Märchen aus Namibia: Die ARD und die “Deutsche Schuld”

Die ARD hat sich mit ihrem als Journalismus ausgebenden woken Aktivismus einen neuen Skandal eingehandelt. In eine „Dokumentation“ über Namibia, die bezeichnenderweise den Titel „Deutsche Schuld“ trägt und am 25. September im “Norddeutschen Rundfunk” (NDR) lief, hat man so viele Manipulationen, Verzerrungen und glatte Lügen eingebaut, dass sie in Namibia, selbst auf hoher politischer Ebene, Proteststürme ausgelöst hat. Der grotesk tendenziöse Film der „Journalistin“ Aminata Belli verfolgt nur das eine Ziel: Die Mär zu verbreiten, der angebliche Völkermord der Deutschen am Stamm der Herero in der ehemaligen Kolonie im Jahre 1904 werde bis heute “systematisch verdrängt”. Der Film versucht dabei perfiderweise auch noch den Eindruck zu erwecken, selbst in Namibia werde das Gedenken systematisch unterdrückt.

Dabei wurde mal eben verschwiegen, dass es dort ein eigenes Denkmal zum „Völkermord“ gibt – das im Beitrag absurderweise sogar mehrfach zu sehen ist. Weiterhin wurde vermittelt, deutschstämmige Namibier würden auf Kosten der schwarzen Mehrheitsbevölkerung noch immer im Reichtum aus der Kolonialzeit schwelgen. Die Milliarden an deutscher Entwicklungshilfe, die seit vielen Jahren betriebene Aussöhnungspolitik, das Apartheitsregime, das es nach der deutschen Kolonialzeit gab und die vielen Fortschritte im Land, in dem man der deutschen Vergangenheit ein nicht unkritisches, insgesamt aber doch freundschaftliches Gedenken bewahrt, wurden hier mit keinem Wort erwähnt. Es ging allein darum, Namibia als verkommenen Unrechtsstaat darzustellen, in dem die kolonialen Geister noch immer ihr Unwesen treiben.

“Geht in eine Richtung, die mir nicht gefällt”

Naita Hishoono, die Direktorin des Namibia Institute for Democracy, die wie viele Namibier fließend Deutsch spricht und für den Film befragt wurde, kritisierte: „Ich habe den Eindruck, ich sollte als wütende schwarze Frau dargestellt werden. Ich hatte schon beim Dreh das ungute Gefühl, es geht in eine Richtung, die mir nicht gefällt.“ Auch anderen Interviewpartnern wurden die Worte im Mund umgedreht und Zusammenhänge verzerrt, bis der gewünschte Spin erreicht war. Das Forum Deutschsprachiger Namibier erklärte, die Reportage sei „voller Fehler, schlecht recherchiert“, „der ARD unwürdig“. Zumindest dieser letzte Punkt ist jedoch falsch: Das Machwerk ist der ARD voll und ganz würdig – weil es in aller Dramatik zeigt, dass dort kein Journalismus, sondern nur noch ideologisch einseitige Primitivpropaganda betrieben wird. Ihre Filmteams und -macher reisen durch die Welt und reden sich ein, sich vor Ort ein Bild zu machen, doch sie suchen nur nach Übereinstimmungen mit dem Bild, das sie schon vor ihrer Abreise im Kopf haben – zusammen mit einer riesengroßen Schere im Gehirn, die sie jedwede störende Wirklichkeit wegschnippseln lässt. Es ist das Gegenteil von unbefangener, ergebnisoffener Reportage oder des Wunschs nach Erkenntnisgewinn.

Nach mehreren erbitterten Beschwerden eierte die vom PR-Totalschaden dieses erneut verunglückten Versuchs von wokem Journalismus blamierte ARD zunächst unentschlossen herum und gelobte zunächst reumütig Besserung: Sie änderte oder strich ein paar Passagen des Films, löschte ihn gar auf Youtube – doch insgesamt hält sie aber nicht nur weiter an ihm fest, sondern will ihn am 26. November sogar nochmals ausstrahlen. Selbst beim Parieren der Kritik kamen die Staatsfunker nicht ohne Lügen aus: Die vom NDR verbreitete Behauptung, die Reportage sei „von Historikern, deutschen und namibischen, begleitet und fachlich“ betreut worden, musste man kleinlaut zurücknehmen. Inzwischen hat man beim ÖRR schon Erfahrungen mit Blamagen aus Schwarzafrika: Im Herbst letzten Jahres fiel die ARD-“Tagesschau” auf die Geschichte eines Hochstaplers aus Simbabwe herein, der angeblich einen stromerzeugenden Fernseher konstruiert hatte.

