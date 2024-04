Haintz vs. Schunke: Der Zank um Israel spaltet die kritische Gegenöffentlichkeit

Seit dem 7. Oktober 2023 sieht sich das Oppositionslager in Deutschland ein weiteres Mal einer Spaltung ausgesetzt, die sich diesmal an der Existenzberechtigung Israels und seiner Reaktion auf den Hamas-Terror entzündet hat. Nach Corona und Ukraine war es bereits die dritte Spaltung des sogenannten “Widerstands”, der – ganz im Dienste des politisch dominierenden linksgrünen Milieus – zur veritablen Selbstzerfleischung jener führte, die eigentlich ihre Reihen dicht geschlossen halten müssten. Nun ist zwischen der Publizistin Anabel Schunke und dem Rechtsanwalt Markus Haintz ein Twitter-Konflikt ausgebrochen, der zeigt, wie heftig inzwischen auch reichweitenstarke Wortführer aneinandergeraten können, die doch eigentlich als Protagonisten der kritischen Gegenöffentlichkeit an einem Strang ziehen müssten, statt sich in weltanschaulichen Spaltungen und Grabenkämpfen zu ergehen.

Wobei man Anabel Schunke in diesem Fall nichts vorwerfen kann – hat sie doch nur die in der Tat unerträgliche und einseitige Übernahme von Pro-Hamas-Propaganda durch deutsche Medien und Politiker beider Lager (vor allem in Form von nachgeplapperten Mythen vom “Völkermord”, aufgebauschten Opferzahlen und unreflektierten Anti-Israel-Hassnarrativen) in ihrer Absurdität entlarvt: Sie hatte den Tweet des jüdischen Bloggers Dr. Eli David geteilt, in dem ein aktueller Videoclip von einer Strandszene im Gazastreifen zu sehen ist, der angeblich doch aufgrund der israelischen Angriffe Schauplatz eines “Genozids” und einem “Hunger-KZ” gleichen solle. David kommentierte das fröhliche Treiben mit Badespaß und Ferienflair sarkastisch mit den Worten: „Wie Sie sehen, ist der israelische Völkermord in vollem Gange“. Schunke ergänzte noch: „Heftiger Genozid“.

Nun mag man darüber streiten, ob derlei Zynismus geeignet ist, die erweisliche Lügenpropaganda der Hamas, der islamischen Welt sowie muslimischer Migranten und Linker hierzulande wirklich bloßzustellen oder ironisch aufs Korn zu nehmen. Fakt aber ist: Mehr noch als die Bilder von dicht bevölkerten Skigebieten, ausgelassenem Nachtleben oder pulsierenden Innenstädten in der Ukraine, wo doch angeblich ein brutaler Vernichtungskrieg tobt, sind diese Bilder durchaus angetan, die palästinensischen Opfererzählungen in Zweifel zu ziehen. Haintz jedoch sah sich wegen Schunkes Tweet zu einer heftigen Tirade gegen die Autorin veranlasst. Er schrieb: „Was muss einem Menschen widerfahren sein, um so zu werden? Sobald das Feindbild passt wird hirnlos gegen andere gehetzt. Erst waren es die ‘Ungeimpften’, dann die Russen, jetzt die von Israel getöteten Frauen und Kinder in Gaza“.

Als Meinungsäußerung ist diese Reaktion vielleicht legitim; fragwürdig jedoch ist das, was Haintz sodann an sogenannten “Fakten” zur vermeintlichen Widerlegung Schundes ins Feld führt: „Vorgehen Israels im innerstaatlichen bewaffneten Konflikt in Gaza: Völkermord (-), Verbrechen gegen die Menschlichkeit (+)Kriegsverbrechen (+)“, fügte er hinzu und berief sich auf Zahlen der UNO über „14.500 (!) durch Israel getötete Kinder & 10.000 getötete Frauen“, was „70% aller Todesopfer im Gazastreifen“ entspreche. Bei allem Respekt für die sonstige wertvolle Aufklärungsarbeit von Rechtsanwalt Haintz in allen erdenklichen Belangen: Diese Zahlen sind absolut unseriös und mehr als zweifelhaft – auch wenn sie von der UN verbreitet werden. Die berüchtigte antisemitische und dezidiert israelfeindliche Schlagseite der UN ist ein Dauerärgernis, welches sich nicht nur in der grotesk hohen Zahl an einseitigen israelfeindlichen Reaktionen ablesen lässt, sondern auch aus ihren zutiefst parteiischen einseitigen “Verurteilungen“. Ihr Zahlenmaterial stammt ausschließlich oder überwiegend von der Terrororganisation Hamas. Wie viele der Opfer tatsächlich Zivilisten und wie viele Kombattantenstatus haben (also Hamas-Kämpfer und Terroristen), kann gar nicht seriös überprüft werden.

