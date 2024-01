Massen- & Mediendemokratie: Denk ich an Deutschland in der Nacht …

Die medialen Aufregerchen mit den Anschlußdebatten über die bösen Rechten in der AfD, den “rechtsextremen” Martin Sellner von der Identitären Bewegung, den Grundrechteentzug für Björn Höcke et al – das alles ist in seiner leicht zu durchschauenden Perfidie ein einziges Schmierentheater.

Über das Schicksal Deutschlands wird gar nicht mehr in Deutschland entschieden und mit dem “zivilgesellschaftlichen Engagement gegen rechts“, wie es zuletzt bei der Großdemo in Hamburg mit angeblich “mehreren zehntausend Teilnehmern” als “vorbidlich” angepriesen worden war, ist es wohl so wie mit den staatstragenden Großdemonstrationen, die es im ehmaligen Ostblock gab oder wie sie zum Beginn einer jeden der inzwischen berüchtigten “Farbrevolutionen” zu sehen gewesen ist: Organisiert von ein paar staats- & regierungsnahen Organisationen, Vereinen, Parteien, NGOs, Gewerkschaften, Tod & Teufel.

Der Ablauf ist immer derselbe. Erst kommen “zivilgesellschaftliches Engagement” und die diversen NGOs, deren wichtigster Bestandteil das “N” vor “GO” ist, damit niemand auf die Idee kommt, es handele sich in Wahrheit um illegale “GO“s, die keine Sau gewählt hat, obwohl sie dann mit in den Ministerien hocken wie zum Beispiel Ex-Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan im baerbockisch-feministischen Außenministerium – und als nächstes gibt dann jene Politprominenz ihren staatstragenden Senf dazu, die der deutsche Demokrat für seine Regierung halten soll. Finanzminister Lindner, Wirtschaftsminister Habeck, Bundeskanzler Scholz – ganz egal. An dem Punkt wird die ganze Show zum Faszinosum. Faszinierend ist nämlich das Selbstverständnis dieser Figuren. Sie scheinen völlig zu verdrängen, daß sie bereits x-Mal gebrochener Versprechen und sachlich falscher Behauptungen überführt worden sind und tun dennoch jedesmal so, als sei das, was sie aktuell zum Besten zu geben haben, als “in Stein gemeißelt” zu verstehen. Zwar kennen sie wahrscheinlich den Spruch: “Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er mal die Wahrheit spricht“, aber sie heben vermutlich auf das “einmal” ab und reden sich ein, daß mehrmaliges Lügen die eigene Glaubwürdigkeit erhöht.

Gerade heute habe ich mir noch einmal eine Zusammenfassung diverser Politikeraussagen aus der Zeit angesehen, in der die “Pandemie der Ungeimpften” die Schlagzeilen beherrschte, und nur, um mich zu fragen, was Deutschland ist. Die Antwort war leicht zu finden. Deutschland ist das Land, in dem diese Figuren nach wie vor in Amt & “Würden” sitzen, um dort auch weiterhin große Töne zu spucken. Das allein gibt schon eine ganz gute Vorstellung davon, worum es sich bei Deutschland in Wahrheit handelt. Richtige Volkssouveränität hätte inzwischen zu einem Austausch dieser personifizierten Peinlichkeiten führen müssen.

Die Sorge um “die Demokratie“

Das Tollste an den notorischen Großtonspuckern ist ihre Behauptung im Zusammenhang mit Höcke, Sellner, Mattusek, Kubitschek et al, es ginge ihnen darum, die “Demokratie zu retten”. Das ist schon deswegen alarmierend, weil man aufgrund ihrer Äußerungen damit rechnen muß, daß sie als nächstes die Dinosaurier vor dem Aussterben und die Titanic vor dem Untergang bewahren wollen könnten. Ernüchternd ist in diesem Zusammenhang aber auch, daß man den genannten Zeitgenossen eine realistische Einschätzung der Wirkmächtigkeit von “Demokratie” als einer Art Zauberwort attestieren muß. Im Volk selber wird da auch nicht weiter differenziert. “Demokratie” – was für eine? Die ach-so-unabhängigen Medienfritzen bei den Öffentlich-Rechtlichen und den staatsnahen Propagandamedien sowie die Regierungsdarsteller verlassen sich völlig zu Recht darauf, daß sich der durchschnittliche deutsche Demokrat unter “Demokratie” automatisch seine Medien- und Massendemokratie vorstellt, ganz so, als sei “Demokratie” in anderen Erscheinungsformen völlig undenkbar.

