Klima? Nein, Kommunismus!

Und wieder wird die nächste Verschwörungstheorie Wirklichkeit: In einem Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ droht Dirk Messner, der Chef des Umweltbundesamtes: „Wir werden auch über die Quadratmeterzahl, auf der Menschen leben, sprechen müssen.“ Manche Menschen würden in „viel zu großen Wohnungen“ leben. Da weltweit um die 40 Prozent der Treibhausgas-Emissionen auf den Sektor Bauen und Wohnen entfielen, brauche es ein “Umdenken im Wohnverhalten” der Deutschen. Bei diesem Thema gehe es „letztlich um Flächenverbrauch“. Seiner Meinung nach würden nur deshalb so viele Menschen in zu großen Wohnungen leben, weil es an Alternativen – sprich: kleineren Wohnungen – fehle. Allerdings sei der Neubau von Wohnungen “aus Klimaschutzgründen” auch keine gute Option, so Messner weiter. Er empfahl sogar, „sparsam beim Neubau zu sein und stattdessen den Blick stärker auf die Weiterentwicklung des Bestandes richten.“ Dies gelte auch bei der „Schaffung neuen Wohnraumes“.

Das sagt der Präsident einer oberen Bundesbehörde unter Führung der Regierung, die mit jährlich drei bis vier grundgesetzwidrig ins Land geholte neue Großstadtbevölkerungen den Wohnraum immer mehr verknappt. Da spielt dann Klimaschutz natürlich keine Rolle; im Gegenteil, dieser ist jetzt nur Mittel zum Zweck, um eben für diese zugewandertes Prekariat neue Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Deutschen sollen sich via Klimascham reduzierende damit die “bunte Vielfaltsgesellschaft” an Bürger- vulgo Migrantengeldbeziehern ein Dach über dem Kopf hat.

Den Traum vom Eigenheim beerdigen

Auf einer weiteren Ebene scheint hier natürlich wieder die alte DDR-Wohnraumbewirtschaftung wieder auf: Messner will letztlich den Rückbau großer Wohnungen zu Wohnboxen, am besten wohl noch Gemeinschaftsunterkünfte nach sowjetischem Vorbild. Da wird da sogar die gute alte Platte zum Luxus. Auch Messners Forderung, die ländlichen Räume so auszugestalten, „dass wir die Gebäudebestände dort wieder attraktiv machen“, ist ein zarter Frühlingshauch sozialistischer Zwangsumsiedlungspolitik. Dass dies auch auch „Ausbau und Flexibilisierung des öffentlichen Verkehrs und Bau von sicheren Fahrradwegen“ und dass die Digitalisierung und das mobile Arbeiten Möglichkeiten böten, Wege einzusparen, heiße, bedeutet nichts anderes als die grüne Bemäntelung von Staatseingriffen ins Privatleben der Menschen.

Wenn es nach Messner und Co. geht, kann man den Traum vom Eigenheim also endgültig beerdigen. Im Namen der Klimahysterie soll den Menschen absolut jede Freiheit und Selbstverantwortung genommen werden. Politiker, Beamte und eine Heerschaar von Lobbyisten wollen das gesamte Leben überwachen und sanktionieren, wenn gegen irgendwelche absurden Vorgaben verstoßen wird. Wohnraum, Heizungen, Essgewohnheiten, die Ausstattung von Autos und der Medienkonsum werden vorgeschrieben, jede Äußerung wird daraufhin abgeklopft, ob sie den befohlenen Narrativen entspricht. Das Ziel hinter all dem ist die Wiedereinführung des Sozialismus, aber diesmal nicht auf revolutionärem Wege, sondern durch die Hintertür des Klimawahns, bei dem jede Freiheitseinschränkung und jeder Wohlstandsverlust als Beitrag zur Rettung der Menschheit verkauft wird.