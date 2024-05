Kriminelle Ampel-Energiepolitik: Während Bürger und Industrie Rekordstrompreise zahlen, wird immer mehr Strom gegen Zuzahlung ins Ausland verschenkt

In welch ein (nicht nur) energiepolitisches Irrenhaus die Ampel-Regierung Deutschland verwandelt hat, zeigt nichts eindrucksvoller als die Tatsache, dass grüner Strom in zunehmendem Maße verschenkt werden muss oder mit negativen Preisen “gehandelt” wird – weil es immer öfter zu viel davon gibt. Während Grünflächen, Wälder und Felder mit unfassbaren und naturzerstörerischen Fehlsubventionen in Solarwüsten und dystopische Windradparks verwandelt werden, kann der dort produzierte Flatterstrom (besser: Fake-Power) mangels Speicherkapazitäten und Leitungsnetzen weder vorgehalten noch verteilt werden. Ergo werden die punktuellen Überschüsse gratis oder gar gegen Zuzahlung ins Ausland geleitet, während die Diskrepanz zwischen produzierter Nennleistung und genutzter Realleistung immer mehr auseinanderklafft. Wer aus dem Ausland deutschen Strom bezieht, muss nicht nur nichts dafür bezahlen, sondern bekommt sogar noch Geld dafür – und wer im Inland Strom bezieht, also die deutsche Bevölkerung und Industrie, zahlt immer mehr dafür.

Der Grund: Um den Wahnsinn perfekt zu machen, muss die infolge abgeschalteter Kern- und Gaskraftwerke im Inland nicht mehr verfügbare Energie immer öfter aus dem Ausland importiert werden. Auch wenn der Strom dort günstiger ist, muss er natürlich trotzdem noch zusätzlich bezahlt werden. Die Folge: In diesem Jahr blechten deutsche Energieunternehmen eine halbe Milliarde (!) Euro mehr für Import-Strom, als sie mit exportiertem Strom einnahmen. Das ist die katastrophale Folge der grünen Energie-Planwirtschaft, die – wie jeder sozialistische Wahnsinn – zum Scheitern verurteilt ist. Laut dem Energie-Ökonomen Manuel Frondel hat der massive Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland zu einer ”teuren Asymmetrie“ geführt: Da die Kernkraft bereits abgeschaltet wurde und die Kohle bald folgen solle, müsse das Land künftig noch mehr Strom importieren – was „für volkswirtschaftliche Verluste in Milliardenhöhe“ sorge, die beständig zunehmen und ihre Auswirkungen, wenngleich von politmedialen Kartell komplett totgeschwiegen, bereits zeigen.

Immer mehr “Nullpreistage”

Die sich täglich beschleunigende Vernichtung der deutschen Industrie – gerade erst teilte die BASF mit, dass sie große Teile ihres Ludwigshafener Stammwerks dicht macht – und die Auslagerung von immer mehr Schlüsselbranchen ins Ausland sind unmittelbare Folge dieser kriminellen Steinzeitpolitik im Zeichen der Klima-Geisterfahrt Deutschlands, an dessen Wesen die Welt auch diesmal nicht genesen will und wird. Der von einem ahnungslosen Kinderbuchautor und Dampfplauderer als Wirtschaftsminister fieberhaft und unter kompletter Ausschaltung sämtlicher Rücksichten auf den Umweltschutz vorangetriebene Ausbau von Wind- und Solarenergie übertrifft die vorhandenen und realistisch noch hinzukommenden Speicherkapazitäten bereits heute bei weitem. Dadurch entsteht ein gigantisches Überangebot, das einfach verloren geht. Laut „Bild“ betraf dies 2023 sogar bereits ein Fünftel des bislang noch als vergleichsweise verlässlich geltenden Offshore-Windstroms. Zwischen dem 9. und 16. Mai dieses Jahres gab es erstmals an acht Tagen hintereinander Stunden mit Preisen von null Euro oder weniger. Nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) stieg die Anzahl der Stunden mit negativen Strompreisen von 69 im Jahr 2022 auf 301 im vergangenen Jahr; in den ersten vier Monaten dieses Jahres betrug sie bereits 98.

Die Kosten für diesen Irrsinn bleiben natürlich wieder einmal beim Steuerzahler hängen. Das “Erneuerbare-Energien-Gesetz” (EEG) sieht nämlich vor, dass der Staat einen Ausgleich für die negativen Strompreise zahlen muss. Finanzminister Christian Lindner rechnet deswegen mit neun Milliarden Euro an Zusatzausgaben. Dass Deutsche tatsächlich die höchsten Strompreise in Europa zahlen, bestätigte die Antwort des Statistischen Bundesamts auf eine Anfrage von Sahra Wagenknecht. Demnach kostete eine Kilowattstunde Strom für den privaten Haushalt im zweiten Halbjahr 2023 brutto 41,6 Cent (inklusive Steuern und Abgaben). Damit liegt Deutschland inzwischen rund 13 Cent über dem EU-Durchschnittspreis für Strom. Und das alles ist wieder einmal das Resultat einer durch und durch kopflosen, von reiner Ideologie getriebenen Politik, die den Bürgern dieses Landes auf allen Ebenen einen unermesslichen, gar nicht mehr bezifferbaren Schaden zufügt.