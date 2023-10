Haltloses Gerücht oder Verzweiflungstat: Plant Scholz wirklich eine neue Groko?

“Bild” machte gestern mit einer Meldung auf, die man unter normalen Umständen, und sechs Monate früher oder später, nämlich als Aprilscherz, verbuchen würde: Olaf Scholz soll genug haben von seine Koalitionspartnern und auf die anhaltenden Umfragetiefschläge und die Lethargie, die seiner Amtsführung

innewohnt, eine ungewöhnliche Antwort gefunden haben: Ohne Neuwahlen (bei denen seine SPD absehbar ein bundesweites Debakel erleben würde) will er mit der Service-Opposition CDU eine Neuauflage der Merkel’schen Groko planen. “Es wäre ein Deutschland-Beben!”, titelt “Bild”, die das angeblich ernsthaft zirkulierende “heißeste Kanzler-Gerücht in Berlin” wie folgt beschreibt: “Weil Scholz genervt ist vom ständigen Streit in der Ampel und erkennt, wie wenig Rückhalt das Bündnis in der Bevölkerung noch hat, wirft er Grüne und FDP aus der Regierung! Im Gegenzug bittet er die Union, in die Regierung einzutreten.”

Und die Zeitung beantwortet sich gleich auch noch selbst die sich in diesem Zusammenhang aufdrängende Frage: “Eine rot-schwarze GroKo! Warum sollte das Scholz das machen und Grüne und FDP aus der Ampel werfen? Die Gerüchteküche sagt: Weil es dem Kanzler hilft! Scholz könnte mindestens bis 2025 weiterregieren, möglicherweise erfolgreicher als bisher. Denn: Er könnte mit der Union unter anderem die Asylkrise lösen – möglicherweise geräuschloser und schneller als mit den Grünen.”

Am besten holt ihr gleich noch Merkel zurück…

Ach du Schande… na Bravo! Endlich wieder GroKo? Endlich wieder die beiden Parteien vereint, die bis vor zwei Jahren gemeinsam regiert und uns unter Merkel erst in die aktuelle Lage manövriert haben? Klasse! Juhuuu, Neuanfang! Aufbruchstimmung! Am besten holt ihr dann auch gleich noch eure gemeinsame Gottkanzlerin Merkel zurück.

Im Ernst: Man weiß bald nicht mehr, was man noch sagen soll. Wer kommt mit mir auf eine abgelegene Insel, auf der man sich mit den ganzen Kaspern nicht mehr beschäftigen muss? Dieses Land ist wahrlich verloren. Wenn das – die Rolle rückwärts – die einzige Antwort der Machterhaltungs-Kader auf eine heillos verfahrene Situation sein soll, wenn weiterhin nicht endlich Realpolitik betrieben, AfD & Co. als demokratischer Mitbewerber (und ihre Wähler als mündige besorgte Bürger) ernstgenommen werden und ein Politikwechsel nicht durch überfällige Neuwahlen herbeigeführt wird, sondern stattdessen taktisches Paktieren die Lösung sein soll: Dann gute Nacht, Deutschland.