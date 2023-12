Kritische Rassentheorie: Power sucht Frau

Weiße Frauen in den USA, die genügend Geld haben für dekadenten Kokolores aller Art, zahlen 5.000 Dollar für die Teilnahme an Dinnerparties, auf denen sie sich als die übelsten Rassistinnen aller Zeiten “outen” lassen. Von einer Inderin und einer Schwarzen, die das unter dem Motto “Race To Dinner” zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben.

Die indischstämmige Sairo Rao und die Afroamerikanerin Regina Jackson sind von der “Critical Race Theory” schwer begeistert. Weil sie ihr Geld damit verdienen. Ihre Opfer sind weiß, weiblich und reich, weshalb sie die beiden geschäftstüchtigen Dunkelhäutigen zu einer Dinnerparty bei sich zuhause einladen dürfen. Rao und Jackson sagen auch zu, vorausgesetzt, sie haben für ihre Zusage 5.000 Dollar im voraus erhalten. So ein “Race To Dinner” dauert von den Vorspeisen bis zum Dessert etwa zwei Stunden, die außer mit kulinarischen Köstlichkeiten auch durch kulturmarxistische Masochismen zum teuren Östrogen-Event werden. Das geschieht sehr zur Freude von Frau Rao und Frau Jackson, die den Selbstbezichtigungen der weißen Wohlstandsweiber wohlwollend und gnädig geneigt lauschen, um die Haltungsnoten zu verteilen. Wenn am Ende eines solchen “Race To Dinner”-Dinners alle anwesenden Damen brav die schneeweiße Hand heben, sowie sie gefragt werden, wer von ihnen eine üble Rassistin ist, dann sind auch die 5.000 Dollar aufgebraucht und die Dinnerparty ist vorbei. Nicht ganz klar ist, ob die weißen Ladies auch brav alle ihr eigenes Geld für den Schwachsinn auf den Kopf hauen, oder ob es das ihrer gutverdienenden Ehemänner ist. Tucker Carlson hat sich heldenhaft eine zweistündige Doku zu den “Race To Dinner“-Parties angesehen und berichtet in diesem Video darüber.

Carlson liefert ein paar prächtige Übersetzungen des dekadenten, kulturmarxistischen Masochistinnen-Gelalles. Im einen Fall steht die Aussage einer verwöhnten Fraß- und Klatschtante im Raum, die von einer attraktiven Frau tatsächlich kaum zu unterscheiden ist. Sie sagt: “Ich bin eine weiße und liberale Frau. Wir sind die gefährlichsten Frauen, die es gibt. Wir sind die gefährlichsten Frauen, die existieren.” Dazu macht sie ein Gesicht wie ein Östrogenhitler, der das Ende der weiblichen Weißrasse in der Neuen Welt prophezeit, sollte es ihr gelingen, Amerika ein weiteres Mal in einen Weltrassistenkrieg zu verwickeln. Carlsons Übersetzung: “Sie prahlt. Sie ist ja sooo gefährlich und kraftvoll.” Er ergänzt, daß es sich dabei um eine krasse Selbstverkennung handelt. Frauen wie die dekadenten weißen Masochistinnen im Video hätten in der Weltgeschichte bislang keine Rolle gespielt. Eine andere Teilnehmerin des masochistischen Dinnerklatschs bekennt, daß sie immer die Stimme eines weißen Rassisten im Kopf habe. Es sei die Stimme ihres Vaters. Carlsons Übersetzung: “Ich hasse meinen Vater“. Gute Voraussetzungen also für den Dauersieg über das Patriarchat.

Geschlecht kein Kriterium für die Übernahme verantwortungsvoller Posten

Seit ungefähr zwanzig Jahren verdichtet sich bei meinereinem stetig der Verdacht, es könnte die dümmste Idee aller Zeiten gewesen sein, Frauen zu ermutigen, sich in öffentlichen Angelegenheiten zu äußern. Inzwischen ist das so gut wie eine Gewißheit. Zwar weiß ich, daß das hart und ungerecht jenen weiblichen Ausnahmen gegenüber ist, die das hervorragend machen, aber fest steht trotzdem, daß Geschlecht kein Kriterium für die Übernahme verantwortungsvoller Posten sein kann. Wer ein- oder mehrmals in seinem Männerleben gezwungen war, einem nervtötenden und stundenlangen Telefongespräch zweier bester Freundinnen im Hintergrund beizuwohnen, ohne durch Flucht entkommen zu können, der weiß, wovon ich rede. Es ist unaushaltbar. Weil man nichts dagegen tun kann, obwohl man Zeuge einer Verschwörung gegen die Ideale des Abendlandes wird.

Jedenfalls kommen die beiden Weißfrauen-Verurteilerinnen in Carlsons Video auch jeweils ein Sprachsolo eingeräumt – und besonders das von Frau Jackson illustriert hervorragend, daß intellektuelle Limitiertheit bei östrogenalem Vollsubjektivismus kein Hinderungsgrund ist, zu einer hervorragenden Kulturmarxistin zu werden, die vor lauter Selbstbewußtsein schier platzt. Allen Ernstes prahlt sie mit ihrer superschlauen Standardantwort auf die Feststellung, daß es auch sehr nette, weiße Menschen gebe. Ihre Antwort: “Was haben die Weißen jemals für uns getan in den vergangenen 450 Jahren?” Ich würde gerne ihr Gesicht sehen, wenn sie zur Gegenantwort bekäme, daß Weiße vom Buchdruck über den Computer und das Glasfaserkabel bis hin zum Satelliten und dem Flachbildschirm alles erfunden haben, was die schwarze Frau Jackson heute bedenkenlos in Anspruch nimmt, um über die Nutzlosigkeit der Weißen herzuziehen.

Limitierte Hühner

Auch über die Nutzlosigkeit jener weißen Frauen, von denen sie 5.000 Dollar für einen Dinnerabend abzockt. Was allerdings ihre weißen Betrugsopfer angeht, diese limitierten Hühner, kann meinereiner nur noch kommentieren: “Gaaack-gack-gack. Gaaaack-gack-gack…” Was mich zunächst wirklich erstaunt, ist, daß mich diese “Race To Dinner“-Parties gar nicht mehr schockieren. Das interpretiere ich als Indiz dafür, daß ich als Deutscher wohl schon so einiges gewöhnt sein muß. Eigentlich kein Wunder, wenn man sich einmal die Namen einer ganzen Reihe von Grün- & SPD-Frauen durch den Kopf gehen läßt. Unbestreitbar ist, daß eine zeitliche Korrelation besteht zwischen der Ermächtigung getunter Rippen in öffentlichen Angelegenheiten und dem damit einhergehenden Niedergang Deutschlands. Ob es sich am Ende um eine Kausalität handelt, läßt sich hierzulande nicht mehr debattieren. Zu meiner eigenen Sicherheit möchte ich deshalb angemerkt haben, daß ich keinesfalls behauptet habe, es spräche viel dafür.

Nein, nein, das biblische Rippentuning ist schon in Ordnung. Man darf eben nicht zu viel erwarten. Ist ja bei Autos auch so. Es gibt gelungenes Tuning und mißlungenes Tuning. Dann sieht es bescheuert aus, bringt keinerlei Mehrleistung und klingt auch noch grauenhaft. Nicht auszudenken, die rassentheoriemasochistischen Grazien aus der Neuen Welt würden auch noch hysterisch zu kreischen anfangen.