Dabei kann es doch gar nicht so furchtbar schwer sein, sich beispielsweise zu überlegen, ob der “Weg zur Demokratie” zwangsläufig über Parteien führen muß oder nicht. Meinereiner ist nach reiflicher Überlegung zu dem Schluß gekommen, daß deutlich weniger Macht der Parteien einen deutlichen Gewinn für die Demokratie darstellen würde. Auch ist er der Überzeugung, daß Zentralismus von Übel ist und daß dem Subsidiaritätsprinzip unbedingter Vorzug einzuräumen wäre, sowie, daß die Qualität von Mehrheitsentscheidungen entscheidend vom kollektiven Geisteszustand der Mehrheit abhängt. Und der wieder vom sogenannten Zeitgeist. Volkssouveränität? – Im Prinzip schon. Aber bei diesem gegenwärtigen Volk? – Ich weiß ja nicht. Nach einer mehrjährigen “Entindoktrinierungsphase” vielleicht wieder. Schließlich rechnet in Helmchendeutschland schon der ADAC – wahrscheinlich zu Recht – mit wohlwollender Resonanz für die untenstehende Warnung, was meinereiner für sich genommen bereits als ein Alarmsignal bezüglich des kollektiven Geisteszustandes begreift. Es scheint sich kaum noch jemand zu überlegen, wie frühere Generationen das Schlittenfahren ohne Helmchen überlebt haben.

Es ist ja nicht so, daß meine Landsleute nicht erkennen könnten, was hierzulande alles verkehrt läuft und weswegen alles den Bach runtergeht. Noch die am einfachsten strukturierte Seele kann sich ein Bild machen von den Zuständen im Ahrtal über zwei Jahre nach der Flutkatastrophe , um als nächstes zu studieren, wieviel von seinem Steuergeld für welche Zwecke in aller Welt verschleudert wird. Das geht schon. Aber die nötigen Konsequenzen werden kaum gezogen. Der Fachbegriff für dieses Handlungsdefizit lautet “Erkentnisangst”. Das ist, wenn jemand fürchtet, seine Vermutungen könnten sich bestätigen, so daß er es gar nicht genauer wissen will vor lauter Angst, er würde sein ganzes Leben ändern müssen. Lieber läßt er zu, daß es auf eine Art, die er ebenfalls nicht will, von seiner “Regierung” geändert wird, weil er dadurch noch immer hoffen kann, auf mysteriöse Weise würde ausgerechnet er selbst schon auch in Zukunft noch dazu in der Lage sein, sein persönliches Süppchen zu kochen.

Republik der Verzagten

Einem solcherart verzagten Zeitgenossen sei gesagt: Sie werden ein Tempolimit einführen und dieses Tempolimit dann als Begründung dafür hernehmen, daß der obligatorische Geschwindigkeitsbegrenzer, der deinen Porsche auf 130 V-max herunterregelt, ein gesetzlicher “Sicherheitsservice” ist, über den du dich zu freuen hast wie Bolle, wenn du dich auch weiterhin als wohlgelittenes Mitglied ihrer “menschlichen Gesellschaft” der “die Menschen” begreifen möchtest. Und du kannst Gift darauf nehmen, daß die Polizeiautos keinen Geschwindigkeitsbegrenzer haben werden. Du wirst ihnen Stück für Stück immer mehr ausgeliefert sein. Allerweil macht das Wort vom “Holzführerschein” die Runde. Ohne einen solchen “Führerschein” wirst du bald keine Holzscheite mehr in deinen offenen Kamin schieben.

Natürlich kann ich hier nicht schreiben, was meiner Ansicht nach tatsächlich passieren müsste, damit sich meine Landsleute die politischen Läuse wieder aus dem Pelz schütteln, die sich dort eingenistet haben. Ich kann da nur auf ein berühmtes, resignierendes Zitat verweisen, demzufolge der Deutsche, bevor er zur Revolution am Bahnhof geht, erst einmal eine Bahnsteigkarte löst. Aber sei es, wie es sei: Was mit Deutschland passieren wird, entscheidet ohnehin kein deutscher “Volksvertreter” mehr. Geopolitik war noch nie so spannend wie allerweil. Eine vertane Chance zur grundsätzlichen Neuorientierung nach der nächsten. Dabei beweist die Geschichte, daß in der “allgemeinen Aufregung”, wenn alle anderen abgelenkt gewesen sind, schon viele ihrem anscheinend feststehenden Schicksal entkommen konnten. König von Deutschland müsste man halt sein.