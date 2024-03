Heilbronner “Harmonie”: Stink-Attacke gegen AfD-Veranstaltung

Ein Lehrstück in Sachen “gelebter Demokratie” spielte sich gestern wieder einmal quasi vor meiner Haustüre ab, in Heilbronn. Eines vorweg: Du musst nicht “rechts” oder “links” sein, um ein Gefühl für Gerechtigkeit, für Fairness,

für Vernunft, für Ehrlichkeit und für Anstand zu haben. Was Du allerdings brauchst, ist ein Kopf, um selbst denken zu können, ein Herz, um offensichtliches, öffentliches und veröffentlichtes Unrecht zu spüren, und den Mut, Dir eine eigene Meinung zu bilden und sie auch zu äußern. Deine Empathie sollte sinnvollerweise vielleicht auch noch etwas größer sein als Dein Streben nach eigenen Vorteilen. Sofern dies gegeben ist, kann ich jede politische Meinung respektieren.

Gestern nun hielten die “Blauen” im Heilbronner Kongresszentrum Harmonie eine Veranstaltung ab. Weidel und Chrupalla hatten sich angekündigt, die Harmonie war, wie man hört, bis auf den letzten Platz ausgebucht. Freitagnacht gab es nun wohl eine Art Anschlag auf den Veranstaltungsort: “Wohlriechende” Buttersäure sei im Veranstaltungsraum “deponiert” worden, hieß es, und die Türschlösser mit Silikon oder ähnlichem bearbeitet worden.

Noch kein Bekennerbrief

Dem Vernehmen nach soll das örtliche “Bündnis gegen rechts” jedoch keinen Bekennerbrief geschrieben haben. Dafür rief es für gestern zu einer Großdemo gegen die “blauen Feinde der Demokratie” auf, und kündigte an, es sei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. 2.000 Menschen sollen sich versammelt haben.

Ich frage mich als guter Demokrat nun ernsthaft, wieso es eigentlich kaum einen interessiert, dass sich der Auslöser und Startschuss zu all diesen “Demos gegen rechts“, die angebliche “konspirative Konferenz” mit CDU- Leuten, Werteunionisten, AfDlern und anderen angeblichen “Verschwörern” in Potsdam, im Endeffekt als lancierter Fake

durch “Correctiv“- Aktivisten herausgestellt hat? Die ganze Story basierte auf Übertreibungen und Lügen. Es handelte sich weder um ein “rechtsextremes Geheimtreffen“, noch wurden dort “Deportationen” erörtert und die AfD als Partei hatte zu der Veranstaltung überhaupt keine Verbindung. Das alles ist übrigens behördlich und gerichtlich festgestellt worden.

Was hat das mit Demokratie zu tun?

Wieso, zum Teufel, wird dann von den regierenden Parteien und anhängigen Medien einfach weitergemacht, als gäbe es dies Erkenntnisse nicht? Wieso rennen “gute und aufrechte Demokraten” weiterhin zu von der Regierung unterstützten und von ihren bezahlten NGOs organisierten Demos gegen die Opposition? Wird in der Regel nicht eher gegen die Regierung demonstriert? Was genau hat das mit Demokratie zu tun? Reicht es nicht schon, dass die sogenannte “Vierte Gewalt” im Staate, die Medien, in ihrer links-grünen Besetzung und Schlagseite gegen jede Neutralität verstoßen und, statt zu berichten, permanent recht einseitig kommentieren?

Der sogenannte “Kampf gegen rechts” für die so oft propagierte Buntheit und Vielfalt im Lande ist kein Kampf für mehr Humanität, für Demokratie oder Menschlichkeit in diesem Land; es handelt sich um einen Etikettenschwindel, um die Vernebelung des eigentlichen Kampfes um die ideologische Deutungshoheit, die das links-grüne politische Lager um jeden Preis behaupten will. Und es ist gerade dieses Lager, das den deutschen Bürgern so gut wie alles nimmt, was dieses Land in den letzten sechs bis sieben Jahrzehnten ausgemacht hat. Alles. Wurzeln, Kultur, Gemeinsamkeit, Wohlstand.