Grüne Kinderbuchpropaganda und Anti-Bauern-Stimmungsmache: Anke Engelke macht den Habeck

Als ob Deutschland nicht genug mit dilettierenden Kinderbuchautoren und oberlehrerhaften „Promis“ gestraft wäre, meinte nun auch noch Komikerin Anne Engelke in Robert Habecks Fußstapfen treten und ein sublim-moralinsaures Kinderbuch veröffentlichen zu müssen. Dafür nahm sie sich – anlässlich von dessen 100. Geburtstag – den Klassiker „Die Häschenschule” von Albert Sixtus (legendär illustriert von Fritz Koch-Gotha) vor. Unter dem wenig originellen Titel „Die neue Häschenschule“ entwirft Engelke nun, im Stile des üblichen postklimakterischen Volksbelehrungszwanges, das Bild einer Naturidylle, in der sich Fuchs und Hase buchstäblich Gute Nacht sagen. Gestört wird die traute Harmonie – welche Überraschung – nur von bösartigen Bauern.

In der Version von Engelke stößt sodann ein Fuchs als Mitschüler in die Häschenschule, der aber völlig ungefährlich ist, da er, wie Engelke, Veganer ist und am liebsten Möhren verspeist. Als die Klasse sich zum Wandertag in die Natur begibt, erklärt die Hasenlehrerin, dass alle Gefahren für die Tiere von Menschen ausgehen – vor allem natürlich vom permanentent Pestizide versprühenden rücksichtslosen Bauern, aber auch von Jägern oder Mähdreschern. Sie alle haben natürlich nichts anderes im Sinn, als aus Niedertracht und Bosheit die Natur zu zerstören. Die Botschaft bringt die ganze Einfalt der linksgrünen Wohlstandbourgeoisie auf den Punkt: der Mensch ist das Problem, Fleischesser sind gefährlich, Veganer aber nicht. Bauern verpesten die Umwelt, alles hat sich gegen die Natur verschworen.

Dem romantisierten grünen Weltbild huldigen

Bei vielen Landwirten und Lesern des Machwerks stößt diese unterkomplexe, frühkindliche Gehirnwäsche mit ihrer absurd verkürzenden Sichtweise begreiflicherweise auf heftige Ablehnung. Auf Amazon hagelt es Kritik an dem Buch. „Leider ist diese Neufassung eines Klassikers ein No-Go! Was hier betrieben wird, ist übelstes Verunglimpfen von Bauern und der Landwirtschaft“ oder „Ohje….diese totale Verdrehung soll die neue Schule / Pädagogik sein? Die wahre, mögliche Gefahr für Leib und Leben (in Bezug auf die Häschen) zu einem Freundbild stilisieren und die Bauern, die für die Nahrung (übrigens auch für die Möhren) sorgen zum Feind zu erklären? Was für eine Farce. Wie tief kann man sinken, Frau Engelke? Mir fehlen die Worte“, heißt es da unter anderem. Inzwischen wurde die Kommentarfunktion deaktiviert – wohl wegen des großen “Zuspruchs”.

Engelke selbst beteuert, es sei eigentlich gar nicht ihre Absicht gewesen, die Landwirtschaft zum Buhmann zu machen. Dies sei vielmehr der Wunsch des Verlags gewesen, weil es auch in der neuen Geschichte „einen Konflikt oder eine Gefahr“ geben sollte. Das könnte sogar stimmen, da der Kulturbetrieb tatsächlich diesem romantisierten grünen Weltbild huldigt. Eine bekannte Autorin wie Engelke, die hohe Absatzzahlen garantiert, könnte man hier natürlich als nützlich erachten, um diese Ideologie zu verbreiten. Dass Engelke nichts dabei fand, einen ganzen Berufsstand auf primitive Weise an den Pranger zu stellen, der derzeit ohnehin den Hass der mehrheitlich grünen Medien abbekommt, spricht dennoch Bände.