Krisenherd Mittelmeer: Erdogan, der brandstiftende Biedermann

Seit Jahrzehnten gibt es zahllose beliebte griechische Lokale in deutschen Städten. Griechische Inseln sind ein beliebtes Urlaubsziel, und die griechischen Einwanderer bereiteten uns nie im Lande noch irgendwelche Probleme. Ihre Kultur, die Gastfreundlichkeit in ihren Lokalitäten, ihr Sinn für alles Schöne, Wahre und Gute, ihre sinnliche Lebensfreude, die sich in die zur Antike zurückverfolgen lässt, ihre reichen Traditionen, ihr Beitrag zur Zivilisation und ihr Erfindungsgeist, der uns mal eben das Thema „Demokratie“ als Idee brachte: All das verbinden wir mit Griechenland. Besser: verbanden – denn inzwischen muss man im geistig reichlich auf den dummen Hund gekommenen Gründeutschland eher hoffen, dass sich zumindest noch vereinzelte Restdeutsche an all diese positiven Attribute des hellenischen Volkes erinnern.

Szenenwechsel: In jüngster Zeit entdecken gelegentlich doch tatsächlich noch einige Journalisten, dass es da draußen mehr gibt als Putin, Ukraine-braucht-Geld, Energiekrise, leeres Gescholze und neueste Grünpeinlichkeiten und eine kilometerlange Berichterstattung über den Tod der Queen. Zum Beispiel der Konflikt zwischen den NATO-Partnerländern Griechenland und Türkei im Mittelmeer. Ausgerechnet im „Deutschlandfunk” (DLF) ist man unlängst diesem in der Ägäis schwelenden Konflikt um die dem kleinasiatischen (und erst seit 100 Jahren türkischen) Festland vorgelagerten Dodekanes-Inseln nachgegangen, aus Anlass der stetigen Provokationen von Türkei-Rambo Erdogan.

Verdienstvolle DLF-Reportage mit Seltenheitswert

Eine verdienstvolle Leistung des Senders – denn solch ein kompaktes Krisenthema anzugehen und sich dabei auch mal in ein griechisches Café zu setzen und mit einfachen Leuten aus der Bevölkerung zu plaudern, das hat was… und zwar hat es ein bisschen was von besserem Journalismus, so wie man ihn heute kaum noch im matschigen Mainstream und noch seltener im ÖRR antrifft. Leser, schaut auf dieses Café, wo der 70-Jährige Athener Nikos Skertzos in seinem Stammlokal mit den DLF-Reporterinnen Susanne Güsten und Rodothea Seralidou mitten im Sommer zusammensaß und mit ihnen politisch plauderte! Er trank dort einen Mokka, es gab eine kleine Diskussion, ob dieser gebrannte Kaffee türkisch oder griechisch sei und der alten weise Mann stellte fest, dass eben auch der Mokka zeige, wieviel Griechen und Türken doch gemeinsam hätten. Schöne Worte.

Dabei ahnte der gute Mann richtigerweise, dass es mit einem Religionsfaschisten wie Erdogan keinen Frieden geben kann. Ein Despot, der derzeit ohne lautes Murren des Westens tausende von gefangenen Landsleuten wie Geiseln hält – denn jeder, der dem Möchtegern-Kalifen Erdogan nicht in den Kram passt, findet sich im Gefängnis wieder oder muss mit Ausgrenzung rechnen, teils auch mit Folter oder Tod. Ein lupenreiner Politislamist, ein kaum verhohlener Staatsterrorist, ein fies grinsender „NATO-Partner“ und „-Versteher”. Hierzu sagt der 70-Jährige dem DLF, er würde sich ja ein gutes Verhältnis zwischen den zwei Ländern wünschen, aber solange dies nicht ginge, müsse Griechenland eben Geld für Waffen ausgeben: „Denn im Falle eines Falles werden wir auf uns alleine gestellt sein. Ich glaube nicht, dass uns jemand ernsthaft zur Hilfe eilen wird. Außer vielleicht Frankreich, mit Frankreich haben wir ja ein Verteidigungsabkommen unterzeichnet. Die USA oder Deutschland aber würden uns bestimmt nicht helfen.“ Volltreffer!

Feige und widersprüchliche deutsche Außenpolitik

In der Tat: Wir retten nur das Klima und die Ukraine – und sonst gar nichts. Basta. Anderes interessiert uns inzwischen nicht mehr. Kein Wunder – wird doch deutsche Außenpolitik seit Jahrzehnten feige, widersprüchlich, undurchsichtig, unanständig und gerne auch durchdrungen von triefendster Pseudomoral betrieben. Würde Erdogan Griechenland über Nacht militärisch zu überfallen und den „Putin der Ägäis” geben, käme aus Hierzulandien erstmal lange nichts – und dann nur dummes Geschwätz. Waschlappenversteher Kretschmann würde uns vielleicht wieder ungebeten Ratschläge geben: „Leute, trinkt mehr Ouzo und helft den Griechen!“

Aber ganz im Ernst: Die Krise der Ukraine kam nicht über Nacht, die Taliban am Hindukusch kamen auch nicht über Nacht. Und Putins „Söldnergruppe Wagner” ist schon seit mehr als nur ein paar Nächten in Mali – und mobbt und kriegert gegen die Deutschen, und zwar nicht nur, wenn’s dunkel wird. Soeben hatte Habeck bei G7 verkündet, dass man in punkto China nun plötzlich auf „Autokrat NEE“ umschalten wolle. Wird also die nächste Fußball-WM in Katar verboten? Moment mal, warum war denn dann derselbe Herr Habeck im Frühjahr in Katar und gab dort den formvollendeten Bückling… etwa um den Öl- und Gas-Scheichs klarzumachen, dass sie ab jetzt mit Deutschland verschissen haben, um ihnen im Namen der Grüninnen zu zeigen, was klare Moralkante ist? Ey Alter, du Scheich, du…?! Natürlich nicht. In Erinnerung bleibt das peinlich devotes Antrittsfoto von Herrn Habeck, der sich beim Hofknicks fast bis zu den Stiefelspitzen der Autokraten herabsenkte. Eher wollte er den Scheichs die Füsse küssen.

