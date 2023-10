“Ich nix verstehen”: Immer mehr inkompetente Mitarbeiter beim Telefonservice

Die Älteren unter uns werden sich noch sehr gut an Zeiten erinnern, wo man eine Hotelbuchung, eine Bestellung oder auch eine Banküberweisung problemlos übers Telefon erledigen konnte, da es für das Personal von Hotels, Versandhäusern, Banken oder auch Autoverleihfirmen selbstverständlich war, fließend Deutsch zu sprechen. Davon kann heute leider keine Rede mehr sein. Mittlerweile ist es traurigerweise schon Alltag, dass, wenn man etwa ein Paket zurückschicken und dafür telefonisch eine Abholung, beispielsweise bei UPS oder DPD, veranlassen möchte, sich dies als schwieriges Unterfangen entpuppt: Oft versteht einen der Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung schlichtweg nicht, obwohl man sich selbst um perfekte deutsche Aussprache bemüht – und wenn doch, dann versteht er trotzdem oft nur Bahnhof, weil er einen zwar akustisch wahrnimmt, jedoch über keine hinreichende Sprachkompetenz und noch dazu oft auch keine Sachkenntnisse verfügt und deshalb gar nicht weiß, was man von ihm will. Meist wird man dann gebeten, doch bitte zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anzurufen. Der inkompetente Telefonist erhofft sich dadurch wohl, beim nächsten Mal nicht nochmals von diesem Anrufer behelligt zu werden und sich dann hoffentlich ein anderer Kollege mit ihm herumplagen muss.

So ist es mir neulich erst passiert, dass ich telefonisch ein Hotelzimmer buchen wollte und es zweier Anrufe bedurfte, da der Mann mit starkem, vermutlich arabischem Akzent einfach nicht genügend Deutsch verstand, um mir folgen zu können. Natürlich kann man heute vieles auch übers Internet erledigen; doch wenn einem dort zum Beispiel wie in meinem Fall angezeigt wird, dass die Buchung eines Doppelzimmers mit zwei kleinen Kindern nicht möglich sei, man aber genau weiß, dass die Kinder doch zur Not auch im Bett der Eltern schlafen könnten, dann ist wohl der Griff zum Hörer die beste Lösung, um nicht für eine teure Suite oder ein Familienzimmer drauflegen zu müssen.

Schwierige und langatmige Kommunikation

Das funktioniert natürlich nur, wenn der persönliche Ansprechpartner kommunikationsfähig ist – was hier nicht gegeben war: Nachdem ich dem zwar netten, aber über äußerst geringe Deutschkenntnisse verfügenden Mann am Telefon nach mehrmaliger Wiederholung und mehrfacher Buchstabierung meiner Mail-Adresse vermeintlich vermitteln konnte, was ich möchte, bedankte ich mich und beendete das Gespräch. Er versicherte mir, ich bekäme eine Buchungsbestätigung via E-Mail. Nachdem diese jedoch trotz längeren Wartens partout nicht ankam, griff ich erneut zum Hörer und hatte denselben Mann an der Strippe. Letzten Endes bat er mich, ihm doch am besten eine E-Mail zu schicken, so dass nichts mehr schiefgehen könne und er nur noch auf „Antworten” zu klicken brauche. Natürlich hat er es so nicht gesagt, doch habe ich allen Grund anzunehmen, dass diese schwierige und langatmige Kommunikation seinen zu geringen Sprachkenntnissen geschuldet war.

Ähnliches habe ich auch schon beim Paketdienst UPS erlebt, wo es mir nur mit Mühe und Not gelang, dem Mitarbeiter klar zu machen, dass ich gerne ein Paket zurückschicken würde. Aber auch bei Anrufen in diversen Freizeiteinrichtungen, wenn ich etwa die Öffnungszeiten wissen wollte oder Fragen wegen Kinderbetreuung, Parkmöglichkeiten oder ähnlichem hatte, kam es mir vor, als befände ich mich im Ausland. Oft fehlten hinreichend Deutschkenntnisse beim Personal.

Nur mit Hängen und Würgen weiterhelfen

Mit diesem Problem bin ich ganz gewiss nicht alleine, immer mehr Bürger haben mit inkompetenten beziehungsweise Kauderwelsch sprechenden Mitarbeitern am Telefon zu kämpfen, die einem nicht oder kaum weiterhelfen können. Offensichtlich fällt es immer mehr Unternehmen schwer, noch fließend deutsch sprechendes Personal zu finden; lein Wunder, sind die Gehälter meist doch sehr mickrig und die Sozialleistungen zu hoch, dafür möchten sich immer weniger Menschen hergeben. Einerseits ist es ja erfreulich, dass es offenbar nicht nur Migranten gibt, die dem Staat auf der Tasche liegen, sondern selbst Geld verdienen möchten; andererseits zeigt sich hier, wie gering die Anforderungen an Zuwanderer in diesem Land sind, denen nicht einmal für den Arbeitsmarkt unerlässliche Mindestsprachkenntnisse abverlangt werden. Insofern ist meine Freude über diese berufstätigen Neubürger doch sehr überschaubar, zum Beispiel, wenn sie einem am entweder gar nicht oder nur mit Hängen und Würgen weiterhelfen können.

Doch was sind die Lösungen? Letztlich dieselben, die wir auch in anderen Zusammenhängen immer wieder postuliert haben: Zum einen muss jeder, der hierzulande Fuß fassen möchte, den Arsch hochkriegen und sich um ordentliche Deutschkenntnisse bemühen. Das ist die “Holschuld Integration”. Und zum anderen müssen endlich die Sozialleistungen geringer werden, damit endlich mehr Leute einen Anreiz haben, solchen Jobs nachzugehen – und dann von Firmen auch mehr Selektionsdruck ausgeübt werden kann, indem qualifizierte Mitarbeiter zum Zuge kommen. Andernfalls können sich viele Firmen zukünftig solche Mitarbeiter im Kundendienst und explizit im Telefonservice auch schenken, wenn sie die Anrufer ohnehin nicht ausreichend verstehen können. Es sei denn, die Unternehmen betrachten Deutsch bereits als Auslaufmodell und beschäftigen gezielt Mitarbeiter, die der demnächst in Deutschland dominierenden Sprachen mächtig sind.