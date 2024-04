Miosga, Maischberger und Illner: Die diabolischen Prätorianer des linksgrünen Narrativs

Viele werden jetzt fragen: Wer schaut diese unerträglichen Gesprächsrunden in ARD und ZDF überhaupt noch? Leider immer noch zu viele. Zu viele lassen zumindest den Fernseher laufen, wenn die Berieselung durch das politmediale Einheitsmeinungskartell fast allabendlich stattfindet. Der Durchschnittskonsument der einschlägigen Sendungen allerdings dürfte mittlerweile über 70 sein und meist schon schnarchend auf der Couch liegen, wenn sich diese Damen in ihren Talkshows besserwissend, belehrend und keifend zur Speerspitze des dominanten linksgrünen Ambientes dieses Landes machen. Die Einschaltquoten dürften dabei schon lange nicht mehr denen entsprechen, die einst ein Gunther Jauch, eine Sabine Christiansen oder ein Harald Schmitt erzielen konnten.

Dafür verdienen die bewussten Damen unfassbare hohe sechsstellige Beträge im Jahr, was doch so gar nicht zu ihrer linksgrünen Grundeinstellung zu passen scheint. Aber auch hier gilt der alte Spruch: „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“, und da die hier verbreitete Weltanschauung informelle Vorgabe oder wenigstens Erwartungshaltung von oben ist, werden die Damen es tunlichst unterlassen, auch nur den Anschein zu erwecken, dass ihre persönliche Gesinnung nicht dem herrschenden Narrativ entsprechen könnte.

Dauerabo der linksgrünen Systemtröten

Auch bei den Gästen haben vor allem linksgerichtete und grüne Politiker ein Dauerabo bei den abendlichen Gesprächsrunden, hier vor allem Ricarda Lang, Katrin Göring-Eckardt und Kevin Kühnert bei den Politikern, oder Frau Melanie Amann vom “Spiegel” als Journalistin. Robin Alexander von der “Welt”, ebenfalls Dauergast, gilt hier dann schon fast als rechter Antipode, obwohl er selbst weitgehend auf Systemlinie segelt. In der Regel wird, wenn überhaupt, ein weiterer Gast geladen, der dann nicht linksgrün ist und der sich einem Tribunal aller anderer aussetzen musst, “eingehegt” und möglichst unschädlich gemacht durch die Phalanx der Regierungskonformisten, die versuchen, ihn vorzuführen oder zu “grillen”.

Politiker der AfD werden dabei in aller Regel nicht eingeladen – man will sich ja nicht der Gefahr aussetzen, ihnen ein Podium zu bieten, das trotz oder gerade wegen des dann einsetzenden Dauerfeuers der Moderatorin und der anderen geladenen Gäste deren Popularität steigern könnte -, und wenn doch, dann meistens keine messerscharf-schlagfertigen Schwergewichte wie Alice Weidel, Gottfried Curio, Bernd Baumann oder Stephan Brandner, gegen die die öffentlich-rechtlichen Medienaktivisten weder rhetorisch noch argumentativ ankommen, sondern Vertreter der zweiten Garnitur. Nur ganz selten kommen die Spitzenvertreter der Partei zu Wort – so wie diese Woche bei Caren Miosga, wo Tino Chrupalla als AfD-Parteichef eingeladen wurde. In diesem Fall ist dann das ganzes Handeln der Moderatorin darauf ausgerichtet, ihn so gut wie möglich bloßzustellen, oder – wie sie es wahrscheinlich formulieren würde – ihn zu “demaskieren“.

Die übliche Masche

Meist geht das dann allerdings gründlich schief – und so auch diesmal. Als ich schon vorher die Diskussion im Netz verfolgte, wo in bester deutscher Intoleranz sich ganze Horden von aufrechten Staatsbürgern darüber echauffierten, wie man einem “Rechtsextremisten” eine solche Bühne geben kann – wissentlich ignorierend, dass es sich um den Vorsitzenden einer Partei handelt, die mehr Stimmen auf sich vereint als jede einzelne regierenden Ampelparteien – wurde ich neugierig und entschloss mich, mir diese Sendung anzutun. Ich wurde nicht enttäuscht. Das Drehbuch war schon vorher klar. Bereits die Anmoderation ließ erkennen, worauf es hinauslaufen würde: Es begann mit dem Bild einer der vielen Demos gegen Rechts, wo in bester DDR-Manier mit Wohlwollen und Unterstützung der Regierungsparteien gegen die Opposition demonstriert wurde (diese staatlich ertüchtigten Proteste trafen übrigens häufig nicht nur die AfD, sondern alle, die nicht dem linksgrünen Zeitgeist huldigen).

