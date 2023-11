In Berlin rechnen sie schon mit der nächsten großen “Silvestersause”

In Berlins Verwaltungsspitze geht derzeit, knapp sechs Wochen vor Jahresende, offenbar schon die nackte Angst vor abermaligen Silvesterausschreitungen durch Migranten um. „Nicht nur im letzten Jahr war es so, dass sich Aggressionen an Silvester noch einmal gesteigert und konzentriert haben“, erklärte die damalige Regierende Bürgermeisterin und jetzige Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD). Es werde „dieses Jahr sicherlich nicht einfacher, gerade wenn wir sehen, was aktuell auf Berliner Straßen passiert. Die Konflikte dieser Welt spielen sich auch auf unseren Straßen und Schulhöfen ab.“ Das ist eine freundliche Untertreibung – gerade in Berlin. Giffey scheint wenigstens bewusst zu sein, dass sich die Öffentlichkeit mit der Mogelpackung vom letzten Mal, die Randalierer zu “Deutschen” zu erklären, weil sie im Besitz eines Passes – oft im Zuge einer deutschen Doppelstaatsbürgerschaft – sind, nicht mehr blenden lassen wird.

Dass sich die “Konflikte dieser Welt auch auf unseren Straßen und Schulhöfen” abspielen (und nicht nur dort), ist natürlich vor allem deshalb der Fall ist, weil Giffey und Co. diese Konflikte seit Jahren mit wahnhaften Eifer nach Deutschland holen. Das erwähnte die Frau Senatorin natürlich nicht. Berlin und andere Städte werden seit dem Hamas-Massaker in Israel vom 7. Oktober von arabisch-islamischen Mobs heimgesucht, die ihren Judenhass hemmungslos wie nie zuvor demonstrieren. Seit 1945 war die Situation für Juden nicht mehr so prekär. Giffey beteuerte, Berlin gehe “anders vorbereitet” in dieses Silvester und werde alles dafür zu tun, Bilder wie im vergangenen Jahr zu verhindern. „Die Vorbereitungen für dieses Jahr laufen und werden intensiviert, nicht nur bei der Polizei, auch in der Jugendsozialarbeit“, sagte sie allen Ernstes.

Stuhlkreis-Sozialarbeiter für aggressive muslimische Jugendliche

In typischer SPD-Manier scheint sie tatsächlich noch immer zu glauben, rasend aggressive muslimische Jugendliche mit linken Stuhlkreis-Sozialarbeitern zur Räson bringen zu können. In Berlin werde es wieder Böllerverbotszonen und ein großes Polizeiaufgebot geben, so Giffey weiter, wobei sie jedoch beklagte, dass es derzeit keine Bereitschaft gebe, „beim Thema Böllern weitere Einschränkungen vorzunehmen“. Bisher sei dazu auch kein Konsens zwischen den Bundesländern zu erreichen gewesen. Heißt: Den Menschen soll also wieder einmal das Silvesterfeuerwerk verboten werden, weil die Politik fürchtet, dass die von ihr millionenfach importierten Migranten dann noch schlimmer eskalieren als üblich. Allerdings musste Giffey resigniert eingestehen, dass ein solches Verbot in Berlin ohnehin nicht flächendeckend durchzusetzen sei und die Böller dann eben woanders gekauft würden.

Polizeigewerkschafts-Chef Rainer Wendt erklärte. „Die Stimmung ist insgesamt aufgeheizt und es wird bis Silvester eher noch schlimmer werden. Deshalb ist die Polizei vorgewarnt, aber auch sehr entschlossen.“ Er plädierte dafür, „die Polizei mit moderner Technik so auszustatten, dass sie Beweise sammeln kann, damit die Täter auch bestraft werden können.“ Wenn die Justiz jedoch weiter mit Ministrafen arbeite, werde man das Problem nie in den Griff bekommen, kritisierte er. Es ist also mittlerweile tatsächlich so weit, dass man sich auf Festtage in Deutschland vorbereiten muss, wie auf eine Schlacht. Das Sicherheitsrisiko durch die Massenmigration ist schon im normalen Alltag kaum noch kalkulierbar, weil überall und jederzeit ein Mord- oder Terroranschlag passieren kann, ganz zu schweigen von Vergewaltigungen und anderen Verbrechen. An Feiertagen droht jedoch der totale Ausnahmezustand. Dies ist von nun an die Zukunft in Deutschland. Eine Rückkehr zu der Freiheit, die noch vor wenigen Jahren selbstverständlich war, wird es nie wieder geben.