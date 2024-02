Silly Cone Death Valley: Manchmal liefert Google-KI eher unfreiwillig gelungene Musterbeispiele seiner dystopischen und überaus gefährlichen Künstlichen Intelligenz. Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang einfach nur den Begriff „Intelligenz“ weglassen, denn viel mehr als eine dümmliche Programmroutine scheint da nicht durch. Um für so manchen Blog ein paar Groschen für den Serverbetrieb wieder hereinzubekommen, wird dort immer wieder mal Google-Werbung in sparsamen Dosen an einigen Stellen eingeblendet. Google behält sich jedoch generell vor, bei politisch unkorrekten oder nicht der Globalisten-Denke entsprechenden Artikeln die Erlösmöglichkeiten für die Blogger über Google hart zu begrenzen. Es ist einfach nicht en vogue, bei Andersmeinenden zu inserieren! In diesem Fall verstoßen die Inhalte der Blogs dann angeblich gegen die sogenannten “Google-Nutzungsbedingungen”, die der Blogger akzeptieren muss, wenn er speziell diesen Google-Dienst in Anspruch nehmen will. Letztlich geht es darum, die große Schafherde vor unerwünschten, gegebenenfalls auch oppositionellen Inhalten zu bewahren. Auch Ansage! kann ein Lied davon singen.

Google ist tatsächlich ein großer Verfechter von „Meinungsfreiheit“ – im Wortsinn: Die dort erwünschten und für Werbeschaltungen akzeptierten Blogger sind wirklich frei von jeder Meinung (oder vertreten, hilfsweise, die “richtige” Meinung, oder haben sich andernfalls zumeist auf Katzenbilder und Smileys verlegt. Sie sind bei Google die Favoriten in Sachen Monetarisierung von Inhalten und müssen nur ganz selten – bei vereinzelten Missverständnissen – mit entsprechenden Sanktionen rechnen. Kurzum, sobald es um Geld und die Verbreitung von Inhalten geht, ist Google ein großer Player in Sachen „Meinungshygiene”

Wenn die Google-KI schalten und walten darf

So weit, so schlecht. Google hat in diesem Zusammenhang die Werbung auf Seiten wie Ansage! und auch “qpress” automatisiert deaktiviert – weil ein Verstoß gegen Googles Richtlinien detektiert wurde. Das ist generell nichts Neues, da die KI ohnehin Satire oder sprachlich überzogene oder bewusst verbogene Darstellungen in keiner Weise korrekt einordnen kann. Spitzfindiger menschlicher Geist und Hintersinn können bislang noch jede KI aus dem Ruder laufen lassen. Bösartig wird es erst dann, wenn man die unrund laufende KI dennoch auf die Menschheit loslässt – genau so, wie es Google hemmungslos in diesem Bereich macht und das unter Ausnutzung seiner Monopolstellung. Es ist kaum vorstellbar, dass es so dumme Menschen gibt, die dort so agieren…und wenn, dann wären sie ihr Geld nicht wert. Man lässt bei Google die KI quasi am lebenden Objekt üben. Offenbar ist der Gesamtschaden, den die KI bei Google anrichtet, immer noch geringer als vergleichbare Personalkosten, um einen solchen Job halbwegs vernünftig zu erledigen. Das Schöne bei Google ist ja die Möglichkeit von Antragstellungen auf Prüfung bei offensichtlichem Fehlerverhalten der KI. Das kann dann schon mal Tage oder Wochen dauern, aber immerhin besteht zumindest theoretisch die Chance, dass nochmal ein intelligentes Wesen draufschaut, soweit nicht eine weitere KI damit betraut wird. Ist der humanoide Mitarbeiter durch Überlastung gestresst, kann das Ergebnis der Prüfung jedoch durchaus noch weniger intelligent ausfallen.

