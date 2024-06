Kalendereintrag

Auf Einladung der Grünen und unter Anfeuerung der friedenspreistragenden “Omas gegen Rechts” prügeln vermummte Sturmabteilungen auf dem Mannheimer Marktplatz auf Teilnehmer einer Mahnwache ein, die dort des ermordeten 29jährigen Polizisten Rouven L. gedenken wollen. Der im Zuge des Attentats ebenfalls schwer verletzte Michael Stürzenberger genießt nach Not-OP jetzt nicht nur bei seinen Auftritten, sondern offenbar bereits auf Station den durchgängigen Personenschutz, der zuvor schon für Ahmad Mansour, Seyran Ateş, Hamed Abdel-Samad, Salman Rushdie und zahlreichen Juden in Deutschland zum täglichen Begleiter wurde. Ob‘s hilft, ist fraglich. Er hätte besser auf Frau Reker gehört und die Armlänge Abstand eingehalten… oder wenigstens den Ratschlag des Polizeisprechers befolgt, der schon letztes Jahr den genialen Tipp gab, Messerangreifer grundsätzlich nicht mit “Du” anzusprechen. Das könnte ganz nebenbei auch späteren Ärger mit der Antidiskriminierungsbeauftragten der Partei der Noch-besser-Verdienenden vermeiden.

Der vom Prenzlauer Berg aus publizierende Politpunker Mario Sixtus wird Leibwachen übertrieben finden, schränkt es doch die ihm für gewöhnlich so vorschwebenden Interventionen gegen Nichtlinke ein. Er fordert daher schon mal in einer humanistischen Grußbotschaft auf Twitter/X die versammelte deutsche Journalistenschaft auf, Michael Stürzenberger doch bitte nicht immer als “Islamkritiker” zu bezeichnen, sondern einen “Rassisten” zu nennen. Nicht, dass der uninformierte Pöbel am Ende noch auf dessen durchsichtiges Herumgeopfere hereinfällt und progressive Kräfte davon abgehalten werden, die Sache zu Ende zu bringen!

“Allen Bastarden die Köpfe abschneiden”

Irgendeine spezielle Bezeichnung für den Stecher Suleiman vom Hindukusch hat Sixtus übrigens nicht vorzuschlagen; schließlich ist der ja „bisher auch nicht auffällig“ geworden. Irgendwas mit der Integration wird halt nicht funktioniert haben. Oder das Bürgergeld hat nicht gereicht, beziehungsweise war vielleicht der Mindestlohn, den Frau Lang jetzt schnell noch auf „14 Euro plus X“ anheben möchte, diskriminierend niedrig? Aber da werden sich die Bauchfrei-Girlies des Guten schon noch republikweit engagieren.

Der mit Adidas-Hose, iPhone und den inzwischen ausverkauften Kampfmessern aus Solingen ausgerüstete, harte Kern der friedliebenden muslimischen Gemeinschaft feiert indes seinen Sieg schon mal quer durchs Netz. Auf TikTok wird nicht nur „Messer-in-den-Hals“ (“…Bam, Bamm, Bammm! Ssst, Ssst, Ssst! Wallah!…“) angekündigt, sondern ein noch konsequenteres Vorgehen. Es gilt, demnächst „allen Bastarden die Köpfe abzuschneiden“. Bei passender Gelegenheit natürlich. Inshallah, es geht voran! Frau Göring-Eckhardt muss halt schauen, ob sie als Göttin des Gemetzels zu den Gewinnern oder als schnöde Kartoffel doch eher zur Zielgruppe gehört. Möglicherweise beeinflusst das im letzten Augenblick doch noch die Vorfreude.