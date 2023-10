Was wetten wir, dass der sogenannte Migrationsgipfel nichts bringen wird, an dem anderem Christian Lindner letzte Woche teilnahm? Ach was, der bringt nicht nur nichts, sondern null – zero – nada -niente! Alles Geschwafel. Und täglich kommen Tausende von Gotteskriegern zu uns. Wenn das so weitergeht, wird Berlin zum neuen Gazastreifen. Da freut sich zumindest mal unsere Rolex-Barbie! Jetzt hamas den Salat…

Ein neues Gesetz ist auf dem Weg: Wer die europäische Flagge verunglimpft, beschmutzt, sie anzündet oder darauf uriniert soll, drei Jahre in den Knast (gilt übrigens nicht für Israel-Fahnen). Dieselben Strafen drohen bei Entehrung der europäischen Hymne, lese ich. Was, Europa hat ne Hymne? Wusste ich ja gar nicht. Wie geht die? “Horch, was kommt von draußen rein… holla hi, holla ho?”

Wandervögler Richtung Germoney

Apropos Hymne. Ich hätte da eine für Lampedusa: “Sag mir, wo die Schwarzen sind, wo sind sie geblieben?” Merkwürdig: Letzte Woche waren es noch über 8.000 Invasoren, die sich auf der süditalienischen Mittelmeerinsel drängten und den Einheimischen das Leben zur Hölle machten. Und jetzt? Plötzlich sind alle weg. Niemand mehr da, alle weitergezogen. Und keine Pressemeldung dazu; kein Wort – wo doch vor drei Wochen kein anderes Thema die Medien so beschäftigte. Aber es stimmt: Das Camp ist leer! Ich sag’s euch, liebe Leute: Wir werden verarscht. Wir sind ein dummes Volk in Schockstarre.