Historische Zweifel

Was bei dem Namibia-Film völlig auf der Strecke bleibt, ist der Umstand, dass der vermeintliche „Völkermord an den Herero” historisch zumindest umstritten ist. Der renommierte Afrika-Experte Bartholomäus Grill konnte dies – heute völlig undenkbar – sogar noch vor sieben Jahren im „Spiegel“

offen ansprechen. So gehen die bis heute wissenschaftlich kanonisierten Behauptungen, deutsche Kolonialtruppen hätten 60.000 bis 80.000 Herero bei einem Aufstand “ausgerottet”, im Wesentlichen auf die Habilitationsschrift des marxistischen DDR-Historikers Horst Drechsler von 1966 zurück. Dieser führte einen publizistischen Krieg gegen den Kolonialismus und die Bundesrepublik. Dabei berief er sich ausgerechnet auf das britische „Blue Book” aus dem Mai 1918, in dem das deutsche Vorgehen in Südwestafrika als besonders grausam beschrieben wurde. Von Experten wird diesem Buch aus dem Ersten Weltkrieg bestenfalls geringe historische Glaubwürdigkeit attestiert, diente es doch vornehmlich als Propagandawerk, um dem Deutschen Reich als Kriegsgegner bei den zukünftigen Friedensverhandlungen den Status als Kolonialmacht leichter absprechen zu können.

Es gibt noch weitere Ungereimtheiten. So waren die immer wieder als Quelle herangezogenen martialischen Berichte des deutschen Oberbefehlshabers Lothar von Trotha über sein brutales Vorgehen gegen die aufständischen Herero wohl in erster Linie selbstbeweihräucherndes Maulheldentum gegenüber seinen Vorgesetzten im Berliner Kolonialamt, vor denen er nicht als überfordert oder schwach dastehen wollte.

Pseudodokumentation über fragwürdigen “Völkermord”

Aus seinen privaten Aufzeichnungen geht hingegen hervor, dass er mit seiner kleinen und überforderten Truppe niemals in der Lage gewesen wäre, ein derartiges Massaker durchzuführen. Zudem verstanden sich die Herero aufs Überleben in der Wüste, weshalb etlichen der angeblich dorthin getriebenen Menschen damals wohl der Weiterzug nach Botswana gelang – wo auch heute noch 21.000 Nachkommen der Herero leben. Dass koloniale Verbrechern verübt und Zivilisten ermordet wurden, steht außer Frage; ob aber ein „Völkermord“ je stattfand, ist mehr als zweifelhaft und sollte hinterfragt werden – gerade dieser Tage wieder, da der Begriff “Genozid” im Gaza-Krieg wieder einmal inflationär-propagandistisch genutzt wird.

Trotzdem ist auch die Bundesrepublik bereit, über eine Milliarde Euro als Wiedergutmachung für einen diesen eher „Völkermord“ zu bezahlen. Zumal – Pointe des Ganzen – der erst 1990 gegründete Staat Namibia gar nicht befugt ist, die Rechtsnachfolge für das frühere deutsche Kolonialgebiet anzutreten. Mit ihrer Pseudodokumentation frönt die ARD also dem typischen deutschen Schuldkult und verbreitet Lügen, die sogar die Nachkommen der damaligen Opfer vor Ort verhöhnen. Und das alles nur, um das angeblich nicht vorhandene Gedenken an einen „Völkermord“ zu beklagen, den es mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht gab – der aber im staatlich geförderten Verbrechensalbum, zu dem die deutsche Geschichte insgesamt mit zunehmender Wonne umgeschrieben wird, seinen festen Platz hat.