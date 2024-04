Ministerielles

Im Zusammenhang mit bevorstehenden Fußballereignissen sprechen für gewöhnlich gut informierte Mitarbeiter der britischen „Sun“ eine kategorische Reisewarnung für das Frankfurter Bahnhofsareal aus. Für zart besaitete Engländer und sonstig Zivilisierte sei das „Zombieviertel“ ein “Lost Place” voller Krimineller, in dem nichts und niemand mehr sicher sei. Der von Putin finanzierten Falschmeldung folgte die Richtigstellung der aufgeschreckten deutschen Politik auf dem Fuße: „No-Go-Areas und rechtsfreie Räume darf es in Deutschland nicht geben!“ Sprach‘s und veranstaltete eine bildgewaltig inszenierte Großrazzia gegen sichtlich belustigte Großhändler mit Einheitsfrisur. Es ist davon auszugehen, dass schon morgen am Bahnhof wieder entspannte multikulturelle Familienspaziergänge stattfinden. Wenn es einen Missstand nicht geben darf, dann… äh… gibt es der diesbezüglichen Auffassung unserer einzig legitimen Innenministerin unzweifelhaft „nichts mehr hinzuzufügen!“.

Der Minister für landwirtschaftliche Angelegenheiten, Özdemir, hat – wie Feingeist Markus Vahlefeld aufmerksam beobachtete – beim Versuch, ein lockeres Späßchen zu machen, mal wieder ordentlich in die grüne Fremdschämkiste gegriffen. Nachdem er vor nicht allzu langer Zeit beim Balkon-Selfie seinen veritablen Cannabisbusch im Bildhintergrund vergessen hatte, vermeldet er nun ironisch triumphierend die erfolgreiche Anpflanzung eines „Bienenparadieses“. An gleicher Stelle. Aus Bambus! Seine grüne Tierwohlkulisse muss die Landwirtschaftskoryphäe allerdings erst noch zum Patent anmelden. Wenn denn an Agrar-Özis naturgemäß völlig pollen- und nektarbefreiten Bambussprossen irgendwelche Bienen schnüffeln, dann nur, weil sie vorher irgendwo hinten in der Bude eine “line” gezogen haben. Cem-Trails forever!

Cem-Trails forever!

Misswirtschaftsminister Habeck kümmert sich indes mit Kreativität und Leidenschaft um die ganz großen Dinger: Im Zuge seiner Agenda 1945 lässt er nun nach der beschleunigten Demontage von Kern- und Kohlekraft als letzten Akt noch die 270 Milliarden schweren deutschen Gasnetze aus dem Boden reißen. Dies ist von besonderem Optimismus geprägt, weil explizit diese Infrastruktur von internationalen Energieexperten als die einzig realistische Möglichkeit betrachtet wird, erzeugte Energie aus Erneuerbaren dezentral zu speichern. Es muss also schnell gehen. Denn wenn sich die gepriesene sichere Versorgung aus gelegentlich zur Verfügung stehenden Naturphänomenen und Wasserstoff als Schwachsinn erweist (was ziemlich sicher so sein wird), könnte es für seine geschichtsträchtige Politik der verbrannten Erde zu spät sein.

Last but not least: Die deutsche Bildungspolitik steht unter der Führung der Ministerin Stark-Watzinger vor dem Durchbruch. Die Idee: Wenn schon an deutschen Schulen die vor kurzem noch als wichtigste Voraussetzung für Wissensvermittlung geltende Landessprache immer mehr im kakophonischen Stimmengewirr verschwindet und sich die Lernergebnisse nun dem Kenntnisstand stammesgesellschaftlicher Jäger und Sammler annähern, dann könnte man doch einfach die entlarvenden Messinstrumente abschaffen! Mathematik muss künftig ergebnisoffen gestaltet werden, Rechtschreibfehler werden nicht mehr gezählt, Noten nicht mehr vergeben und emotional belastende Vergleiche grundsätzlich gestrichen. Wo Dummheit nicht mehr gemessen wird, herrscht zweifellos ewiger Sonnenschein im Schädel.