Mineralstoffe fördern Gesundheit und Wohlbefinden

Mineralstoffkomplexe bieten zahlreiche Vorteile für die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden. Mineralstoffe sind anorganische Substanzen, die der Körper für verschiedene lebenswichtige Funktionen benötigt, aber nicht selbst herstellen kann. Daher müssen sie über die Nahrung oder Ergänzungsmittel aufgenommen werden.

Die Vorteile von Mineralstoffkomplexen sind vielfältiger Natur: Sie unterstützen den Stoffwechsel, wobei vor allem Mineralstoffe wie Mangan, Zink und Chrom eine entscheidende Rolle beim Metabolismus spielen, indem sie als Kofaktoren für Enzyme fungieren, die den Abbau von Nährstoffen und die Energieproduktion steuern. Auch die Knochengesundheit profitiert von einem richtig abgestimmtem Mineralstoffmix: Kupfer und Molybdän sind wesentliche Bestandteile der Knochenstruktur. Sie tragen zur Festigkeit und Dichte der Knochen bei und spielen eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung von Osteoporose.

Speziell abgestimmter Mineralmix in Kapselform

Doch auch bei der Unterstützung des Bindegewebes und der Verbesserung der Hautgesundheit sind Mineralien unverzichtbar. Kieselerde etwa kann helfen, die Struktur und Festigkeit des Bindegewebes zu verbessern. Einige Menschen nehmen gezielt Kieselerde ein, um Hauterkrankungen wie Akne, Ekzeme oder Psoriasis zu behandeln. In Verbindung mit einem ausgeklügelten Mineralstoffkomplex entfaltet sie ihre Wirkung noch effektiver. Ebenfalls trägt ein ausgewogener Mineralstoffmix zur Stärkung des Immunsystems bei. Einige Mineralstoffe wie Zink und Selen sind wichtig für die Aufrechterhaltung eines starken Immunsystems; sie helfen bei der Produktion von Antikörpern und spielen eine wichtige Rolle bei der Zellteilung und -reparatur. Und nicht zuletzt fördern wertvolle Mineralstoffe auch die mentale Gesundheit und das Wohlbefinden; beispielsweise kommt Zink eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Stimmung und kognitiven Funktionen zu.

Um all diese Vorteile kombiniert und in konzentrierter Form für den Körper verfügbar zu machen, hat Heilnatura, der Hersteller hochwertiger Nahrungsergänzungs- und Gesundheitsprodukte in bester Bioqualität, nun einen speziellen Mineralstoffkomplex in Kapselform entwickelt. Wer vor den Mahlzeiten 2 Kapseln täglich mit viel Flüssigkeit einnimmt, profitiert von den gesundheitsfördernden Eigenschaften der wertvollen Elemente, die hier in fein abgestimmter Form und Mengendosierung kompakt dargereicht werden.

Da die Kapseln brandneu im Sortiment sind, konnte Ansage! im Rahmen der Kooperation mit dem Hersteller für seine Leser anlässlich der Produkteinführung einen Sonderrabatt aushandeln: Sichern Sie sich jetzt Ihren Vorrat an Mineralstoffkomplex-Kapseln mit exklusiven 15% Rabatt. Verwenden Sie bei Ihrer Bestellung einfach den Code “Mineral15“!