Ist künstliche Intelligenz gottlos?

Reden wir über die ominöse, vielzitierte „künstliche Intelligenz“, kurz KI. Wobei hier bereits der Kategorienfehler beginnt: Denn “Intelligenz“ ist niemals „künstlich“. Intelligenz ist da, weil sie menschlich ist. Jede Maschine benötigt einen Menschen, weil Menschen Maschinen bauen. Maschinen bauen keine Menschen. Noch nicht zumindest. Die Möglichkeit des Machbaren ist ungleich der Machbarkeit des Wünschenswerten. Wissenschaftler geben die Möglichkeit vor, aus dem Reagenzglas Babys zu erschaffen. Es benötigt hierbei Bildung und Wissen, was beides ohne Intelligenz nicht funktioniert. Menschen können sich bilden. Bildung ist wiederum menschlich, weil nur Menschen Lehrer sein können.

Schlechtestenfalls können Menschen Maschinen füttern, die wiederum Lehrer mimen. Maschinen sind jedoch im Gegensatz zu Lehrern nicht in der Lage, empathisch zu sein. Sie können nur Empathie spielen, also vortäuschen. Ganz so, wie die Schwebfliege keine Wespe ist. Sie sieht nur auf den ersten Blick so aus.

Das individuell Wünschenswerte

Es genügen ein Labor und ein fähiger Mann mit weißem Kittel, um ein Kind künstlich zu erzeugen. Dieser Mensch in dem weißen Kittel hat formale Bildung genossen. Er hat das Handwerk gelernt, um Gott zu spielen. Wenn das individuell Wünschenswerte die Menschlichkeit, also die Machbarkeit, überrundet, bekommen wir es mit einer gottlosen Gesellschaft zu tun. Ödön von Horváth schrieb „Jugend ohne Gott“. Wir haben es heute mit einer ganzen Gesellschaft zu tun, die gottlos ist.

Die Abwesenheit von Menschen ist die Abwesenheit von Menschlichkeit. Die Anwesenheit von Menschen bedeutet umgekehrt jedoch nicht Menschlichkeit. Menschlichkeit ist nicht erlernbar, weil sie von sich aus da ist. Aber Menschlichkeit ist verlernbar und niemals künstlich. Künstlich ist beispielsweise plastische Chirurgie. Es gibt gute Gründe, ein Gesicht nach einem Verkehrsunfall wieder in den Ursprungszustand zu versuchen herzustellen. Es gibt kaum einen guten Grund, Männer, die Frauen sein wollen, chirurgisch mit einer Vagina auszustatten. Hier spielen wir erneut Gott. Das individuell Wünschenswerte, das dann eine Machbarkeit wird, wie etwa der Versuch, sich über die biologische Tatsachen der Zweigeschlechtlichkeit hinwegzusetzen, wird zu einem gottlosen Mantra. Reden wir hier also wirklich über „künstliche Intelligenz“? Oder ist bereits die Tatsache, dass wir uns über Gott erheben, ein Affront gegenüber Gott – und damit ein Affront gegen uns selbst?