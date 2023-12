Guten Rutsch, Frau Faeser!

Na, was habt Ihr denn so für Silvester geplant? Einen ruhigen Abend mit Bleigießen, während draußen die Böller krachen? Davor vielleicht Raclette und Dinner For One? In Berlin und andernorts scheint sich gerade unter Neubürgern eine ganz andere Silvestertradition zu etablieren, wie wir sie auch schon aus Frankreich kennen: Randale, Angriffe auf Sicherheits- und Rettungskräfte, völlige Entgrenzung.

„Ich habe die Sorge, dass Silvester wieder ein Tag sein könnte, an dem wir in manchen Städten blinde Wut und sinnlose Gewalt zum Beispiel gegen Polizisten oder Rettungskräfte erleben müssen“, sagte die Innenministerin dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. Vielleicht kommt’s dieses Jahr ja noch ein wenig schlimmer – denn Faeser äußerte darüber hinaus die Sorge, dass sich die Krawalle in die angekündigten Aufmärsche (und folglich zu erwartenden Ausschreitungen) radikalisierter Palästinenser mischen könnten. Die Sicherheitskräfte (die in typisch ampeldeutscher, weiser Voraussicht schon angehalten wurden sich bei etwaigen Einsätze gleich zu Beginn nach Fluchtmöglichkeiten umzusehen, um nicht in Hinterhalte zu geraten) müssen wieder einmal den Kopf hinhalten: Für den Schutz der Bevölkerung und für die Unfähigkeit der Politik.

Blicken wird noch einmal zurück auf Silvester vergangenes Jahr: Da sprach Nancy Faeser in überraschender Klarheit, wenn auch viel zu spät, das Problem in weitgehender Deutlichkeit an und benannte sogar die Tätergruppe: „Wir haben in deutschen Großstädten ein großes Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden.“

Zuvor war durch verschiedene Medien der untaugliche Versuch unternommen worden, die Krawalle zu relativieren, in dem man “rechtsradikale Ausschreitungen” in der sächsischen Stadt Borna erfand. So wurde von “t-online” wahrheitswidrig behauptet, bis zu 200 rechtsradikale Jugendliche hätten unter „Sieg Heil!“-Rufen das Rathaus belagert. Dies wurden jedoch durch Recherchen, unter sogar durch die (diesbezüglich als linker Leumundszeuge fungierende) “Zeit”, als Ente entlarvt. Auf der linksextremen „antifaschistischen“ Seite “Belltower News”, die von der aus Steuermitteln geförderten Amadeu-Antonio-Stiftung betrieben wird, steht hingegen die Meldung noch immer unkorrigiert – obwohl zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels die Recherchen der “Zeit” schon vorlagen. Aber so eine Geschichte lässt man doch nicht einfach fallen, nur weil sie unwahr ist!

Das Problem wird ausgesessen

Auch sonst grassierten die wildesten Äußerungen zu den Silvesterkrawallen: Unter anderem von der bayrischen Grünen Katharina Schulze wurden die verhassten Böller als das eigentliche Problem ausgemacht. Dass ihre Partei seit Jahren ein allgemeines Böllerverbot forciert, ist gewiss nur ein Zufall… denn Grüne würden doch niemals Straftaten instrumentalisieren, um Gottes Willen! Man muss vor dieser Logikresistenz wirklich den Hut ziehen: Böller, die seit jeher legal, früher weitaus stärker verbreitet und nie ein Problem waren, sollen nun die Ursache der Probleme sein. Der eigentlichen Frage, was sich denn sonst wohl wo verändert haben könnte in Deutschlands Innenstädten, weicht man lieber aus.

Das Problem wurde letztendlich schon in der dritten Woche des Jahres vorsätzlich aus dem öffentlichen Bewusstsein gedrängt: Schließlich hatte CDU-Mann Merz von „kleinen Paschas“ gesprochen, da musste die Sprachpolizei natürlich umgehend reagieren. Die Medien stürzten sich dankbar auf diese Ablenkung. Die Chance eine Debatte über einen möglichen Zusammenhang zwischen der Erziehung in Paralellgesellschaften und der zunehmenden Gewaltbereitschaft in migrantisch geprägten Vierteln wurde im Keim erstickt und Faeser entging weiteren öffentlichen Forderungen nach Konsequenzen.

