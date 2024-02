Hätte, hätte, Kettensäge oder: Warum wir in Deutschland die Regierung nicht tauschen wollen

Sehr viele fragen sich, wieso eigentlich all die absurden Figuren in der politischen Führungsriege nach ihren unzähligen Fehlleistungen und der ungeachtet dessen triefender Arroganz nicht längst zum Teufel gejagt worden sind. Ich denke, es hängt mit einem sehr einfachen Phänomen zusammen: Man muss genau hinsehen, wer da jetzt so an den Regierungsapparaten der westlichen Welt herummäkelt. Bauern sind es. Handwerker, Lehrer, Selbständige, Fahrer. Mittelständische Unternehmer und Dienstleister. Sie leisten viel und haben davon immer weniger. Ihnen schenkt der Staat kaum etwas. Es sind die ersten Opfer einen völlig abgehobenen Politik. Die welthöchste Abgabenlast, die fettesten Strompreise und die Inflation drücken schwer auf Bilanz und Gemüt. Man muss die Kurven nicht mehr hochhalten. Wer sehen will, der hat längst gesehen. Wo früher ein einzelner fleißiger Mann eine ganze Familie ernähren, ein Haus bauen, im Osten seinen Daimler vorführen und zweimal im Jahr nach Malle fliegen konnte, rackern heute nicht selten Mann und Frau und sind – ich bin mal so unromantisch – ziemlich froh, wenn die teuren Kinder, so die überhaupt noch willkommen waren, nicht noch ewig auf der Tasche liegen.

Wenn darunter beispielsweise eine latent orientierungslose Tochter mit Schulabschluss war, hat man nicht selten im Familienrat besprochen, wo es im Leben denn für sie so hingehen könnte. Ausgeschlossen wurde zumeist erstmal alles, was mit Wind und Wetter zu tun haben könnte. Frauen können heute zwar alles ganz genauso wie Männer, kriegen aber einfach zu schnell kalte Füße. Es sei denn, sie sind gezwungen, ihre naturverbundene Ader vor die Tatsache zu schieben, dass es schulisch eben nur für den Zoo oder die städtische Gartenpflege gereicht hat. Dann galt es noch, die immer unwahrscheinlicher werdende, aber doch nicht ganz auszuschließende Tatsache einer Mutterschaft einzukalkulieren. Rrrumms – da fielen die nächsten Einsatzgebiete weg; kleine und mittelständige Unternehmen etwa. Alle, die sich einen längerfristigen Ausfall nicht leisten konnten. Übrig blieb…: Irgendwas Soziales. Oder irgendwas mit Medien. Oder Behörden, Universitäten, Verwaltungen, Krankenkassen. Bürojobs jedenfalls mit einem Höchstmaß an Sicherheit und solider Work-Life-Balance. Ich höre schon den aufkommenden Leserunmut und die vielen Beispiele, die ja nun von ganz anderen moderneren Zeiten künden könnten, und ich kann es auch nicht belegen – aber ich behaupte, dass Frauen heute immer noch zu 85 Prozent in Bereichen arbeiten, die direkt oder indirekt von der öffentlichen Hand abhängen. Bei Männern sind‘s vielleicht 78,5 Prozent. Oder so. Das behalten wir mal als These im Hinterkopf.

Kein Millimeter Dasein ohne Staat

Die mit der Zeit zu monströsen Filzwerken herangewachsenen Staatsmaschinerien jedenfalls schaffen heute nicht etwa die ökonomischen Rahmenbedingungen, in denen dann eigenverantwortlich kreativ gewirtschaftet werden könnte; nein, sie dominieren die gesamte ökonomische, kulturelle und private Lebensrealität. Kein Millimeter Dasein, der nicht inzwischen entweder staatlich reguliert, sanktioniert und gefördert oder schlicht untersagt wäre. Von den subventionsgeilen Großunternehmen bis zum höchstbesteuerten Mittelstand. Von der EU-geförderten Landwirtschaft bis zu den öffentlichen Bildungseinrichtungen am Tropf. Von den gebührengefütterten Medien bis zur gepamperten Staatskunst. Von den bedürftigen nahezu insolventen Krankenhäusern bis zur gesamten, von zweimal besteuerten Renten lebenden Seniorenschaft. Bundeswehr, öffentlicher Dienst, Verkehr, Kultur. Dazu das gigantische Heer von Leistungsempfängern und Aufstockern. Sie alle brauchen heute die Zuwendung der öffentlichen Kassen, Kontrolle und Intensivbetreuung. Klar, ein mehr eigenverantwortliches Leben haben ja schon früh die kalten Füße verhindert, und der wegelagernde Staat sah’s gern so. Aber ohne den Staat, da weiß man ja auch nicht, was kommt. Das sind wir nicht gewöhnt.