Die UN ist auch hier keine brauchbare Quelle

Tatsächlich ist praktisch alles, was seitens der UN zu Israel kommt, nicht ernst zu nehmen: Allein 2022 gab es nicht weniger als 15 Resolutionen gegen den jüdischen Staat – mehr als gegen alle anderen Länder der Welt zusammen. Gegen alle schlimmsten Diktaturen zusammengenommen gab es nicht annähernd so viele Resolutionen wie gegen den demokratischen Rechtsstaat Israel. Auch UN-Generalsekretär António Guterres überbietet sich seit dem Hamas-Massaker mit Kritik an Israel. Und dass das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA die Hamas aktiv unterstützt, bis hin zur faktisch nicht mehr gegebenen Unterscheidbarkeit zwischen UNRWA-“Aktivisten” und Hamas-Mitgliedern, ist inzwischen vielfach gesichert. Schlimmer noch: Die UN-Sonderberichterstatterin für die palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, tritt geradezu als Pressesprecherin der Hamas auf. Dass deren Massaker einen antisemitischen Hintergrund haben, stritt sie öffentlich rundheraus ab. „Die Opfer des 7. Oktobers wurden nicht wegen ihres Judentums getötet, sondern als Reaktion auf die Unterdrückung durch Israel“, ließ sie allen Ernstes in einer ihrer skandalösen Erklärungen verlauten.

Trotz solcher polemischer, geschichtsblinder und hochgradig einseitiger Statements gilt die UN im Westen durchweg als seriöse Quelle für die Vorgänge in Gaza – und das selbst bei denen, die sie ansonsten als globalistischen Bevormundungs- und Unterdrückungsapparat brandmarken. Wenn es gegen Israel geht, spielt das jedoch urplötzlich keine Rolle mehr. Diesen Vorwurf muss sich auch Haintz gefallen lassen: Wenn man – spätestens seit Corona und völlig zu Recht – die fragwürdige Rolle der UN und ihre Unterwanderung durch globalistische Interessengruppen, NGOs und Partikularinteressen anprangert und sie als supranationales Beherrschungsinstrument erkennt, dann kann man sie nicht à la carte ausgerechnet dann, wo sie einem zufällig die ins eigene Weltbild passenden Zahlen und Daten liefert, als seriöse Quelle anführen.

Selektiv nur gegen Israel

Das ständige Empörungsgeschwafel nicht nur von Islamisten und Linken, sondern auch Rechten und Liberalkonservativven gleichermaßen, die plötzlich im Fall Israels für eine radikal-dschihadistische muslimische Terrororganisation Partei ergreifen und diese als legitime Freiheitsbewegung feiern, wo sie sonst das ganze Jahr vor dem politischen Islam und Islamisierung in Europas warnen, über den angeblichen „Völkermord“ Israels an den Palästinensern ist inzwischen nicht mehr zu ertragen. Natürlich gibt es an Israel und seiner aktuellen Regierung vieles zu kritisieren, doch was gerade seine Gegnern aus dem kritisch-alternativen Anti-Mainstream-Lager antreibt, sind dumpfe Ressentiments und tatsächlich vielfach auch antisemitische Vorurteile, die in dieser Debatte dann sogar noch mehr Gewicht erlangen als die sonstige Islamkritik. Durch pseudointellektuelle Rationalisierung dieser Dünkel fühlen sich manche der Israel-Ankläger dann gar besonders tief- und scharfsinnig – und scheuen auch nicht vor Propagandalügen und volksverhetzenden Halbwahrheiten zurück. Von einem Vertreter dieser unangenehmen Sorte hat sich Ansage! jüngst erst überfälligerweise als Autor verabschiedet.