Dann begann das eigentlich Interview und zu meinem Erstaunen durfte ich zuerst einmal von Miosga lernen, dass es neuerdings auch rechtsextrem ist, gegen die Abschaffung des Bargelds zu sein. Danach plätscherte das Gespräch so vor sich hin – mit unablässigen Versuchen Miosgas, die AfD als unwählbar darzustellen. Chrupalla schlug sich erstaunlich gut und ließ sich nicht aus der Reserve locken. Da Miosgas Team gegen Chrupalla selbst, der eine tadellose Vita vorzuweisen hat, nur wenig Belastendes gefunden zu haben scheint, biss sich die Moderatorin sodann am AfD-Spitzenkandidaten der EU-Wahl, Maximilian Krah, fest, der da deutlich mehr Angriffspunkte bietet. Auch das konterte Chrupalla souverän. Sodann wurden Ausschnitte aus dem Europaprogramm der AfD thematisiert, die auseinandergenommen werden sollten. Letztendlich fixierte man sich dann auf die Position der AfD bezüglich Frauen und Zuwanderung.

Zerknirscht und gönnerhaft

Allerdings kamen spätestens ab da nur noch die beiden weiteren, mittlerweile hinzugeholten Gäste zu Wort: Miosgas ÖRR-Kollegin Nadine Lindner vom “Deutschlandfunk” und der ehemalige Siemens-Vorstandsvorsitzende Joe Kaeser, der seinen deutschen Namen Josef Käser einst internationalisieren ließ. Blamiert hat sich bei der anschließenden Diskussion vor allem Herr Kaeser bis auf die Knochen , der stets an den Themen vorbeidiskutierte und seinen auswendig gelernten Sermon zelebrierte, wie wichtig Zuwanderung für den Wohlstand im Land sei. Er wurde allerdings sauber von Chrupalla gekontert, als dieser dann irgendwann wieder einmal zu Wort kommen durfte: Der AfD-Chef sprach schonungslos die gerade stattfindende Deindustrialisierung und den nie gesehenen Abbau respektive die Verlagerung von Arbeitsplätzen an – darunter auch die 1.300 Arbeitsplätze, die Kaesers Siemens-Konzern in Görlitz abgebaut hat.

Da reagierte Miosga sehr schnell, in dem sie so zerknirscht wie gönnerhafte feststellte, dass Chrupalla dies ja jetzt einmal habe sagen dürfen, womit es aber auch gut sei. Rasch wechselte sie daraufhin das heikle Thema und kehrte zurück zu Maximilian Krah und irgendwelchen sinnlosen Statements, die dieser irgendwann einmal losgelassen hatte. Jeder außer den voreingenommenen Anti-AfD-Claqueren im Publikum, die bei Lindners und Kaesers Stellungnahmen wie auf Stichwort klatschten, spürte, dass hier um keinen Preis über verheerende Situation in der deutschen Wirtschaft geredet werden sollte – denn das würde ja den Offenbarungseid der Wirtschaftspolitik der Ampelregierung vor einem Millionenpublikum offensichtlich machen und könnte ja noch mehr Deutschen die Augen öffnen, dass die AfD eigentlich sehr vernünftige Positionen vertritt.

Wie im einzigen “Westfernsehen”

Nach der Blaupause dieser Sendung verlaufen – mehr oder weniger offensichtlich – praktisch alle Diskussionen der drei eingangs genannten Grand Dames der öffentlich-rechtlichen Talk-“Kultur” im heutigen Deutschland. Sie sind eben keine objektiven Moderatorinnen, sondern Politagitateure im Sinne der Regierenden. Karl-Eduard von Schnitzler würde sicherlich herzhaft lachen, wenn er noch erleben könnte, wie man im ehemaligen sogenannten Westfernsehen mittlerweile vollumfänglich in seine Fußstapfen getreten ist.

Mein Fazit: Grundsätzlich ist es zwar zu begrüßen dass Moosga den Mut hatte, gegen sicherlich großen Widerstand aus vielen Bereichen und wohl auch dem eigenen Sender, Herrn Chrupalla einzuladen; dennoch war ihr Bestreben, ihm und der AfD damit vor allem schaden zu wollen, unverkennbar. Es ging ihr erkennbar nicht darum, zu einer offenen Debatte beizutragen, sondern eher schien es so, als wollte sie ihren nach prinzipiellen AfD-Auftrittsverboten schreienden Kritikern beweisen, dass man AfD-Politiker wirksamer “entzaubern” könne, indem man sie im Dialog stellt. Dieses Ziel ging freilich gründlich schief.