Sagen wir’s so: Wenn nahezu alle in irgendeiner Form als staatlich domestizierte Zuchtobjekte existieren, wer bitte sollte dann wirklich ein Interesse am Verschwinden seines zwar knausrigen, sichtlich verfetteten aber doch vertrauten Ernährers haben? Und die traurige Antwort lautet: Sehr, sehr, sehr wenige. Trüge einer der beargwöhnten latenten politischen “Umstürzler” – aus programmatischer Sicht käme dafür wohl am ehesten ein Markus Krall in Frage – eine Milei’sche Kettensäge umher und würde irgendwann tatsächlich beginnen, am Filzknäuel herumzusägen… ja, was bitte würde dann aus Dir und aus mir? Im Zweifel isser dann weg, der ergonomische Sessel im Landesamt. Der Goldregen für die Kühnerts, Langs und Ganserers. Der Stylistenjob im Auswärtigen Amt. Der Schatz am Silbereisensee. Die Aktiva für die Aktivistenszene. Die Juniorprofessur für Extremismusfahnder. Oder die für “Spaziergangsforschung” an der Kunsthochschule in Kassel. Und auch die 35-Tage-Woche. Um frei – im Sinne von einigermaßen staatsunabhängig – arbeiten zu können, einen Gewinn (ja genau – neoliberalen Profit!) als persönlichen Anreiz rückfließen zu sehen, musst Du heute entweder kriminell, über alle Maßen schlitzohrig oder wirklich in der allerhöchsten Liga beheimatet sein. Es geht aber auch so. Irgendwie.

Angst vor Veränderung immer noch größer als Leidensdruck

Robert Habeck fordert jetzt, es ist grotesk, schon wieder ein Sondervermögen. Diesmal um Betriebe zu entlasten, die er vorher selbst höchstbesteuert und denen er durch Verknappung Weltrekordenergiepreise beschert hat. Was ihm durch die geniale CO2-Bepreisung zusätzlich die Kassen füllt. Der grüne Seher leitet inzwischen buchstäblich alles, was in diesem Land erarbeitet wird. Eine Billion Euro betragen die inflationsbefeuerten Rekordsteuereinnahmen inzwischen, um davon über seinen Kinderbuchautorenschreibtisch – hier ein Schlückchen, da ein Schlückchen – wieder auszuschütten und nebenbei noch die Aufhebung der Schuldenbremse zu fordern, weil das alles inklusive der Schattenhaushalte noch nicht reicht. Schlicht deshalb nicht, weil ihm die letzten Reserven im grünen Verteilungswahn für Gott und die Welt durch die Ritzen geglitten sind. Das stresst. Und dafür braucht man erstmal einen persönlichen Fotografen.

Fassen wir zusammen. Es gibt in diesem Land naturgemäß nur noch ein sehr begrenztes Interesse, die über Jahrzehnte metastasierenden staatlichen Strukturen abzuschaffen. Denn es leben einfach viel zu viele davon. Der Kipppunkt wurde vermutlich schon vor Jahrzehnten erreicht, als der Solidarpakt noch die heute vielgeschmähten Boomer als ökonomische Grundlage hatte. Die Angst vor Veränderung ist heute noch immer viel größer als der Leidensdruck. Die vom Staat domestizierten Massenwahlviehcher werden also selbst jetzt in der Krise den Teufel tun, ihren Ernährer gegen einen modernen, verschlankten, entbürokratisierten Staat auszutauschen, der dich womöglich von heute auf morgen in die Eiseskälte der marktorientierten Eigenverantwortlichkeit entlässt – jedenfalls,. solange es dir nicht über Jahrzehnte so beschissen geht wie einem gewöhnlichen Argentinier, der jetzt doch lieber einen eisernen Besens durchs Land fegen sehen will, als sich den Rest seines Lebens mit dem verbliebenen Existenzminimum und gelegentlichem Jubel für Lionel Messi zu begnügen. Solange dies so ist, werden alle fähigen, noch nicht ausgetrockneten, ausgezehrten Köpfe aus Deutschland fliehen und ihre Ideen und Träume woanders zu Geld machen. Irgendwann tut’s weh. Und dann gibt’s vielleicht doch noch das Kettensägenmassaker.