Generalprobe verpatzt: Warum das BSW eben keine Alternative ist

Diese Woche stimmte der Bundestag über einen Antrag der Unionsfraktion ab, der eine härtere Gangart gegenüber dem Islam einforderte. Auch wenn sich dort viele vernünftige Positionen finden lassen, fallen viele wichtige Punkte unter den Tisch. Das wurde an dieser Stelle ausgeführt und soll hier vorerst keine weitere Rolle spielen. Interessant dabei ist, wie sich die Parteien positionierten. Für den Antrag stimmten einzig und allein die Unionsparteien und die AfD. Die FDP hätte vielleicht als Oppositionspartei zugestimmt; als Regierungspartei (und nur das zählt!) wollte sie den Antrag jedoch nicht unterstützen. Dass SPD, Grüne und Linke dem politischen Islam nicht entgegentreten würden, versteht sich von selbst.

Aber was ist mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW)? Die neue Partei hatte immerhin “linke Irrwege” angesprochen und einen pragmatischeren Kurs in der Einwanderungspolitik angeschlagen. Aber das BSW stimmte ebenfalls gegen den Unionsantrag. Immerhin weiß der Wähler nun, woran er ist. Die Abstimmung im Bundestag war die erste und einzige Chance für das BSW, parlamentarisch ein Zeichen zu setzen. Auch wenn Sahra Wagenknecht, gemessen an den übrigen Linken, viel Vernünftiges zu sagen hatte, fiel sie immer wieder als Verharmloserin des islamischen Terrorismus auf. So verurteilte sie schon 2009 die israelische Militäroperation in Gaza als “durch nichts zu rechtfertigende Aggression der israelischen Armee“, der nur „Tod, Qual und Angst“ bringe. An einer neuen Terrorwelle der Palästinenser im Jahr 2017 sei Donald Trump schuld, befand sie, weil er die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hatte. Die westlichen Militärschläge gegen den Islamischen Staat (IS) 2014/2015 lehnte sie ab, da dieser nur Leid über irakische und syrische Zivilisten bringe.

Wohlwollen für den Islam

Das stimmt zwar, entscheidend ist jedoch, dass die Intervention die Miliz nahezu vollständig auslöschen konnte. Zu größeren Terroranschlägen ist der IS operativ nicht in der Lage. Ohnehin seien am Terror laut Wagenknecht nur die US-Außenpolitik und Diskriminierung der Muslime schuld. Thilo Sarrazin, der eine breite gesellschaftliche Debatte über Einwanderung angestoßen hatte, ist für sie nur ein „Hobbygenetiker“, der Mitschuld am rechtsextremen Terroranschlag durch Anders Behring Breivik 2011 trage. Und zum jüngsten Potsdamer Geheimtreffen merkte Wagenknecht an, Remigration sei „nicht nur inhuman“, sondern auch ein ”Schlag gegen Integrationsbemühungen“. Wer in Deutschland lebe und gut integriert sei, dürfe keine Abschiebung fürchten. Muss er übrigens auch nicht – denn nichts dergleichen wurde beim Treffen in der Villa Adlon gefordert, auch nicht von Martin Sellner.

Wagenknechts Ehemann Oskar Lafontaine, der das Parteiprojekt seiner Frau aufgrund seines fortgeschrittenen Alters zwar mit viel Wohlwollen, aber ohne aktive Rolle begleitet, hatte sich 2006 im „Neuen Deutschland“ äußerst freundlich über den Islam geäußert: „Es gibt Schnittmengen zwischen linker Politik und islamischer Religion: Der Islam setzt auf die Gemeinschaft, damit steht er im Widerspruch zum übersteigerten Individualismus, dessen Konzeption im Westen zu scheitern droht. Der zweite Berührungspunkt ist, daß der gläubige Muslim verpflichtet ist zu teilen. Die Linke will ebenso, daß der Stärkere dem Schwächeren hilft. Zum Dritten: Im Islam spielt das Zinsverbot noch eine Rolle, wie früher auch im Christentum. In einer Zeit, in der ganze Volkswirtschaften in die Krise stürzen, weil die Renditevorstellungen völlig absurd geworden sind, gibt es Grund für einen von der Linken zu führenden Dialog mit der islamisch geprägten Welt. […] Die Menschen in den islamischen Ländern haben viele Demütigungen erfahren – eine der letzten ist der Irak-Krieg. Es geht um den Rohstoff-Imperialismus.“

Israelfeinde und Flüchtlingslobbyisten

Die Co-Parteivorsitzende Amira Mohamed Ali gibt sich mittlerweile einwanderungskritisch. In ihrer Zeit bei der Linkspartei hatte sie jedoch noch offene Grenzen gefordert und die für die Aufnahme von Afghanen nach dem Ende des westlichen Militäreinsatzes plädiert. Aktuell steht sie auf der Seite der Palästinenser und wirft Israel Kriegsverbrechen vor. Die BSW-Gruppe im Bundestag hatte jüngst ein Waffenembargo gegen Israel gefordert. Sevim Dagdelen meinte, dass Deutschland durch Rüstungsexporte eine Mitschuld am „Massaker“ gegen die Palästinenser trage. Es drohe ein „Völkermord“. 2010 wollte sich Dagdelen am Holocaust-Gedenktag im Bundestag gemeinsam mit Wagenknecht nicht für den israelischen Statspräsidenten Shimon Peres erheben.

Die seltenen migrationskritischen Töne aus der CDU hatte die Abgeordnete Zaklin Nastic scharf kritisiert: „Wie verzweifelt muss man eigentlich sein, sich derart billig an die AfD-Hassschleudern ranzuschmeißen?“ Thomas Geisel, Platz 2 auf der Europaliste, war in seiner ersten politischen Karriere bei der SPD Oberbürgermeister von Düsseldorf. 2018 hatte er gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Köln und Bonn der Bundesregierung angeboten, weitere Flüchtlinge aufzunehmen, da die Kommunen langsam an ihre Bevölkerungsgrenzen gestoßen waren. Er unterstütze „den UN-Migrationspakt, da er eine humane und zivilisierte Behandlung von Migrantinnen und Migranten vorsieht und die Voraussetzungen für eine geordnete Einwanderung schafft.“

Schuld sind immer die USA

Michael von der Schulenburg wird auf Platz 3 wahrscheinlich der Einzug gelingen. Der frühere UN-Diplomat sah 2014 die Gründe für das Erstarken des IS vor allem in willkürlichen Grenzziehungen der Kolonialmächte und den Militärinterventionen der USA. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Dass dem Islam selbst ein erhebliches Gewaltpotential innewohnt, scheint er auszublenden. Der Westen solle den IS nicht bombardieren, sondern abwarten, bis dieser „an sich selbst scheitere“. Jüngst forderte er die Aufnahme palästinensischer Flüchtlinge aus dem Gazastreifen.

Und Michael Lüders, der nach derzeitigem Umfragestand wohl nicht ins Europaparlament einziehen wird, ist Islamwissenschaftler und war Präsident der Deutsch-Arabischen-Gesellschaft, einer wirtschaftsnahen Lobbygruppe. In seinen Publikationen positioniert er sich auf Seiten der islamischen Welt und verdammt die USA und Israel. Sogar den damaligen iranischen Staatspräsidenten Mahmud Ahmadinedschad hatte er verteidigt: Dessen Holocaustleugnung sei nicht ernstzunehmen, sondern diene nur seiner innenpolitischen Machtsicherung.

Fazit: Wer jetzt noch überrascht ist, hat selbst Schuld.