All die, die dieser derzeit so schicken und angesagten “Israel-Kritik” das Wort reden, bleiben eine Erklärung schuldig, warum ausgerechnet der Nahostkrieg, der als klare Reaktion auf die beispiellose Barbarei vom 7. Oktober begann, sie so in Rage versetzt, während sie vor anderen Kriegen, auf die die Definition des Völkermordes weit eher zutrifft (Sudan, Jemen…), stets geschwiegen haben. Im Zustand selektiver Wahrnehmung und Inferenz eifern sie gierig danach, belastendes Material gegen den Judenstaat zusammenzutragen, um die Täter-Opfer-Umkehr auf die Spitze zu treiben und eine tiefsitzende Argwohn gegen Israel oder die Juden als Ganzes zu ventilieren. Umgekehrt blenden sie alles aus, was nicht in ihr Weltbild passt: Dass es auch arabische Israelis gibt, die hinter ihrem Land stehen. Dass fast die gesamte arabische Welt mit den “Palästinensern” nichts zu tun haben will und in der Eskalation des Iran das größere Problem als in der israelischen Selbstverteidigung sieht. Dass Israel die Bevölkerung von Gaza vor jedem Luftangriff warnt und seinerseits Hilfslieferungen zur Verfügung stellt – was wohl kaum das Verhalten eines Landes ist, das ein Volk systematisch ausrotten will.

Kein Interesse an der Wahrheit

Nicht nur die islamischen, auch die allermeisten westlichen Medien haben jedoch gar kein Interesse an der Wahrheit. Hamas-Behauptungen werden einfach eins zu eins weitergegeben, als handele es sich dabei nicht um eine grausame Mörderbande, sondern um eine Quelle, die grundsätzlich glaubhaft ist. An dieser Bias und Blindheit ändern auch Konfrontationen mit der Realität nichts: Erst kürzlich hatte beispielsweise ein von Israel gefangener Hamas-Terrorist ganz unverblümt eingeräumt, wie die Organisation die Medien manipuliert. So achte man etwa genauestens darauf, ob man mit der internationalen Presse oder zu einem arabischen Publikum spreche. „Die internationale Presse fokussiert sich auf die humanitären Aspekte“, sagte er. Zu ihr spreche man „nicht in der Sprache von Gewalt, Zerstörung und Rache“, sondern liefere Sätze wie „Wir wollen zur Normalität zurückkehren“ oder „Unsere Kinder sollen wie andere Kinder auf der Welt leben“. Er erklärte auch ganz offen, dass die Hamas Krankenhäuser im Gazastreifen nutze, weile es dort „24 Stunden am Tag Strom und Internet“ gebe. Einzelne Räume der Krankenhäuser würden für ihre Planungen genutzt und ihre wichtigen Anführer in Krankenwagen transportiert, um sich unauffällig und geschützt vor Luftangriffen innerhalb Gazas zu bewegen.

Mit diesen Enthüllungen war abermals bewiesen, dass die Hamas die Zivilbevölkerung von Gaza in ihrem grausigen Kalkül völlig skrupellos als menschliche Schutzschilde benutzt und sogar möglichst viele Tote will, die sie der Weltöffentlichkeit dann als Opfer und „Märtyrer“ verkaufen kann. Natürlich kann es aufgrund der Hamas-Strategie gar nicht ausbleiben, dass es zu zivilen Toten kommt, weil sie den gesamten Gazastreifen zu einer einzigen Terrorbasis ausgebaut hat; und das ist das eigentliche Kriegsverbrechen – nicht die (in Wahrheit noch sehr moderate) Reaktion Israels auf den blutigen Hass seiner Nachbarn.

