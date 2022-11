Im Krieg gegen Musk ist alles erlaubt: Nazi-Verharmlosung bei der „Heute Show“

Dass linke Politiker und Medien alles und jeden als „Nazi“ brandmarken, der auch nur ein Jota von ihrer Ideologie abweicht, ist mittlerweile alltäglich. Die vom ZDF als „Satireformat” verkaufte Agitprop-Sendung „Heute Show“ zählt zu den zuverlässigen Wegbereitern dieser immer weiteren, permanenten Banalisierung des Nazi-Begriffs. Einen neuen Tiefpunkt an Geschmacklosigkeit wurde dabei letzte Woche erreicht, als Elon Musk mit Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels verglichen wurde.

In einem Tweet der „Heute Show” war zu lesen: „Dank Elon Musk darf jetzt wieder jeder alles sagen auf Twitter! Totale Meinungsfreiheit!“ Darunter war Musk in einer Foto-Montage mit braunem Hemd und Handy zu sehen, als er die Frage stellt: „Wollt Ihr den totalen Tweet?“ Damit wird in primitivster Weise auf Goebbels` berüchtigte Sportpalastrede über den „totalen Krieg“ von 1943 angespielt. Hinter Musk ist ein Massenaufmarsch zu sehen, das Hakenkreuz wurde durch das Twitter-Logo ersetzt.

In der Sendung behauptete Moderator Oliver Welke sodann, Musk habe dafür gesorgt, dass es im US-Wahlkampf wieder schmutzig werden dürfe, weil er der neue „Gott auf Twitter“ sei, wo jetzt „totale Meinungsfreiheit“ herrsche.

Seit Musk sich offiziell von der woken Ideologie distanziert hat und Twitter mit der erklärten Absicht übernommen hat, dort wieder eine für alle geltende Meinungsfreiheit einzuführen, anstatt die Plattform als den Exklusiv-Tummelplatz für Linke zu belassen, zu dem sie geworden ist, steht er auf der schwarzen Liste der Gutmenschen ganz oben. Die unsägliche Entgleisung der „Heute Show” verdichtet diesen irrationalen angstgeborenen Zorn der Linken vor unkontrollierter freier Rede und bringt einen in seinem Wesenskern undemokratischen, faschistoiden Hass auf jegliches Abweichlertum zum Ausdruck. Immerhin: Aus der Union kam harsche Kritik

am ZDF. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn sagte: „Egal, wie man zu Elon Musk steht, aber dieser öffentlich-rechtliche Nazi-Vergleich ist einfach nur geschmacklos und geht eindeutig zu weit“ – insbesondere für ein „abgabenfinanziertes Medium“ in Deutschland.

„Man muss Musks Eintreten für Meinungsfreiheit nicht teilen“

Sein CDU-Kollege Christoph de Vries erklärte: „Das ist alles andere als witzig. Man muss Musks Eintreten für Meinungsfreiheit nicht teilen, aber ein Vergleich mit dem Nationalsozialismus, wo Menschen für abweichende Meinungen getötet wurden, ist völlig daneben – auch für eine Satireshow.“ Warum man Musks Eintreten für das Grundrecht auf Meinungsfreiheit nicht teilen müsse, erläuterte er allerdings nicht; gehört es inzwischen schon zum guten Ton, die Negierung demokratischer Grundrechte als legitimen Standpunkt zu verteidigen. Die Präsidentin der Jüdischen Studentenunion Deutschland, Anna Staroselski, beklagte, dass durch derartige Vergleiche die „beispiellosen Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus verharmlost werden“. Damit trage der öffentlich-rechtliche Rundfunk zur gesellschaftlichen Legitimierung von Holocaust-Verharmlosung bei. Auch hier flgt wieder die „aber…”-Relativierung: Man müsse die Übernahme von Twitter durch Musk nicht gut finden, „aber seine Bestrebungen für Meinungsfreiheit einzutreten, mit einem Regime zu vergleichen, dass unliebsame Meinungen mit dem Tod bestrafte, ist nicht nur geschichtsvergessen, sondern schäbig.“

Interessanterweise erfolgt die ungeheuerliche Bagatellisierung der NS-Zeit durch derlei plumpe und niveaulose „Systemsatire“ zeitgleich mit der ostentativ zur Schau gestellten Entrüstung derselben linken Kreise, die die „Letzte Generation“ gegen RAF-Vergleiche in Schutz nehmen – obwohl hier die Parallelität um Lichtjahre näher liegt als bei abstrusen Musk-Goebbels-Vergleichen. Sicher ist: Natürlich wird auch dieser Eklat wieder folgenlos bleiben. Allenfalls wird jemand eine Programmbeschwerde einreichen, die – wie immer – im Sande verläuft. Der Sender, Welke oder die „Heute Show” werden sich, wenn überhaupt, zu einer geheuchelten Entschuldigung durchringen und dann mit ihrem Verleumdungskurs fortfahren. Der Schaden, den sie mit dieser Diskreditierungsarbeit anrichten wird, juckt die Verursacher nicht.