Last Christmas in Deutschland: Geschändete Krippen, verprügelte Nikoläuse, verpönte Weihnachtsbäume

Die „Bereicherung“ Deutschlands durch die Massenmigration zeigt auch und gerade in dieser Vorweihnachtszeit wieder ihr wahres Gesicht – und das nicht nur durch gerade noch vereitelte Anschläge auf Weihnachtsmärkte, sondern auch durch primitivsten Vandalismus gegenüber christlichen Bräuchen. Im dritten Jahr in Folge wurde den Figuren der lebensgroßen Weihnachts-Krippe in Rüsselsheim die Köpfe abgehackt. Am Sonntagmorgen bot sich ein Bild der Zerstörung, das die der letzten beiden Jahre noch einmal übertraf. Weitere Fassungslosigkeit, nicht nur bei den Rüsselsheimern, löste jedoch die Reaktion des Gewerbevereins aus, der die Krippe gestiftet hatte. „Unbekannte Täter haben sich offenbar einen makabren Scherz erlaubt und die Köpfe der Figuren abgeschlagen. Trotz des bedauerlichen Vorfalls möchten wir versuchen, dieser Situation mit Humor zu begegnen (…) Wir sehen diese ‚kopflose Nacht‘ als eine Gelegenheit, zusammenzustehen und gemeinsam Licht in die Dunkelheit zu bringen“, hieß es in einer ersten, geradezu hilflosen Stellungnahme.

Die schiere Idiotie und Geschmacklosigkeit nicht nur der Tat, sondern auch dieser Aussagen bringen den Kapitulationsgeist in diesem Land auf den Punkt. Denn natürlich deutet alles auf eine Tat mit islamischem Hintergrund hin – und selbst dann, wenn Rüsselsheim nicht zu den inzwischen am übelsten “endbereichertsten” und durchmigrantisiertesten Hochburgen im Rhein-Main-Ballungsraum zählen würde, drängte sich dieser Befund geradezu auf. Die Islamisierung erreicht inzwischen auch die Peripherien der längst gefallenen Großstädte.

Weihnachtsmann als “Fettsack” und “Hurensohn” beleidigt

Jahrzehntelang konnte die Rüsselsheimer Krippe unbeschadet die Weihnachtszeit überstehen – seit 2021 ist sie jedoch Gegenstand von Angriffen. Es geht hier, wohlgemerkt, nicht um einen „makabren Scherz“ oder einen Dumme-Jungen-Streich, sondern um eine gezielte Attacke gegen die christliche Kultur. „Ein Scherz ist, wenn man darüber lachen kann. Was ist lustig daran, Maria und Josef zu köpfen?“, meinte ein Anwohner gegenüber „Bild“. Jeder weiß, was höchstwahrscheinlich hinter dieser Zerstörungsorgie steht – aber offiziell traut man sich nicht, es auszusprechen und den Elefanten im Raum zu thematisieren. Die unsägliche Reaktion des Vereins, die den besorgniserregenden Vorfall auch noch ins Lächerliche zieht und ihn „mit Humor“ nehmen will, macht die Situation noch schlimmer. Die Tat reiht sich in einen neuen Trend ein, der mit anhaltender Orientalisierung und Ausbreitung islamischer Intoleranz (und islamistischer Gewaltneigung) in ganz Deutschland bemerkbar wird.

Letzte Woche war bekannt geworden, dass ein 54-jähriger Mann im Nikolauskostüm bereits am 6. Dezember in Kassel nach eigenen Angaben von fünf bis sechs Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Alter zwischen 14 und 16 Jahren angegangen wurde, die ihn aufforderten, das Kostüm auszuziehen. Dabei beleidigten sie ihn als „Fettsack“ und „Hurensohn“ und erklärten, sie seien Muslime und dies sei „unser Land“. Genau dieses Selbstverständnis – das auftrumpfender Landnehmer – dürfte auch hinter der Attacke auf die Rüsselsheimer Krippe stecken. Und was die islamischen Migranten beginnen, führen die verblendeten Haltungsdeutschen proaktiv und suizidal selbst zu Ende: Gerade erst hatte eine Hamburger Kita für Aufsehen gesorgt, als sie sich mit geradezu fanatischem Eifer weigerte, einen Weihnachtsbaum aufzustellen – weil man nicht-christliche Kinder nicht diskriminieren wolle. Und ein Unbekannter, der dennoch einen Christbaum aufstellte, wurde angezeigt und zum Fall für den Staatsschutz. Mit diesem auf Wahnsinn gestellten Autopilot spielen arme Irre, die ihr eigenes Land und ihre Herkunft abgrundtief verachten, den importierten Zerstörern der eigenen Kultur aktiv in die Hände und beschleunigen ihren eigenen Untergang.