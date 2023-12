Clankriminalität: Schweden setzt aufs Militär, Deutschland auf den nächsten Stuhlkreis gegen Rechts

Bewaffnet, gefährlich, sippenhafter Zusammenhalt, koranfaschistisch, bildungsfern, nicht integrierbar – aber dafür gesegnet mit dem unverbrüchlichen Rückhalt der Justiz, der Politik und der hiesigen Gutmenschen: Das ist der Nährboden, auf dem in Deutschland immer mehr Bandenkriminalität gedeiht. In Schweden, einst dem linken Vorzeigeland von Multikulti und ungezügelter Migration, ist man inzwischen weiter. Hier hat die Realität bei den Verantwortlichen Einzug gehalten und das Ausmaß eines grauenhaften historischen Irrtums verdeutlicht: Nach immer schlimmer grassierenden Gewaltorgien, Schießereien und Mordanschlägen durch Migrantengangs hat das Umdenken eingesetzt. Ganze Häuser mitsamt Umgebung wurden da mitunter die Luft gesprengt, schreckliche Verbrechen an indigenen Kindern verübt; und während man der schwedischen Bevölkerung am liebsten noch das Buttermesser wegnehmen wollte, hatten ausländische Kriminelle auch dort stets spielend leichten Zugang zu Schusswaffen aller Art und forderten das staatliche Gewaltmonopol heraus, zum Schaden der Einheimischen.

Nach einer 180-Grad-Wende in der Migrationspolitik sieht man sich aus schierer Not nun gezwungen, den Kampf aufzunehmen. Deshalb ist geplant, Militärs und Polizei noch enger zusammenarbeiten zu lassen. Zudem hat der der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson versprochen, Gang-Mitglieder in Zukunft auch ohne Straftaten ausweisen zu wollen. Kriminelle Jugendliche sollen leichter weggesperrt werden.

Apokalyptische Zustände

Alleine im September starben zwölf Menschen durch Bandengewalt. 2021 waren es in keinem anderen EU-Land so viele Tote durch Gewalteinwirkung zu bedauern wie in Schweden. Nur in diesem Jahr (Stand: Oktober) gab es rund 260 Bombenanschläge und 300 Schießereien durch Clans und Ausländerbanden. Deren offizielle Gesamtstärke wird auf rund 30.000 Personen geschätzt. Teils haben Bandenkinder, die nicht älter als zwölf Jahre sind, bereits Menschenleben auf dem Gewissen. Mag sein, dass die Umsteuerung in Schweden zu spät kommt; doch wenigstens hat man die Zeichen der Zeit verstanden.

In Deutschland hingegen gibt man sich weiterhin blauäugig, verantwortungslos optimistisch und meint, noch lange von schwedischen Verhältnissen entfernt zu sein, ja, diese gar abwenden zu können. Selbst Migrationskritiker meinen, es dauere mindestens noch zehn Jahre, bis hier Zustände wie in Schweden herrschen. Allerdings gelten Berlin, Hamburg und Essen schon heute als extreme Problemhochburgen; nach Berlin wird zunehmend auch Essen als „Clan-Hauptstadt“ bezeichnet. Wer jedoch bereits in der tiefsten Provinz die Ausschreitungen der “Party- und Eventszene”, aus denen später oft die Mitglieder organisierter Banden werden, betrachtet, oftmals ganze Horden südländischer Männer mit tief ins Gesicht gezogenen Kapuzenpullis im öffentlichen Raum sieht, arabische Nachwuchsmachos mit schwarzen Bärten und kaum durch ehrliche Arbeit erworbenen Luxusschlitten an Tankstellen-Parkplätzen sieht, der versteht, dass auch diese Problematik weitaus schlimmer ist, als dargestellt wird.

Immer mehr “multinationale” Gruppierungen und Banden

Zwar will uns die Presse wie immer einreden, dass Clan-Mitglieder von „deutscher Staatsangehörigkeit“, Passdeutsche also, die Problemgruppe Nummer eins seien; doch befinden sich Clans und organisierte Banden von Türken, Nigerianern und Albanern, aber auch (Süd-)Osteuropäer in vielen deutschen Ballungsräumen weiter auf dem Vormarsch, um ihr Geld statt mit ehrlicher Arbeit mit Drogenhandel, Überfällen und Einbrüchen zu “verdienen”. Beliebt sind auch Cybercrime-Aktivitäten, wobei sich der Umsatz in den letzten von 18 Millionen Euro auf 252 Millionen Euro astronomisch steigerte. Allein im letzten Jahr hat die organisierte Bandenkriminalität einen Schaden von geschätzten 2,2 Milliarden Euro deutschlandweit verursacht. Doch statt diese Probleme endlich anzugehen, debattiert man lieber über den “zunehmenden Rechtsextremismus” und bildet Stuhlkreise gegen rechts.

Auch in Schweden glaubte man vor zehn Jahren fest, dass es nie soweit kommen würde, und schlug entsprechende Warnungen als “ausländerfeindliche“, “rechtsextreme” Unkenrufe in den Wind. Mittlerweile jedoch sehen sich die Behörden nicht nur den Netzwerken im eigenen Lande, sondern in ganz Europa konfrontiert – denn die Szene ist gut vernetzt: So wollten beispielsweise 300 Clanmitglieder aus Essen zu einer Auseinandersetzung nach Skandinavien reisen. Mittlerweile weist auch in Deutschland jede vierte Bande eine mindestens zweistellige Mitgliederzahl auf. Generell werden die Gruppen immer größer, gefährlicher und einflussreicher – was nicht nur dem in Deutschland geborenen und heranwachsenden Nachwuchs, sondern vor allem dem nicht abreißenden, unkontrollierten Zustrom an “Nachschub-Mitgliedern” infolge der Massenmigration geschuldet ist.

Dieser Beitrag erschien auch auf beischneider.