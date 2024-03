Habecks Stasi: Bundesnetzagentur bespitzelt Online-Kommunikation ohne Rechtsgrundlage

Letzten Monat trat der Digital Services Act (DSA) der EU in Kraft, ein gigantisches Zensurpaket für große Online-Plattformen. In allen Mitgliedstaaten soll eine eigene Aufsichtsbehörde über dessen Einhaltung wachen. Für Deutschland ist dafür die die dem Wirtschaftsministerium unterstellte Bundesnetzagentur vorgesehen. Dazu wäre aber noch ein offizieller Beschluss des Bundestages erforderlich. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt zwar seit 18. Januar vor, wurde aber noch nicht verabschiedet. Der Drang, die Online-Kommunikation zu überwachen, ist jedoch so groß, dass man sich bei der Netzagentur, sprich: Habecks Wirtschaftsministerium, einfach über Recht und Gesetz hinweggesetzt und eigenmächtig mit der Bespitzelung begonnen hat.

Netzagentur-Präsident Klaus Müller erklärte zu Monatsbeginn, man sammele bereits Hinweise auf Verstöße gegen den DSA und leite diese nach Brüssel weiter. Hauptziel ist natürlich die von Elon Musk geführte Plattform X (vormals Twitter). Da Musk dort wieder die Meinungsfreiheit eingeführt hat und der EU-Zensur Widerstand leistet, gibt es dort auch die meiste Kritik an Habecks Wahnsinnspolitik: „Wir glauben, dass X sich rechtswidrig verhält. Das werden wir belegen und nachweisen. Unsere Kolleginnen und Kollegen bereiten diese Informationen gerade gerichtsfest auf und schicken sie nach Brüssel, wo sich EU-Kommissar Thierry Breton und seine Leute darum kümmern werden.“ Er hoffe, dass die Kommission an diesem Fall „ein Exempel“ gegen Twitter statuiere, so Müller im Stile eines Politkommissars.

Ohne rechtliche Befugnis

Auf Nachfrage von „Apollo News“ erklärte die Behörde sogar, die erhobenen Informationen seien „auch ohne gesetzliche Grundlage nutzbar“. Hier zeigt sich die wieder einmal die völlige Unbekümmertheit, mit der der Staat Grundrechte einschränkt. Man will die Meinungsfreiheit auf einer beliebten Plattform einschränken, beruft sich dabei auf ein äußerst fragwürdiges EU-Gesetz und agiert ganz offen ohne rechtliche Befugnis. Der Verfassungsrechtler Rupert Scholz (CDU) erklärte dazu: „Was hier von Herrn Müller beziehungsweise den deutschen Instanzen gemacht wird, hat keine rechtliche Grundlage. Dazu bedarf es eines Gesetzes und dieses Gesetz muss mit EU-Recht vereinbar sein und es muss auch mit der Verfassung vereinbar sein. Von der Verfassung her gesehen, stellt sich schon das Problem, wie weit die Meinungsfreiheit gemäß Artikel 5 GG beeinträchtigt ist.“ Es bedürfe „sehr strikter Vorkehrungen, dass nicht plötzlich Meinungszensuren faktisch eingeführt werden, bis hin zu Formen des betreuten Denkens, staatlich betreuten Denkens etc.“ Ohne Gesetz tätig zu werden, sei von vornherein eindeutig mit dem Rechtsstaatsprinzip nicht vereinbar, da es einen Eingriff in bürgerliche Freiheiten bedeute.

Ganz so also, wie die Ampel-Regierung ebenfalls Meinungsdelikte verfolgen will, die ausdrücklich unter der Strafbarkeitsgrenze liegen, wird auch hier wieder nach Gutsherrenart gehandelt, um unliebsame Meinungen zu unterdrücken. Politiker und Beamte setzen sich ganz offen und ungeniert über rechtstaatliche Kernprinzipien hinweg, um ihre Agenda durchzusetzen und Kritiker mundtot zu machen. So wird die Freiheit schrittweise abgeschafft, ohne dass es von der Öffentlichkeit groß wird.