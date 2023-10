Gescheiterte Rückführungen: Aufgehoben ist nicht abgeschoben

Schon der alte “Kaiser” Franz Beckenbauer besang es: „Gute Freunde soll niemand trennen.“ Dabei ist es fraglich, inwieweit sich die Deutschen und ihre muslimischen Neubürger wirklich gegenseitig ans Herzen gewachsen sind. Ist die überwiegend islamische Massenmigration vielfach nicht eher nur ein Spiegelbild des eigenen Selbsthasses ist? Offenbar liebt der Michel seine Feinde mehr als sich selbst, was zu immer groteskeren Realitätsverleugnungen, aber auch zur geradezu militanten Verachtung des Eigenen führt. Aus „Humanitätsgründen“ hat die Stadt Berlin erst vor Kurzem den totalen Abschiebestopp verhängt: Über den Winter soll in Sachen Ausreise und Rückführungen nichts mehr gehen. Die Hauptstädter dürfen sich für diese gewollte “humanitäre” Staatsversagen bei der türkischstämmigen Gleichstellungs- und Integrationssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) bedanken. Diese vertritt wie immer tendenziell mehr die Interessen ihrer eigenen Glaubens- und Gesinnungsleute, aber nicht die der deutschen Mehrheitsgesellschaft geschweige denn der Bürger, die sie zu schützen hat und von denen sie alimentiert wird. Obwohl die Kapazitäten längst erschöpft sind und die gesellschaftlichen Verhältnisse ausufern, sollen von Berlin aus nun für mindestens drei Monate keine Abschiebeflieger mehr starten.

Prinzipiell scheitern derzeit rund zwei von drei Abschiebungen völlig, ganz abgesehen davon, dass viel zu wenige – obwohl gerichtsfest verfügt – wirklich angeordnet werden. Zwar gibt das Bundesinnenministerium an, dass die Zahl der auferlegten Heimreisen von Januar bis Juni 2023 um ein Viertel gestiegen ist; doch kommt einem das angesichts der momentanen Flüchtlingskrise – mit vielfach mehr Zustrom, als überhaupt Herausschaffen möglich wäre – vor wie der berühmte Tropfen auf den heißen Stein: Exakt 7.861 zumeist abgelehnte Asylbewerber wurden im ersten Halbjahr abgeschoben, was zwar knapp 27 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum ist, aber immer noch ein Witz. Auch hier gilt die simple Formel: Lampedusa voll – Flieger leer.

Das System funktioniert nicht

Zudem lassen einen die Herkunftsländer dieser durchgeführten Abschiebungen leicht stutzig werden, traf es doch in erster Linie abgelehnte Asylbewerber aus Moldawien, Serbien, Georgien und Albanien – aber eben nicht das Klientel der größten und problematischsten Zuwanderungsgruppen:, Syrer, Iraker, Afghanen, Türken. Bis zur Mitte dieses Jahres lebten 279.098 ausreisepflichtige Personen in Deutschland, womit die Zahl der Ausreisepflichtigen zwar erstmals seit vielen Jahren wieder gesunken ist (was aber ein einer zunehmend großzügigen Duldungspraxis liegt). Von diesen besitzen 224.768 besitzen eine “Duldung”, die inzwischen fast schon einer gewissen Immunität, zumindest aber einer faktische bedingungslosen Aufenthaltsberechtigung gleichkommt.

Zusätzlich sei auch erwähnt, dass im besagten Zeitraum Winter bis Sommer 2023 immerhin 520 Abschiebungen in letzter Minute auf dem Luftweg abgebrochen wurden: Entweder durch den Widerstand der Betroffenen, weil die Piloten oder die jeweiligen Fluggesellschaften ihren Dienst verweigerten oder die Bundespolizei die Übernahme aus Sicherheitsbedenken ausschlug. Herkunftsländer oder Drittstaaten verweigern zudem oft die Zusammenarbeit bei der Rücknahme der jeweiligen Personen: Kaum ein Staat will die Abgeschobenen wieder haben. Wiedereinreisen nach dem “Drehtüreffekt” sind zudem die Regel. Viele abgelehnte Asylbewerber verlassen das eine EU-Land und stellen ihren Antrag in einem anderen. Die Zusammenarbeit der einzelnen EU-Staaten ist in dieser Angelegenheit alles andere als optimal: 2022 wurden lediglich 12.945 Flüchtlinge aus Deutschland abgeschoben. Von Januar bis Juni 2023 verließen 4.892 Menschen mit Bundesfördergeldern wieder das Land, mit Geldern von Ländern und Kommunen 2.309 Personen. Auf EU-Ebene wurden im letzten Jahr 422.400 Migranten zur Ausreise aufgefordert – die meisten davon stammten aus Scharia-Staaten wie Pakistan oder Algerien. Auch Marokko steht hoch im Kurs. Doch nur weniger als ein Viertel dieser “Aufgeforderten” – (96.795) wurde daraufhin tatsächlich in ein Land außerhalb der EU zurückgeführt.

Dieser Beitrag erschien auch auf beischneider.