Ausweisungen wären ein Leichtes gewesen

Nichts blieb am Ende übrig von den hehren Worten der Innenministerin, die wohl auch selbst drei Kreuze machte, dass sich das Problem so schnell aussitzen ließ. Weder wurde das seit Jahren überforderte Justizpersonal aufgestockt, um die Fälle, wie anfangs vehement gefordert, „möglichst schnell bearbeiten zu können“, noch wurden Strafen verhängt, die zumindest das bescheidene Potenzial gehabt hätten, im folgenden Jahr potenzielle Täter abzuschrecken. Sogar die nach Paragraph 53, Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes rechtlich problemlos mögliche Ausweisung der Täter, bei denen es sich um Ausländer und keine (dankbar als “deutsche Staatsbürger” deklarierte) Doppelstaatsbürger oder Passdeutsche handelte, blieb aus.

Dabei heißt es dort explizit: „Ein Ausländer, dessen Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die freiheitliche demokratische Grundordnung oder sonstige erhebliche Interessen derBundesrepublik Deutschland gefährdet, wird ausgewiesen, wenn die unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmende Abwägung der Interessen an der Ausreise mit den Interessen an einem weiteren Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet ergibt, dass das öffentliche Interesse an der Ausreise überwiegt.“

Über 280 Straftaten – aber nur 17 “Verurteilungen”

Was wurde denn aus den Tätern der mehr als 280 Straftaten? Hierzu veröffentlichte die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” am vergangenen Donnerstag eine ernüchternde Bestandsaufnahme: Es gab gerade einmal 17 Verurteilungen – und kein einziger Gewalttäter der vergangenen Silvesternacht muss eine Haftstrafe absitzen. Die höchste Geldstrafe – 80 Tagessätze à 170 Euro – erhielt ein 42-jähriger „Deutschtürke“, der mit einer Schreckschusspistole herumgeschossen hatte. Direkte Angriffe auf Sicherheitskräfte (wie das ohne weiteres auch als Mordanschlag zu wertende Schleudern eines Feuerlöschers auf die Fahrerkabine eines fahrenden Rettungswagens) wurden eher wie Jungenstreiche juristisch behandelt und “geahndet”: Der 21 Jahre alte, in Berlin geborene Dilan M., der eine Rakete auf einen Polizeibeamten in Zivil aus maximal drei Metern Entfernung abfeuerte, erhielt eine Jugendstrafe von acht Monaten auf Bewährung sowie 70 Stunden Freizeitarbeit.

Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass man dieses Jahr die gleichen Täter wieder die gleichen Taten begehen sehen wird: Ermuntert durch das Ausbleiben jeder spürbarer Konsequenzen ist durchaus zu erwarten, dass sich auch manch anderer Vertreter der “Party- und Eventszene” dem Mob anschließen wird, weil er von der deutschen Kuscheljustiz nichts zu befürchten hat.

Großräumiger Landfriedensbruch

Fast ein Jahr ist der nie aufgearbeitete großräumige Landfriedensbruch der Migrantifa von Berlin nun her – und nichts wurde unternommen, um dem Problem zu begegnen. Statt dessen verbrachte Frau Faeser das Jahr damit, aufgrund der unbestätigten Anschuldigen des TV-Clowns Jan Böhmermann unliebsame Mitarbeiter zu entlassen, und sich von einem Skandal zum nächsten zu hangeln. Alleine für die Schönbohm-Entlassung hätte sie den Hut nehmen müssen; doch die Leitmedien mit ihrer notorischen Rot-Grün-Schwäche und die Haus-und Hofberichterstatter des öffentlich-rechtlichen Hoffunks hielten sich mit Rücktrittsforderungen zurück.

Was am Ende also bleibt, ist ein weiteres ungelöstes Problem im Zusammenhang mit der desaströsen Zuwanderungspolitik, die allerdings – so fair muss man sein – nicht allein das Versagen der Ampel, sondern auch das der vorangegangenen Regierungen ist. Wird weiterhin nichts unternommen, bleiben die Strafen so gering, dann werden wir uns wohl auch an diese Bilder gewöhnen und uns Stück für Stück “französischen” Zuständen annähern.