“Hart aber fair”: Hübsch islamistisch

ARD-Islamistenpropaganda und kein Ende: Gestern Abend lud Luisa Neubauers Herzbube Louis Klamroth mal wieder zu seiner Talkshow-Simulation „Hart aber fair“ ein – diesmal zum ungemein originellen Thema „Rechtsruck oder Kurs der Mitte”, mit der Fragestellung: “Soll Deutschland konservativer werden?“. Zu Gast waren der Thüringer CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt, Sahra Wagenknecht, der Juso-Bundesvorsitzende Philipp Türmer, der stellvertretende „Welt“-Chefredakteur Robin Alexander, die „Komikerin“ Enissa Amani – und die muslimische “Publizistin” Khola Maryam Hübsch aus Frankfurt, skandalöserweise Mitglied des Hessischen Rundfunkrates und somit seit Jahren Stammgast im gebührenfinanzierten Fernsehen, wann immer es darum geht, dem hirnerweichten Fernsehpublikum den Islam als friedlich-harmlose, dauermissverstandene und angeblich verleumdete Religion zu verklickern.

Sie tritt dabei stets mit der Kopfbedeckung auf, für deren Verweigerung Frauen in den Ländern, wo Hübschs Zielvorstellungen Alltag sind, im Knast landen oder Schlimmeres, die in Deutschland aber allen Ernstes aus Symbol von bunter Weltoffenheit und moderner Weiblichkeit gefeiert wird. Entsprechend gibt sich Hübsch als “emanzipierte” Frau, die sich freiwillig den islamischen Regeln füge.

Unwidersprochene Kalifen-Verehrung

Als die Sendung dann unvermeidlichweise bei der Islamisten-Demo vom Samstag ankam, wo die Einführung eines Kalifats gefordert wurde, war Hübsch in ihrem Element. Sie geriet nachgerade in Verzückung und setzte zu einer Lobrede auf die dort geforderte Herrschaftsform des Kalifats an, die sie als spirituelle, friedliebende Gemeinschaft pries. Zuvor hatte Merkel-Jünger Voigt, dessen CDU mit ihrer verbrecherischen Migrationspolitik überhaupt erst die demographische Grundlage für die unaufhaltsame Islamisierung dieser einstigen christlich-abendländiscen Kulturnation geschaffen hatte, die platte Phrase „Scharia und Kalifat gehört nicht zu unserem Land“ abgelassen. Dadurch offenbar maximal gereizt, entgegnete Hübsch, sie gehöre einer Gemeinde mit einem „weltweiten“ Kalifen als Oberhaupt an, der für die strikte Trennung von Staat und Religion und natürlich den Weltfrieden stehe.

Mit diesem Märchen bezog sich Hübsch auf die Ahmadiyya-Gemeinschaft unter Führung des Pakistaners Mirza Masroor Ahmad. Dessen verstorbener Vorgänger Hazrat Mirza Tahir hinterließ der Nachwelt solche aufschlussreichen Einsichten wie etwa: „Wer Schweinefleisch isst, wird homosexuell“. Und die Jugendorganisation der Ahmadiyya stellte klar: „Ein schamloses Tier wie das Schwein prägt oder unterstützt die Ausprägung gewisser Verhaltensweisen des Konsumenten“ (dies könnte übrigens auch der Leitspruch von Agrarminister Cem Özdemir sein, der den Deutschen ja den Fleischgenuss insgesamt austreiben will). Diese O-Töne ihrer religiösen Heimat ließ Hübsch natürlich unerwähnt; dafür eierte sie auf Klamroths Frage hin, ob sie die Hamburger Demo nicht als Problem sehe, verlegen herum und rang sich schließlich zu der geschwurbelten Antwort durch: „Das Problem ist, wenn die Demonstration nicht eingeordnet wird. Es ist eine kleine Minderheit. Und auch wie man diese Slogans versteht.“

Produkt einer Fehlsozialisierung

Und als Voigt nochmals Scharia und Kalifat kritisierte, schwärmte sie: „Wenn ein Muslim gut zu seinen Nachbarn ist, wenn er sich fürs Gemeinwohl einsetzt, sich ehrenamtlich engagiert, dann befolgt er die Scharia.“ Zudem behauptete sie, es sei „Bestandteil der Scharia“, dass Muslime sich an die Gesetze des Landes, in dem sie leben, halten müssten – vergaß dabei aber zu erwähnen, dass dies – sofern es sich nicht um die Verstellungspraxis der Taqiya handelt – nur insofern gilt, als diese mit den Gesetzen des Propheten im Einklang sein müssen. „Die Konstruktion, die die Politik aufmacht, es gebe einen Widerspruch zwischen Scharia und Staat, das ist eine Fantasie“, sagte sie weiter.

Hübsch ist die Tochter des radikalen Ex-68ers und Islam-Konvertiten Paul-Gerhard Hübsch alias „Hadayatullah“, der nach eigenen Aussagen vor seinem Tod noch nach islamischer Tradition die Ehe seiner Tochter arrangiert hatte. Wie viele verlorene und ver(w)irrte Seelen der damaligen Sponti-Generation – Stichwort Horst Mahler – driftete auch Hübsch in ein Extrem ab, das reaktionärer und radikaler ist alles, wogegen die Studentenbewegung und weltweite Jugendbewegung Ende der Sechziger rebelliert hatte. So gesehen, ist Khola Hübsch auch nur das Opfer einer tragischen Fehlsozialisation. Dass entschuldigt allerdings nicht, dass sie im ÖRR Islamismusverklärung und -verharmlosung betreiben darf. Denn auch bei „Hart aber fair“ praktizierte Hübsch gestern wieder ihre übliche Strategie, wirklich jede noch so verhaltene Islam-Kritik als Missverständnis oder reine Böswilligkeit abzubügeln. Wer ihr zuhört, könnte meinen, der Islam sei reinster Pazifismus und ein Segen für die ganze Welt. Ob sie, die in der westlichen Wohlstandsgesellschaft alle Privilegien genießt, diese kontrafaktische Verherrlichung wirklich glaubt oder diese Lügen gezielt verbreitet, sei dahingestellt.

Passte wie die Faust aufs Auge: Enissa Armani

Ihr zur Seite stand mit Enissa Amani gestern eine ebenso bizarre Gestalt , die ebenfalls zum festen ÖRR-Talkshow-Inventar gehört und deren Geschwafel fast noch schlimmer war als das von Hübsch. Amani, die von Anti-AfD bis “Black Live Matters” über jedes Stöckchen hüpfte und deren Eltern einst vor der Mullah-Diktatur im Iran geflohen waren, ergänzt ihre Islam-Verharmlosung mit linksradikalen Parolen aus der untersten Schublade: In der Sendung teilte sie mit, dass sie sich durch den Begriff Leitkultur „getriggert“ fühle und äußerte in stupidestem Whataboutism den dümmlich-populistischen Wunsch, dass zwar über die Kalifats-Demo gesprochen werde, dann gefälligst aber genauso darüber, wie viele Milliardäre davonkommen mit zwei Prozent Steuern“.

Es endete wieder ein typischer ÖRR-Talkshowabend, der aber vielleicht doch so manchem aus dem stetig schwindenden „Hart-aber-fair“-TV-Publikum die Augen geöffnet hat, wie goldrichtig Peter Lustig (“Löwenzahn“) doch einst mit seiner legendären Empfehlung zum Sendungsschluss lag: “Abschalten!”