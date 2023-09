Langstrecken-Luisa: “Lebenswerk-Preis” für ein Leben ohne Werk

Es gab eine Ära, da mussten Menschen für ihr Lebenswerk eine reiche Biographie vorweisen können, eine bleibende Lebensleistung oder eine erfolgreich absolvierte Zeitachse, die entweder ein erfülltes langes Menschenleben umspannte – oder aber eine komprimierte Läufte von solcher Wirkungsdichte, dass sie dem gleichkommt, was andere nicht einmal in einem vollen Jahrhundert ihres irdischen Daseins erreichen. Die Zeiten, da solche Maßstäbe galten, sind ebenso unwiderruflich untergegangen wie alle Traditionen, Werte und Tugenden, die dieses Land einmal groß gemacht haben – Selbstlosigkeit, Leistung und Einsatz, Charakterstärke, Mut, Fleiß und Gemeinsinn. In einer Zeit, wo Mitläufertum als Zivilcourage gilt, wo Kriegstreiber Friedensnobelpreise erhalten und Fernsehauszeichnungen für die regierungstreuesten Staatsjournalisten vergeben werden, wo auf Song-Contests nicht mehr musikalisches Talent, sondern zelebrierte Perversion und korrekte Gesinnung zählen, wo Korruption, Zensur und Bevormundung als “Verteidigung der Demokratie” gefeiert werden: Da wird sogar eine Inszenierung des blanken Nichts zum Heldenepos erhoben.

Dass nun ausgerechnet mit Luisa Neubauer eine 27-jährige Selbstdarstellerin den “ökumenischen Predigtpreis” für – Achtung! – ihr “Lebenswerk” erhält, markiert den vorläufigen Höhepunkt einer unaufhaltsamen Idiotisierungstendenz der moralischen “Eliten” dieses Landes. Dieser Preis, von dem Bonner Unternehmer Norman Rentrop gestiftet, der ironischerweise den “Verlag für die Deutsche Wirtschaft” leitet und sich nebenher seit langem in der Evangelischen Kirche engagiert, wird durch die theologischen Institutionen der Universität Bonn verantwortet.

Stellvertreterin der Neurosenprinzessin

Eine junge Frau, die es – ohne die allergeringste eigene Schöpfungshöhe ihres Tuns – zu bundesweiter Prominenz gebracht hat als Stellvertreterin der Neurosenprinzessin des Klimawandels Greta Thunberg auf deutschem Boden, die sich mit der offiziösen Bezeichnung “Klima-Aktivistin” oder „Fridays for Future-Sprecherin” schmückt und ohne die allergeringste demokratische Legitimation im öffentlich-rechtlichen Fernsehen herumlungern und Unsinn erzählen darf, wird mit einem Preis bedacht, der angesichts des von ihr “Erreichten” nicht einmal dann angebracht wäre, wenn sie 60 Jahre älter wäre. Die Begründung für die Auszeichnung klingt nach realsatirischem Phrasendrusch: Sie habe „innerhalb weniger Jahre im deutschen Sprachraum das Bewusstsein von der gesellschaftlichen Aufgabe der Bewahrung der Schöpfung maßgeblich mitgeprägt“. Sehr komisch!

Denn Neubauer mag schon vieles getan haben – aber sie hat keine bleibenden Leistungen erbracht. Sie hat keine relevante Literatur verfasst. Sie hat keine aufrüttelnde, ins Bewusstsein der Bevölkerung eingegangene Rede gehalten. Sie hat schon gar keine eigene Theorie entwickelt, keinen Geistesblitz gehabt, keine eigene Partei oder Bewegung aus der Taufe gehoben. Sie ist die nervtötende Galionsfigur einer von Medien herbeigeschriebenen Protestwelle “der Jugend”, die sich aus propagandadurchtränkten, indoktrinierten und fehlgeleiteten Wohlstandskindern rekrutiert. Auch persönliche Opfer hat Neubauer keine gebracht; im Gegenteil. Abgesehen davon, dass sie als Reemtsma-Nachfahrin aus einem mehr als gemachten millionenschweren, aber historisch belastetem Nest stammt (und mit ihrer Herkunft gerne kokettiert, etwa durch die gemeinsame Veröffentlichung eines Buches mit ihrer Großmutter), ist auch für sie der von begüterten Vollidioten und globalistischen Finanziers satt gepamperte Klima-Aktivismus zu einer einträglichen Erwerbsquelle geworden.

Lieber attraktive Nachwuchslinke als postklimakterische Alt-Grüne

Neubauer lebt den Klima-Jetset, tingelt weltweit von Konferenz zu Kundgebung (medienwirksam gerne mal im Zug, ansonsten eben im Flieger) und setzt sich zudem noch bei jeder Gelegenheit eitel-kokett in Pose – auf Instagram oder für Testimonials von linken Hochglanzpostillen. Sabbergesichter unter Deutschlands Managern, TV-Moderatoren und Boulevardjournalisten suchen ihre Nähe, da sie sich lieber mit einer vollbusigen und attraktiven Nachwuchslinken schmücken als mit dem welkem Dornengestrüpp postklimakterischer Alt-Grüninnen. Vielleicht war das ja auch der Grund, dass der Vorsitzende der “Predigtpreis“-Jury, Eberhard Hauschildt von der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn, Neubauer den Preis für ein fragwürdiges “Lebenswerk” zuerkannte?

Der weitere Hauptpreis, für die “beste Predigt” 2023, geht übrigens an den oder die studierende Person Nathalie Schuler, der/die/das sich selbst als “Student*in” bezeichnet (für altkatholische Theologie, aber vermutlich ist die Genderfrage hier viel wichtiger) und auch von der Jury nur mit dieser rätselhaften Bezeichnung bekanntgegeben wurde:

“Überzeugt” habe Schuler die Jury durch seine Predigt in einem Gottesdienst in der altkatholischen Gemeinde St. Willibrord in München im Juni – natürlich zum Christopher Street Day (CSD). Während Schuler außerhalb der “Szene” eher ein Nobody ist, aber wenigstens eine solide Ausbildung absolviert und zumindest nicht publicitygeil daherkommt, lässt sich “Langstrecken-Luischen” unter Gleichaltrigen und Jüngeren wie ein Popstar huldigen – obwohl sie nichts kann, nichts weiß und nichts tut, was nicht jeder mittelmäßige x-Beliebige ebenso gut oder schlecht könnte. Neubauer ist eine völlig austauschbare Figur, die auf der Thermik ihrer eigenen Heißluft segelt. Das beste, was man über sie noch sagen kann, ist, dass sie noch jung genug ist, ihre Verirrungen einzusehen, da sie ihr Leben noch vor sich hat. Vielleicht macht sie was draus; etwas, das eines sogar echten Preises würdig wäre.