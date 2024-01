Kindler & Co: Bekennende Antidemokraten beim WDR – und keinen juckt’s

Welch grotesker Doppelstandard bei der Beurteilung politischer Äußerungen in diesem Land herrscht, zeigt das Beispiel des linksradikalen „Satirikers“, Moderators und Autors Jean Philippe Kindler, der auch für den “Westdeutschen Rundfunk” (WDR) tätig ist. In einem aktuellen Buch unter dem bezeichnenden Titel: „Scheiß auf Selflove, gib mir Klassenkampf“ spult er Kindler in entlarvender Offenheit die vollständige Palette der marxistischen Ideologie ab, als habe es die 100 Millionen Toten des Kommunismus nie gegeben. Kindler beklagt allen Ernstes, dass es angeblich „überall an Mut zur Radikalität“ fehle – vor allem natürlich ausgerechnet bei den Linken. Deren erste, aber sträflich vernachlässigte Pflicht sei nämlich der Klassenkampf und die Abschaffung des Kapitalismus. Das gemeinsame Ziel müsse es sein, „jene Verhältnisse zu überwinden, welche die Klasse der Ausgebeuteten davon abhält, ein gutes Leben zu leben, weil sie gezwungen ist, ihre Arbeitskraft denjenigen zu verkaufen, die daraus einen Mehrwert erzeugen“.

Doch es kommt noch besser: Demokratie lehnt Kindler explizit ab – weil Arme sich weniger an Wahlen beteiligen würden als Reiche. „Ständig auf das Wahlrecht der Leute zu verweisen, ist die maximale Verdrängung der politisch erzeugten Dysfunktionalitäten unserer allenthalben auf kindische Weise verheiligten Demokratie“, so seine Feststellung. Er selbst stehe jedenfalls nicht auf dem Boden der Demokratie, bekennt er ganz unmissverständlich, und fordert vielmehr er „einen ganz massiven Eingriff der Politik in die Freiheit der Menschen“, damit Glück „politisch hergestellt“ werden könne – als ob die Politik nicht gerade derzeit in jeden Lebensbereich der Menschen einmischt und sie bevormundet, um sie zu ihrem vermeintlichen Glück zu zwingen.

Geschichtsvergessener Schwachsinn

Wenn’s dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Aufgewachsen wie die Made im Speck der bundesdeutschen Wohlstandsparallelwelt, unter dem militärischen Schutz der USA und dank eben des von ihm angefeindeten Kapitalismus aller existenziellen Lebensrisiken enthoben, blühen heute wieder wie einst 1968 selbstverliebte Schwätzer auf, denen die klammheimliche Verwirklichung des nächsten dystopischen Horrors durch globalistisch vernetzte Ökosozialisten noch immer nicht schnell genug geht und die deshalb vulgärrevolutionäre Phantasien ins Feuilleton kotzen – zur Verzückung des zwangsgebührenfinanzierten Rotfunks natürlich. Beim WDR stört man sich bislang nicht daran, präpotente Provokateur und ahnungslose Sozialismusverherrlicher mit offen gegen die freiheitlich-demokratischen Grundordnung gerichteten Ansichten zu beschäftigen: Der bare, völlig geschichtsvergessene Schwachsinn, den dieser pseudointellektuelle Phrasendrescher absondert, hatte nicht die geringsten beruflichen Konsequenzen für Kindler, er darf weiterhin ungestört beim WDR sein Unwesen treiben, niemand fordert seine Entlassung oder auch nur eine Distanzierung von seinen absurden, ultraradikalen Ansichten. Lieber stempelt man grundgesetztreue Bürger, Freiheitsverfechter und Oppositionelle zu Nazis und braunen Wutbürgern.

Bereits vor einem Jahr war Kindler, der sich einst auch als “Poetry-Slammer” versuchte, aufgefallen, weil er zur „Radikalisierung“ im Kampf gegen die CDU aufgerufen hatte, die „unser Feind“ sei. Ausdrücklich stellte er damals klar, dass er zu „Hetze“ gegen die Partei ermutigen wolle und von demokratischen Spielregeln nichts halte.

Kein Distanzierungsbedürfnis

Während jeder, der auch nur gemäßigt konservative Forderungen erhebt, sofort an den medialen Pranger gestellt oder gleich um seine Existenz gebracht wird, und “rechte” Verlage auf Buchmessen in die Schmudellecke abgedrängt werden, dürfen lupenreine Verfassungsfeinde und Extremisten wie Kindler und andere linksradikale Wirrköpfe im geistigen Ambiente dieser schwer gestörten Politik ungehindert ihr krudes Weltbild verbreiten: Verlage geben sich bereitwillig dafür her, völlig kritiklos und ohne “Einordnung” die orthodoxe marxistische Ideologie zu propagieren, deren inhaltliche Falschheit und praktisches Scheitern sich im letzten Jahrhundert auf dem ganzen Planeten immer und immer wieder gezeigt und ganze Länder in Armut, Diktatur und Terror getrieben hat.

Dies löst jedoch keinerlei Distanzierungsbedürfnis, Empörung oder gar Abscheu aus; bestenfalls werden solche verbalen und literarischen Exzesse stillschweigend hingenommen. Wenn sich irgendein „Rechter“ erlauben würde, immer wieder herauszuschreien, dass er ausdrücklich die Demokratie ablehnt, würde umgehend eine Lawine über ihn hereinbrechen, von der er sich erwerbsbiographisch nie mehr erholen würde. Kindler und Co. genießen jedoch totale Narrenfreiheit, ohne dass ihr Treiben als „verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ gebrandmarkt würde. Dabei ist es genau das, wofür sie stehen und was sie propagieren.