Der größte Feind des Arabers ist der Araber

Die Gleichgültigkeit palästinensischer Kriegsprofiteure und Kommandanten gegenüber dem eigenen Volk zeigt sich nicht nur darin, dass sie selbst im Ausland, im vom Westen ermöglichten Luxus residieren und schwelgen und ihrem eigenen Volk seit Jahrzehnten jegliche humanitäre Unterstützung versagen, dem sie außer Hassindoktrination und Waffen nichts zukommen lassen. Sie beweist sich auch in der schamlosen Ausnutzung des Elends der eigenen Landleute. So ist der angeblich von einer durch Israel induzierten “Hungersnot” gezeichnete Gazastreifen inzwischen aktuellen Videos zufolge offenbar dermaßen mit Lebensmitteln überfüllt, dass dort die Straßenhändler die Konserven schon zu Spottpreisen verramschen – obwohl dieser der Bevölkerung eigentlich kostenlos zur Verfügung stehen müssten. Die gehört ebenso zur Wahrheit wie die von Schunke aufgegriffene Strandidylle.

Haintz’ Vorwurf der „Moslemhasserin“ gegen Schunke ist hier also sicherlich völlig unangebracht – auch wenn der Anwalt das sicher anders sehen wird. Auf seinem Telegram-Kamal teilte er unter dem Tweet an Schunke den Kommentar einer Annika Hohberg, die behauptet: „Es ist schon interessant. Bei all denjenigen, die lautstark vor einer Islamisierung Deutschlands warnen, findet sich seit dem 07. Oktober diese unendliche, wenn auch meist neu entdeckte Solidarität mit Israel wieder.“ Haintz macht sich diese Sichtweise offenbar zu eigen, da er den Screenshot des Tweets unkommentiert teilte. In Wahrheit ist es allerdings exakt umgekehrt: Seit dem 7. Oktober lassen immer mehr Gegner der Masseneinwanderung und hiesigen Mahner vor dem Islam plötzlich die Maske fallen, plappern gedankenlos islamistische Propaganda nach und verschließen die Augen vor der Tatsache, dass Israel den Kampf austrägt, der sich auch in Europa bereits abzeichnet.

Die Unfähigkeit zur Koexistenz

Doch früher oder später wird es ihnen wie Schuppen von den Augen fallen: Derselbe Abwehrkampf Israels gegen einen zur Koexistenz erklärtermaßen nicht bereiten Feind droht auch Europa, wo die Abermillionen muslimischer Zuwanderer, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten von einer verbrecherisch naiven Migrationspolitik importiert wurden, ebenfalls ein zuerst Expansions- und dann “Heimatrecht” einfordern und am Ende die Vertreibung oder Ausmerzung aller „Ungläubigen“, sprich Nicht-Muslime, anstreben werden – so wie es leider, quod erat demonstrandum, überall der Fall war, wo die Scharia herrschte. Es geht nicht um “geraubtes Land” und auch nicht primär um Juden, sondern um Andersgläubige als Fremdkörper, die assimiliert oder vernichtet werden müssen. Der Islam hat in seiner gesamten Geschichte noch nie und nirgendwo die friedliche Koexistenz mit anderen Glaubensgemeinschaften und Überzeugungen akzeptiert; wo dies islamische Staaten temporär erlaubten, waren dort Diktatoren am Ruder, die die Religion aus der Politik strikt heraushielten, bis sie gestürzt wurden. Ansonsten gab es historisch allenfalls tributpflichtige und schikanöse Unterwerfungsverhältnisse unter islamischer Vorherrschaft – oder die totale Vernichtung.

Einstige christliche Hochburgen im Irak, Syrien oder dem Libanon existieren dank muslimischer Massaker und Vertreibungen heute nicht mehr. Es liegt auf der Hand: Wenn „Palästina“ von Juden „befreit“ wäre, würde sich der islamische Eroberungsdrang noch vehementer auf Europa konzentrieren. Am Ende würden sich viele derer, die heute in Israel des Problem sehen, in just dessen Rolle wiederfinden – wenn es zu spät ist.