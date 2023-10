Hat die grüne Klimasekte bei Cortéz abgeschrieben?

“Quema todos los barcos!” – verbrennt alle Schiffe! Dies befahl der spanische Eroberer Hernán Cortéz im Jahr 1519 seinen Hauptleuten, nachdem er mit elf Schiffen an der mexikanischen Küste gelandet war. Er kam aus Kuba und hatte die “Mania”, das Festland zu erobern. Um seine Leute zum Kämpfen und zum weiteren Vormarsch zu zwingen, bis irgendwann später der Entsatz kam, schnitt er seinen Soldaten damit die Möglichkeit zum Rückzug ab.

Cortéz war kenntnisreich und er wusste, dass es im Gipfelbereich von Vulkanen, in den Spalten der Gasaustritte, immer Schwefel gab. Dort reagieren die Gase aus der Tiefe, das Schwefeldioxid und der Schwefelwasserstoff, miteinander und bilden Schwefel (so funktioniert auch das moderne Klaus-Verfahren: Man lässt den unwillkommenen Schwefelwasserstoff aus der Erdgas- oder Erdölförderung auf das Schwefeldioxid der Rauchgase los und erhält so Schwefel, der kommerziellen Wert hat).

Wer lässt heute AKW’s “dekontaminieren“?

Cortez jagte deshalb seine Soldaten auf den Gipfel des Popocatepétl, um Schwefel für Schießpulver zu holen. Als die Indianer das sahen, kapitulierten sie innerlich und sagten sich: „Gegen diese Teufel können wir nicht kämpfen!“ So entstand der Beruf des „Azufreros“ (von spanisch “azufre” für Schwefel). Das waren die Leute, die mit einer Kiepe 2.000 Höhenmeter bis zum Rand des Kraters auf etwa 5.200 Metern stiegen. Der Krater selbst ist 400 Meter tief. Der türkisfarbene See am Grund enthält 35-prozentige Schwefelsäure. Von dort schleppten sie den Schwefel zu Tal. Ein Handwerk, das noch bis etwa 1940 Bestand hatte.

Zurück in die Gegenwart: Wer ist heute der Kopf hinter dem Befehl, die nun stillgelegten drei Kernkraftwerke schleunigst zu „dekontaminieren“ und damit eventuell unbrauchbar zu machen? Wenn man diese Anlagen ein Jahr in Ruhe ließe, würde nämlich nichts passieren. Niemand hätte einen Schaden davon. Die Abrisstrupps hätten anderwärts genug zu tun. Ist hier also ein moderner Hernán Cortéz am Werk? Oder gar ein Pol Pot?

Grüne Khmer

Die heutigen juvenilen “Grünen Garden” waren anfangs die “Friday”-Kids. Nun haben wir die schon mehr als nur halbstarken “Klima-Kleber”. Wann wohl werden die Grünen Khmer die Bürgergeldempfänger auf die sandigen Äcker der Mark Brandenburg treiben? Das Massaker der Roten Khmer mit etwa zwei Millionen Opfern wurde seinerzeit von der nordvietnamesischen Armee beendet. Der Befehl kam von General Giap. Das war übrigens der Soldat, der 1954 in der Schlacht von Dien Bien Puh die schwere Artillerie über die Berge geschafft hatte und damit die Niederlage der Franzosen einleitete.

Wer wird diesmal die Grünen Khmer zum Stillstand bringen? Übrigens: Hier können Sie ein Gespräch mit einem Fachmann für Atomkraft ansehen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf Anderweltonline.