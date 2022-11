Missbrauch: Die Tiefe menschlicher Abgründe

Ich habe überlegt, ob ich das folgende unsägliche Geschehen nochmals reproduzieren soll. Ich habe mich dafür entschieden, vor allem, weil es die Doppelmoral medialer Darstellungen zeigt. Auf einem, mir bis dato unbekannten Portal namens „Positiv+” bin ich auf ein Video gestoßen. Im Netz war auf die Schnelle wenig zu den Betreibern dieses Clickbaiting-Magazins zu finden. Die sind aber auch nicht wichtig. Bestenfalls hätten sie den ins Bild gesetzten Content noch als Inszenierung entlarvt. Aber ich gehe davon aus, dass der dargestellte, offenbar in der Ukraine zu verortende Sachverhalt echt und als Standortbestimmung tauglich ist.

Worum geht es? In einer zusammengefassten TV-Show, die im Habitus etwa dem früheren RTL2-Nachmittags-Trash entspricht, tritt eine Patchwork-Familie auf. Thema: Ein Opa soll mit einer – ihm bis dato noch unbekannten – 15-jährigen Enkelin zusammengeführt werden. Opa, Mutter und Enkelin sitzen im Studio auf der Couch und werden befragt. Aus dem von den Moderatoren minutiös berechneten Rührstück wird unversehens eine absurde, genüsslich ausgeschlachtete Freakshow, als nacheinander auf offener Bühne bekannt gegeben wird, dass die Mutter trinkt, ihre Kinder (mit Gürtel und Schnalle!) schlägt, der Stiefvater die Tochter seit Jahren nahezu täglich missbraucht und die Mutter all dies weiß und duldet. Immerhin – das voyeuristische Publikum im Studio stöhnt auf, schlägt – bildlich geschickt eingefangen – die Hände über dem Kopf zusammen.

Kollektives Versagen

Der vor Erregung zitternde Opa schlägt nun (über seine Enkelin hinweg) mit geübter Faust seiner Tochter ins Gesicht und schließlich – unfassbar – wird die Horrorfamilie tatsächlich noch mit dem Täter in der Arena komplettiert, der, absichtsvoll neben dem bereits vor Erregung zitternden Opa platziert, erwartungsgemäß eine blutige Nase davonträgt. Inmitten dieses Geschehens versucht das Kind die ganze Zeit, von Weinkrämpfen geschüttelt, sich die Augen zuzuhalten. Irgendwann wird triumphierend bekannt gegeben, dass nun wohl die Polizei eingeschaltet werden wird. Vervollständigt wird das Spektakel, in dem tausende Kommentare unter dem Beitrag des Online-Magazins den Opa als Rächer der Gerechtigkeit feiern. Alles im Kasten.

Abgesehen von der wenig überraschenden Erkenntnis über die Tiefe menschlicher Abgründe, wird hier vor allem deutlich, dass die meisten moralisch Erhabenen auf den tatsächlichen und virtuellen Zuschauerrängen weder die Hintergründe und Zusammenhänge, noch ihre eigene Rolle in dieser Aufführung erkennen. Es handelt sich hier ja keineswegs um eine Geschichte von Gut und Böse und den Sieg der Gerechtigkeit, sondern um ein einziges absurdes kollektives Versagen sämtlicher Beteiligter. Öffentlich vermarktet wird eine durchaus symptomatische Abfolge von Generationen in denen mangelnde Empathie, Gewalt, Sprachlosigkeit in einer nicht enden wollenden Missbrauchsorgie münden, der die Kinder hilflos ausgeliefert sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Traumata als Gewalt gegen sich oder andere weitertragen werden. Die meisten der später versuchten Ausbrüche aus solchen schicksalhaften Kreisläufen werden statistisch scheitern. Dass man die unseligen Geschöpfe dann öffentlich an einen TV-Pranger stellt, potenziert den Missbrauch noch einmal, und dass bei all dem die Frage ungestellt bleibt, unter welchen Bedingungen Menschen mitten in Europa in solche prekären Situationen geraten, kennzeichnet die erschreckende gesellschaftliche Dimension eines asozialen Miteinanders, das sich in der Gegenwart ausbreitet wie das alles verschlingende Nichts in der Unendlichen Geschichte. Harter Stoff.