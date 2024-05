Propalästinensische Israelis und andere “Lieblingsjuden” der Linken: Sawsan Chebli gefällt das

Die ehemalige SPD-Politikerin Sawsan Chebli hat sich nach dem Ende ihrer Karriere augenscheinlich der Aufgabe zugewandt, ihren Twitter-Account zu einer reinen antiisraelischen Hassschleuder auszubauen: Kein Tag vergeht, an dem sie dort nicht geradezu stakkatohaft einen als”Antizionismus” verbrämten, gleichwohl schlecht kaschierten Antisemitismus in Form einseitiger Anti-Israel-Propaganda verbreitet und den jüdischen Staat für seine Aktionen gegen den Hamas-Terror im Gaza-Streifen verdammt – entweder mit eigenen Tweets oder mit geteiltem Content Dritter. Für die Hamas hat Chebli dabei nicht ein einziges kritisches Wort übrig. Auch dass sich über 100 Israelis seit Oktober weiter in Geiselhaft befinden, kommt bei ihr nicht vor.

Am Sonntag schoss die personifizierte Peinlichkeit, die zuletzt als Buchautorin (“Laut”) grandios gefloppt war, wieder einmal den Vogel ab. Genüsslich verwies sie in ihrem Kanal auf einen Beitrag der seit 2012 in Berlin lebenden linken israelischen Dramatikerin Sivan Ben Yishai, welcher der „Spiegel“ ein Forum geboten hatte, um eine – natürlich perfekt durchgegenderte – Litanei über die angebliche “Marginalisierung” palästinensischer Stimmen in Deutschland zu beklagen. Ben Yishai, die sich darin präsentiert als „Gegnerin der israelischen Besatzung und des Systems, in dem unterschiedliche Gesetze für verschiedene Gruppen in der Gesellschaft gelten“, stellte zwar anerkennend fest, „dass die deutschen Medien heute viel weniger Angst vor dem Wort ‘Palästina’ haben als vor sechs Monaten“, palästinensische „Aktivist:innen“ aber dennoch „dämonisiert“ würden. Es sei „die palästinensische Dichterin, die kompetent und klar spricht und besser über Geschichte Bescheid weiß, die abgelehnt und gecancelt wird“, so Ben Yishais bizarre Wahrnehmung. Hier zeige sich „ein Phänomen, das jede marginalisierte Person“ kenne: „Man wird sein Leben lang als Terrorist:in behandelt, während man in Wirklichkeit ständig mit persönlicher, institutioneller und struktureller Unterdrückung konfrontiert ist“, suhlte sie sich in der Opferrolle. Außerdem kritisierte sie eine “beispiellose Einschränkung der Protest- und Meinungsfreiheit“.

Gefeierte Nestbeschmutzer Israels

Abgesehen davon, dass die Behauptung eines “Maulkorbs” für Palästinenser und mangelhafte Darlegung der palästinensischen Position gerade im israelfeindlichen linken deutschen Medienbetrieb an Lächerlichkeit kaum zu überbieten ist und am Samstag in Hamburg bei der Pro-Kalifats-Demo von Islamisten, die formal ja ebenfalls als propalästinensische Kundgebung angemeldet war, hat Ben Yishai hier eine Kleinigkeit übersehen: Das Grundgesetz beschränkt die Versammlungsfreiheit ausdrücklich auf Deutsche. Es gibt kein Recht für Ausländer, sich hier beliebig zusammenzurotten, um hierzulande ihre ethnischen Konflikte auszutragen; dies passiert in Wahrheit aber trotzdem ständig. Jedes einzelne Mal ist einmal zuviel.

So haben Linke und tendenziöse Journalisten wie die vom Spiegel ihre hiesigen Juden am liebsten: Am besten als Nestbeschmutzer Israels, um dessen geschworenen Feinden im Ausland als authentische Kronzeugen bei der Bestätigung ihrer Vorurteile zu dienen. Ganz so, wie man toten Juden und die allmählich wegsterbenden Holocaustüberlebenden ritualisiert huldigt und sie als stumme oder verstummende Zeugen im “Kampf gegen rechts” dauerinstrumentalisiert, während man tatsächliche Übergriffe auf Juden und die Gefährdung jüdischen Lebens in Deutschland lieber totschweigt, so sind antizionistische Juden seit dem 7. Oktober die Wunschtestimonials der latent israelfeindlichen und arabophilen Linken: So, wie sie vor fünf Jahrzehnten mit der RAF und deren palästinensischen Komplizen beim Terror von Entebbe oder Mogadischu sympathisierten, sympathisieren sie heute mit den “From the River to the Sea“-Mordbuben, gegen die jede Gegenwehr als “Völkermord” oder “Kriegsverbrechen” sein muss.

Hamas-Vernichtungsparolen als Meinungsäußerung

Kein Wunder, dass ein solches Geschwurbel bei einer intellektuell defekten Extrempersönlichkeit wie Chebli auf Sympathie treffen muss. Was muss in Köpfen vorgehen, die ernsthaft behaupten, Palästinenser dürften in Deutschland nicht zu Wort kommen und nur Juden ihre Position vermitteln, wo westliche Medien und Universitäten seit dem Hamas-Massaker vor knapp sieben Monaten fast unisono als Verlautbarungsorgane der angeblich unterdrückten Palästinenser fungieren? Das Zerrbild Israels als völkermörderischer Apartheidsstaat ist heute verbreiteter und salonfähiger denn je – eben weil das, es laut Ben Yishai zu wenig gibt, inzwischen tonangebendes Hintergrundrauschen ist. Der palästinensische Terror wird nach Kräften ignoriert, bagatellisiert oder sogar idealisiert, Juden sind in Europa ständigen Gefahren und Anfeindungen durch muslimische Zuwanderer und ihre linken Unterstützer ausgesetzt, amerikanische „Eliteuniversitäten“ versinken derzeit geradezu im Hass auf Juden und deutsche Verwaltungsgerichte erklären gar Hamas-Vernichtungsparolen zur legitimen Meinungsäußerung.

Der permanente Überlebenskampf Israels und dessen Ursachen spielen hingegen überhaupt keine Rolle. Der „Spiegel“ garnierte Ben Yishais Pamphlet auch noch mit dem großformatigen Foto einer demonstrierenden Palästinenserin, die sich demonstrativ den Mund zugeklebt hatte, wohl um zu zeigen, dass ihr angeblich niemand zuhört – ein Bildzitat eines in den sozialen Medien vor 10 Jahren populären Motivs, bei dem eine finstere israelische Gestalt mit Davidstern einer Palästinenserin den Mund zuhält. Wundert das noch irgendjemanden? Dass das ehemalige Nachrichtenmagazin auch fünf Jahre nach dem Relotius-Skandal nur noch ein linksradikales Hetzblatt ist, das sich inzwischen keinerlei objektiven journalistischen Kriterien mehr verpflichtet fühlt, bewies seine stellvertretende Chefredakteurin Melanie Amann letzte Woche bei Maybrit Illner, als sie sich wieder einmal an einem der als “Talkrunden” getarnten Tribunale gegen die AfD beteiligte und allen Ernstes behauptete, es gäbe keine Ermittlungen gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wegen des Impfdeals mit Pfizer. Später bezeichnete sie dies als „bedauerlichen Fehler“. Offenbar war sie in ihren hysterischen Tiraden und ihrem unerschöpflichen Zorn auf die AfD – bei Illner in Gestalt von Parteichef Tino Chrupalla persönlich vertreten – weniger denn je zu klarem Denken fähig.