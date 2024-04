Klima-Schwindel und kein Ende: Ein Drittel der US-Wetterstationen existiert gar nicht mehr – liefert aber Daten

Der Klima-Alarmismus über die angeblich immer weiter steigenden Temperaturen speist sich offenbar maßgeblich aus grob irreführenden und bewusst manipulierten Daten von Wetterstationen, wie jüngste Veröffentlichungen nahelegen. Die Kritik, dass die Messstationen nahezu ausschließlich in Städten aufgestellt sind, wo es naturgemäß heißer ist als auf dem Land (Stichwort Wärmeinseleffekt) und die dadurch immer wieder gemessenen „Hitzerekorde“ zu einer grotesken Verzerrung der wahren Temperaturen in einem Land führen, ist nicht neu.

Es geht jedoch noch dreister: In den USA bezieht sich die Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) auf Daten aus einem Netzwerk von Wetterstationen, die bereits seit hundert Jahren existieren und zusammen das Historical Climatology Network (USHCN) bilden. Jeden Tag werden hier die Höchst- und Tiefsttemperaturen gemessen und gemeldet. Nun kam allerdings heraus, dass 30 Prozent dieser Stationen (!) gar nicht mehr existieren, ihre vermeintlichen Daten aber trotzdem in die Statistiken einfließen – indem sie ganz einfach geschätzt werden. Die NOAA trägt den Mittelwert der Zahlen der umliegenden Stationen in ihre Datenreihen ein und gibt diese als echt aus. Hinzu kommt das oben genannte Problem, dass auch die Daten der noch real vorhandenen Stationen äußerst fragwürdig sind, weil sie kein repräsentatives Abbild der tatsächlichen Temperaturen liefern, sondern fast alle an überdurchschnittlich heißen Orten platziert sind.

Völliges Ungleichgewicht der Klimadaten

Bereits zu Jahresbeginn hatte der Meteorologe John Shewchuk erklärt, dass 90 Prozent der real existierenden Wetterstationen nicht den vorschriftsmäßigen Standards entsprachen, sondern “höchstwahrscheinlich höhere Temperaturen” aufzeichnen. Der Grund dafür sei, dass sie sich in urbanen Regionen in der Nähe von menschgemachten Hitzequellen befinden: versiegelten Flächen, industrie- oder verkehrsreichen Quartieren oder energieintensiver Infrastruktur mit hoher Infrarotabstrahlung. Dadurch können die realen Daten der wenigen Messstationen, die sich auf freiem Feld befinden, nicht durchdringen. Es entstehe so, warnte Shewchuck, ein völliges Ungleichgewicht, das als Grundlage für die vermeintlichen „Hitzerekorde“ dient, obwohl die Datengrundlage schlicht unseriös sei. „Es ist offensichtlich, dass die Temperaturen in der Vergangenheit insgesamt heruntergesetzt wurden, während die gegenwärtigen Temperaturen hochgesetzt werden“, so Shewchuk. Der Wissenschaftler Anthony Watts vom Heartland Institute hatte bereits 2009 nachgewiesen, dass unglaubliche 89 Prozent der NOAA-Stationen in einem Umfeld stehen, das die Temperaturen verzerrt, wie etwa an Landebahnen von Flughäfen, auf heißen Dächern, in Kläranlagen oder neben Abluftventilatoren.

Als Watts vor zwei Jahren die Ergebnisse seines eigenen Berichts überprüfte, kam er zu dem Schluss, dass mittlerweile sogar 96 (!) Prozent der Stationen überhöhte Daten liefern. „Sie können beispielsweise einen dieser Temperatursensoren in der Nähe eines Parkplatzes platzieren, der sich zufällig östlich des Thermometers befindet. Und der Wind wehte den ganzen Tag über überwiegend aus südlicher Richtung. Aber dann kommt es plötzlich zu einer Winddrehung, und die Winddrehung kann verschiedene Ursachen haben.”

“Wärmerekorde” als Voodoo-Wissenschaft

Watts weiter: “Sie könnte durch eine Änderung der Wetterbedingungen verursacht werden. Die Ursache könnte darin liegen, dass etwas den Südwind blockiert, etwa ein Sattelschlepper, der in der Nähe vorfährt. Der Wind weht also plötzlich aus Osten, kommt über den Parkplatz und nimmt die Strahlungswärme auf. Und das Thermometer reagiert innerhalb von ein oder zwei Sekunden darauf. Und es wird eine hohe Temperatur aufgrund dieser Windböe gemeldet, die nicht unbedingt das Wetter an diesem Tag widerspiegelt. Es ist eine Anomalie. Und das Gleiche kann auch nachts passieren“, erklärte er gegenüber „Epoch Times“.

Der Wille zur Abstellung dieser Messpraktiken, die zu einer letztlich unbrauchbaren und unwissenschaftlichen Datengrundlage führen, ist jedoch politisch nicht gewollt; im Gegenteil. Alles, was dem alarmistischen Klima-Narrativ dient und zur Begründung weiterer Restriktionen und Transformationspläne, kommt der grünen Klima-Lobby und ihren politischen Unterstützern nur allzu gelegen. Selbst wenn sich hier ein weiteres Mal bestätigt, dass die immer wieder vermeldeten “Wärmerekorde” nichts als Schaumschlägerei und Voodoo-Statistik sind, indem sie auf bewusst verfälschten Daten beruhen, die nichts mit der Realität zu tun haben, werden auch die Mainstreammedien des globalen Westens ihre Panikpropaganda nicht hinterfragen geschweige denn abstellen. Dabei dürfte inzwischen feststehen: Nicht die Erderwärmung ist menschengemacht, sondern die Lügen darüber.