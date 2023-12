Gesinnungsjustiz: Haftverschonung für kriminelle Tschetschenen, keine Gnade für “Reichsrollatoren”

Man mag zur Boulevardpresse stehen, wie man will, aber sie immerhin sorgt sie zuweilen für Erhellung über Tatsachen, die andere, vermeintlich “seriöse” Medien am liebsten ausblenden und unter den Teppich kehren. So veröffentlichte “Bild” gestern eine Top-Ten der Schreckens von Deutschlands meistgesuchten Schwerverbrecher (die Klassifizierung “deutsch” ist natürlich abermals irreführend, weil – welch Wunder – unter diesen zehn flüchtigen Spitzenkriminellen nur ein einziger Deutscher ist: der linksextreme Gewaltverbrecher Johann Guntermann, neben Lina Engel Chef der berüchtigten “Hammer-Bande“). Der Rest sind allesamt “Tätern mit Zuwanderungsgeschichte”, also Ausländer, Doppelstaatsbürger oder sonstige Passdeutsche; so wie sich das für ein Land gehört, das sich seine eigene Auflösung durch anhaltende Problemmigration als “Erfolgsstory” suggestiv schönredet.

Der eigentliche Skandal in dieser Horrorliste jedoch besteht darin, dass einige der Schwerverbrecher bereits dingfest gemacht waren, dann aber infolge blanken Staatsversagens oder einer pervers fahrlässigen Kuscheljustiz wieder laufen gelassen oder gar wissent- wie willentlich auf freien Fuß gesetzt wurden. Das extremste Beispiel dafür ist der Fall Khadzhimurat Chichaev: Der 53-jährige Angehörige einer der gewalttätigsten deutschen Tschetschenen-Banden mit Operationsschwerpunkt Sachsen – spezialisiert auf Schutzgelderpressung – war während seines Prozesses vor dem Landgericht Dresden kurzerhand geflohen. Zuvor hatte er bereits in U-Haft gesessen, war aus dieser aber auf richterliche Anordnung entlassen worden – wegen einer angeblich zu geringen “Dichte an Verhandlungstagen”. In Abwesenheit wurde er schließlich zu drei Jahren und sechs Monaten Haft wegen versuchter räuberischer Erpressung verurteilt. Inzwischen wird nach Chichaev zudem gefahndet wegen Mordversuchs an seiner Ehefrau.

Freiheitsberaubung und Verlust jeder Verhältnismäßigkeit