Erdogan ist längst als Besatzer unterwegs

Doch zurück zu den griechischen Inseln: Diese Paradiese sind es, die akut von „ErdoWahn“ bedroht werden: Samos, Rhodos, Lesbos, aber auch Kos und Leros und noch einige weitere Postkarten-Eilande am türkisblauen Meer. Ihre Idylle wurde zuletzt allenfalls durch die sich dort sammelnden Flüchtlinge getrübt. Außer Frage aber steht, dass diese zu den südlichen Sporaden der östlichen Ägäis gehörenden Inseln genuin, seit tausenden Jahren, griechisch waren und sind. Da kann die Türkei noch so oft ihre Hoheitsgewässer einseitig ausdehnen und territoriale Ansprüche auf den gesamten türkischen Festlandsockel erheben. Doch Erdogan ist in der Region bereits als Besatzer unterwegs (nicht nur in Nordsyrien): Ähnlich wie Putin die Krim, hält seine Türkei Nordzypern seit 48 Jahren völkerrechtswidrig besetzt. Er weiß also, wie es geht – das Usurpieren und Erobern. Derzeit schießt er ja auch in Aserbeidschan aus allen Rohren mit, um den türkischen Völkermord an den Armeniern auch dort endlich zu vollenen. Der Westen glotzt auch hier wie so oft nur doof vor sich hin, „embargotet und kotet“ sich ins eigene Knie gegen Putin, schwallert an der Seite der eigeninteressengeleiteten USA, welche sich einen abgrinsen, derweil unser Hahahabeck bei ihnen böses Schiefer-Gas bestellt, damit nicht noch mehr Firmen in Deutschland insolvent werden (pardon: eben NICHT insolvent werden, sondern „nichts mehr produzieren und verkaufen„).

Erdogans Rütteln an Grenzzäunen und militärischen Außenposten bei den Nachbarn ist also alles andere als ein Zufall: Er beschwört das osmanische Reich so wie sein Bruder im Geiste, der ebenfalls zu allem entschlossene Putin, der auch neogeografisch an das alte Zarenreich wieder anschließen will. Erdogan möchte seine Landkarte von fremden Elementen säubern und andere Völker zugunsten einer panturkischen Eroberungswelle vertreiben – der Islam weht dabei als Flagge über seinen Schlachtfeldern, denn die blutige „Freidensreligion“ soll auch weitere Verbreitung finden, weshalb er vermutlich auch gerne mehr gegen Israel unternehmen würde, was sicherlich alsbald mit irgendwelchen Gaza-Hamas-Rettungsschiffen wieder losgeht. Und die Methoden beider Autokraten, in Ankara und Moskau, gleichen einander frappierend: Der eine ließ Anfang 2020, kurz vor Corona, eine Flüchtlingsmasse an der griechischen Grenze zur Provokation Athens und der EU aufmarschieren. Dasselbe tat Putins Vasall Lukaschenko in Belarus genau zwei Jahre später an der polnischen Grenze. Kein Wunder, dass die Griechen um ihre Sicherheit – und den Beistand des restlichen Moralwestens in Brüssel, Berlin und Washington – so besorgt sind.

Die Pest an Bord

Nochmals, es ist eine verdienstvolle Reportage, die der DLF zum Thema vorlegt, die alle historischen und rechtlichen Aspekte sehr detailliert darstellt und die Zusammenhänge zu deuten versucht. Und auch an einem bitteren Fazit mangelt es nicht: „Die Türkei hat die Ebene des Streits um die Meereszonen längst verlassen. Jetzt geht es um die staatliche Souveränität über Inseln wie Rhodos, Kos, Lesbos, Chios. In der Tat sähen internationale Verträge eine Entmilitarisierung bestimmter Ägäis-Inseln vor, doch kann die türkische Forderung nach einer Entmilitarisierung der Inseln tatsächlich mit der Frage gekoppelt werden, wem die Inseln gehören?“ Die deutsche Regierung kann sich zu diesem Thema eigentlich nicht mehr offen und frei äußern, denn dazu reicht der lange Arm der AKP über die hier lebenden, Erdogan-loyalen Deutschtürken zu weit. Schließlich haben wir mit Erdogans Ditib-Moscheen definitiv auch hier längst die Pest an Bord.

Der Westen sollte jedenfalls dringend über seine Rolle und seine selektive „Solidarität” nachdenken – denn nicht nur weltweit und in der Ukraine, sondern auch in der unmittelbaren Grenzregion eines EU-Landes droht die Flamme der Freiheit ausgepustet zu werden. Fakt ist, dass Krieg überall immer mehr zur Option wird, und es säbelrasselt gefährlich laut von Nordkorea bis Afrika; überall rumort es, untätig hingenommen durch und allzuviel Appeasement wie auch gegenüber Erdogan. Der Westen hat falsche Freunde über Jahre wie Nattern an seinem Busen genährt und stark gemacht. Darauf einen Raki, Kampf dem Ouzo!, denkt sich vermutlich der Pascha von Istanbul.