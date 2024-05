In Kassel wohnen die glücklichsten Menschen – weil sie sich so fühlen

Eine Meldung, die in die Annalen der Geschichte eingeht: Die Kasseler sind die Menschen, die in Deutschland am glücklichsten sind. Wer einmal am dortigen Hauptbahnhof umgestiegen ist, wird dieses Ergebnis kaum glauben können. Aber okay – gewonnen ist gewonnen. Gefolgt übrigens von Erfurt, Aachen, Kiel, Krefeld und Münster. Auch bei dieser Auswahl fragt man sich unweigerlich, wie das Ergebnis zustande kam. Vor allem bei Städten wie Erfurt, Aachen oder Münster verwundert es doch reichlich.

Doch die Antwort ist einfach: Es geht um Gefühle. Der “Glücksatlas” der Süddeutschen Klassenlotterie, erstellt in Kooperation mit der Uni Freiburg, dem wir dieses erstaunliche Ranking verdanken, verzichtet bei seiner Umfrage auf so nebensächliche und unwichtige Dinge wie Einkommen, Lohn-Preis-Niveau, Mietpreisentwicklung oder Infrastruktur. Auch die Tatsache, ob und wie viele Grünflächen und damit Naherholungsgebiete es gibt (für Großstädte ja nicht ganz unwichtig), spielen bei der Erhebung gut wie keine Rolle. Entscheidend ist hier allein das subjektive Lebensglück.

Glückliche Penner vor dem nichts

Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen! Der Obdachlose, der aufgrund der schlechten Wohnungspolitik gerade kein Zuhause hat, der kein Einkommen aufweisen kann, sitzt gerade unter einer maroden Brücke in Kassel und schaut auf den nicht vorhandenen Park. Er ist aber glücklich, weil er sich gerade glücklich fühlt. Das ergibt zwar keinen Sinn; es freut sich aber der SKL-Glücksatlas.

Die Frage drängt sich auf, was eigentlich eine bundesweit bekannte Lotterie mit dem Glück anderer zu tun hat – außer, dass Millionen Menschen überteuerte, dafür umso dämlichere Rubbellose kaufen, damit alle Jubeljahre mal einer zum Millionär wird? Wie dem auch sei: Tatsächlich erdreisten sich alle Medien, die von sich nichts halten, also ZDF, “Spiegel” und Konsorten, diese bahnbrechende Meldung zu verbreiten: In Kassel – rund 40 Prozent Migrationsanteil – leben die Menschen am glücklichsten. Weil sie sich so fühlen.

Es genügen völlig unmaßgebliche Befindlichkeiten

Dieser „Glücksatlas“ (und bitte vergessen Sie dieses Thema nach Lektüre dieses Beitrags am besten gleich wieder) ist nichts weiter als ein Ebenbild dieser Gesellschaft. Es geht weniger um Fakten, es geht immer mehr um Gefühle und Empfindlichkeiten. Denn wenn jemand etwas fühlt, dann kann man nichts dagegen sagen. „Ich fühle mich nun mal als Frau“, sagt der 34-jährige Hubert. Und was soll man sagen: Er hat recht. Weil er eben so fühlt.

Ebenso fühlen die Kasseler, die von einem Glückslos befragt wurden, dass sie die glücklichsten Menschen der Welt sind. Ob es faktisch stimmt oder nicht, spielt im Zeitalter der Transformer-Geschlechter und „Ich bin eine Frau!“-brüllenden Sumo-Ringer keine Rolle mehr. Es genügt die Willenserklärung, es genügt die völlig unmaßgebliche Befindlichkeit. Wissen Sie was? Ich fühle mich heute, als hätte ich bei der SKL eine Million gewonnen. Her damit! Das ist die Mindestsumme an Schmerzensgeld, das mich dieser „Glücksatlas“ gekostet hat. Und das nächste Mal steige ich in Kassel-Wilhelmshöhe um. Der Bahnhof ist nämlich noch hässlicher. Dafür aber genau so glücklich.