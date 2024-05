Gendergerecht scheißen im Museum – für 2,2 Millionen Euro

Trotz aller echten Probleme, die Deutschland hat, finden staatlich finanzierte Stellen und Behörden immer noch Zeit- und Finanzressourcen (sprich: Steuergeld), um ihre ganz eigenen Prioritäten zu setzen. In Berlin will man nun endlich an die Behebung eines wahrhaft epochalen, dringenden Missstands gehen, das zu den wichtigsten und menschheitsrelevantesten Herausforderungen der Gegenwart gehört – nämlich, die „binäre Aufteilung in Damen- und Herren-WCs aufzubrechen“. Deshalb wollen die Staatlichen Museen fortan nun geschlechtsneutrale Toiletten einführen, wie aus internen Unterlagen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) hervorgeht. Das Pergamonmuseum soll dabei als Pilotprojekt fungieren, „mit dem ein neuer Standard für künftige SMB-Projekte gesetzt werden soll“. Ziel ist demnach, Toiletten so einzurichten, dass sie “für Menschen aller Geschlechter offen stehen“. Es handle sich „um die Umsetzung eines gesellschaftlichen Auftrags“, hieß es weiter. Zudem rechne man damit, dass Unisex-WCs mittelfristig Vorschrift werden. Bei jedem künftigen Bauprojekt der Staatlichen Museen zu Berlin werde man prüfen, wie sich geschlechtsneutrale Toiletten umsetzen lassen.

Die Frage, was nach Geschlechtern getrennte Toiletten (ob nun nach den biologisch-realen oder den im Genderwahn neu herbeiphantasierten) überhaupt noch für einen Zweck haben sollen, wo sich mittlerweile ja per Sprechakt jeder für alles “erklären” kann, wird nicht weiter vertieft, dafür belaufen sich die Zusatzkosten für die “geschlechtsneutrale Umrüstung” der immerhin 52 Toiletten allein im Pergamonmuseum auf 2,2 Millionen Euro belaufen. Wer sich bei diesem ideologischen Hyperschwachsinn wieder die eine goldene Nase verdient, ist nicht bekannt, aber sicherlich werden im Shithole Berlin (hier ist diese Titulierung dann wahrlich Programm) die passenden Spezis bedacht werden.

“Shithole” Berlin – aber wörtlich

Ohnehin ist das Museum wegen einer seit 11 Jahren (!) laufenden Sanierung, die noch bis 2037 oder sogar 2043 andauern soll, ist das Museum derzeit geschlossen. “Ditt is Berlin“, mehr noch: Das ist Deutschland. Die Gesamtkosten der Sanierung werden auf bis zu 1,5 Milliarden Euro geschätzt, dazu werden noch mindestens 121 Millionen Euro kommen, etwa für Ausstellungsgestaltung und Restaurierung von Kunstwerken.

Diese absurde Episode zeigt wieder einmal, in welchem Ausmaß an Realitätsverlust dieses Land sich befindet: Nicht nur, dass die Sanierung eines Museums um die 30 Jahre dauert, man hat auch keine anderen Sorgen, als sämtliche Ausstellungssäle mit Toiletten auszustatten, die sich an eine so verschwindend geringe Minderheit richten, dass diese statistisch kaum erfassbar ist – und um die Psychose zur Vollendung zu treiben, bezeichnet man dies auch noch als „gesellschaftlichen Auftrag“. In Wahrheit hat diese Gesellschaft völlig andere Sorgen. Es handelt sich bei alledem um nichts anderes als baren Unsinn, der von den Universitäten über die Medien in alle Gesellschaftsbereiche gedrückt werden soll und dabei jeder vernünftigen Grundlage entbehrt. Das einzig Gute an dieser Meldung ist, dass man mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass 2037 oder gar 2043 völlig andere Verhältnisse in diesem Land herrschen werden: Entweder wird es bis dahin gelungen sein, sich von dieser geistigen Verirrung zu befreien, oder – weitaus wahrscheinlicher – die bis dahin muslimische Bevölkerungsmehrheit wird dem Genderwahn unter der Scharia ohnehin ein schnelles Ende bereitet haben, wie auch den tatsächlichen Errungenschaften von Freiheit, Emanzipation und Aufklärung.