sondern verdächtig ideologisch. Die behauptete Endgültigkeit, die berühmten „Kipppunkte” der „Letzten Generation” sind extrem unwahrscheinlich und das Ultimatum für unser Überleben wird noch mehrmals neu ausgehandelt werden müssen.

Jahrelang hat eine riesige Allianz aus einflussreichen Philanthropen, Politikern, Umweltverbänden, Thinktanks, Wissenschaftlern, Medienmenschen, gemeinsam mit einem gewachsenen Heer aus Jüngern mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom diese Klimaapokalypse verkündet. Mit allem Drum und Dran. Mit demokratischen Restlaufzeiten, düsteren Szenarien darbender Völker, Wetterberichten voller rotglühender Landschaften und natürlich teils fürstlichen Gehältern für die Verkünder. Keine Flut, kein Sturm, keine Lawine, kein Grashüpfer auf dem Balkon ohne biblische Verweise auf unsere Sünden. Stimmte dies so, dann wäre es zweifellos ein Dienst an der Menschheit, sich als Warnender an den nächstbesten Van Gogh zu kleben und Abkehr zu fordern. Die sich berufen Fühlenden werden uns also mit zunehmender Vehemenz den Verzicht predigen wie die Mullahs das Kopftuch und die Keuschheit.

Bis zum ultimativen Schlussakkord

Mit anderen Worten: Entweder gelingt es uns, die Frage nach dem Weltuntergang in einem globalen, seriös geführten Wissenschaftsstreit zu einem nachvollziehbaren Konsens zu führen, dem zu folgen auch die vielen Skeptiker bereit sind, oder der Ökoterror wird Alltag werden und immer radikalere Züge annehmen. Bis schließlich in einem ultimativen Schlussakkord die Idee keimen wird, die unbelehrbaren Verursacher des thermischen Massensterbens eigenhändig vom Planeten zu tilgen, bevor es zu spät ist. Absehbar, auch wenn jetzt betont wird, der Protest sei grundsätzlich gewaltfrei. Aber eine Wissenschaft, die trotz Milliardeninvestitionen nach drei Jahren Arbeit nicht in der Lage war, verlässliche allgemeingültige Strategien im Umgang mit einem Virus aufzuzeigen, kann nicht für sich beanspruchen, die komplexen Zusammenhänge der Klimabildung auf einem Planeten zu durchschauen und deren Wirkungsketten auf Jahre hinaus zu prognostizieren.

Statt „der Wissenschaft” wird also einfach die praktische Bereitschaft einer Mehrheit entscheiden, künftig ganz persönlich auf Wohlstand, Sicherheit und Wachstum zu verzichten. Das wiederum wäre nichts weniger als eine völlige Umdeutung der Evolution. Die ist ja auch durchaus von der „Letzten Generation” gemeint. Aber so funktionieren wir nicht. Menschen bringen sich nicht selten um, wenn Ihnen zuviel des bereits Erreichten durch die Finger rinnt. Sie begeben sich weltweit jedes Jahr millionenfach nicht in Lebensgefahr, um zu entsagen, sondern um der Armut zu entrinnen oder auch einfach nur ein noch besseres Leben zu führen als bisher. Das ist unsere Natur. Der geforderte umfassende Verzicht wird daher Illusion bleiben – was nicht heißt, dass ein anderer, schonenderer Umgang mit Ressourcen nicht möglich und dringend geboten wäre. Er lässt sich aber nicht gegen, sondern nur mit Wohlstand und Fortschritt für die Menschheit durchsetzen.