Spannend wird es erst, wenn man die Google-KI alsbald dienstleisterisch einsetzen möchte (in einem anderen Kontext war es „Bard“, der hatte einen zu langen Bart und nennt sich inzwischen „Gemini“). Nehmen wir ein rein fiktives Beispiel, welches sich auf eine Intensivstation eines Krankenhauses beziehen könnte. Sowas verspricht besonders spannend zu werden, nicht zuletzt weil einmal mehr echte Menschen am anderen Ende hängen. Beispielhaft möge man sich vorstellen, ein Intensivpatient bekommt Schnappatmung und danach eine Weile Atemaussetzer. Die KI, noch nicht so ganz in seiner Blüte (quasi noch im Übungsmodus), diagnostiziert nun Atemstillstand und stellt aus der wohlprogrammierten Profitoptimierungsprognose heraus nun den Sauerstoff ab. Naja, dann würde der Patient schon sterben, so wie es die KI bereits vorweggenommen hat – und wir werden es, wie heute auch, ganz gewöhnlich als Kollateralschaden hinnehmen. Die Diskussion, ob wir auch mal Kollateralschaden sein möchten oder nicht, ist angesichts der Google-KI dann eher müßig.

Einsatz mit besten Vorsätzen

Bestimmt geschieht dies alles bei Google natürlich nur mit den besten Vorsätzen und edelsten Absichten! Ein großes Thema ist die Einsparung von Personalkosten, um damit die Renditen der Aktionäre zu steigern. Aus heutiger, “wertewestlicher” Sicht mit totalen, unmenschlich-kaputten Schwab-Phantasien ist das sicher kein Grund mehr zur Verzweiflung! Alles ganz normal, und es bewegt sich im Rahmen einer der angedachten optimierten Ausbeutung der Menschheit. Die Menschen müssen sich nur noch daran gewöhnen, die Opferrolle des Nutzviehs besser auszufüllen und sich gemäß den Programmierungen der KI zu verhalten – damit das höchste Gut auf diesem Planeten, die Rendite, nicht gefährdet wird. Schaffen die Menschen das nicht, sind sie für ihr unkooperatives Verhalten in dieser Hinsicht zu sanktionieren. Auch da hat die KI Mittel und Wege (wie wir gleich sehen werden).

Aber kommen wir vorerst zurück zum beispielhaften corpus delicti, das im Fall von “qpress” zur Anzeigendeaktivierung führte – denn das lässt an bösartiger Witzigkeit kaum zu wünschen übrig und zeigt auf, wie eigenständig dümmlich besonders Googles KI heute bereits agieren kann. Man könnte Bände mit den Dummheiten und Unzulänglichkeiten dieser KI füllen, bei der die Menschen zur Zeit nur die besseren Laborratten sind. Wenn es nicht ganz so unwürdig wäre und nicht die wahren Abgründe aufzeigte, könnte man herzhaft darüber lachen. Aber lassen wir die weiteren Wertungen einmal außen vor. Wie also lautete jetzt der Verstoß gegen die Google-Richtlinien genau? Im Beispiel von “qpress” etwa so:

Was hier behoben werden soll, ist also der angebliche Richtlinienverstoß einer “Aufforderung zu Klicks”.Sicher, das ist seit Ewigkeiten bekannt, dass man die Kundschaft nicht aktiv zum Klicken auf Anzeigen auffordert… das wäre dann Klickbetrug (dafür sind die Anzeigen ja nicht gedacht, dass irgendwer drauf klickt!? Die sind nur zum Anschauen, es sei denn, man will kaufen, kaufen, kaufen…). Jeder Seitenbetreiber, der Google-Werbung bei sich einbaut, hält sich in der Regel an dieses Google-Gebot (so auch “qpress”); man will es sich ja nicht einfach so mit Google verscherzen und doch lieber ein paar Kröten generieren. Da die meisten Blogger das Spielchen seit Anbeginn kennen, haben sie sowas auch nie ernsthaft in Erwägung gezogen. “qpress” etwa ist das in 14 Jahren nicht einmal passiert. Aber wir mussten lernen, dass die KI es besser weiß.

Wir mussten wirklich sehr intensiv suchen, da wir ja keinen Klickbetrug geplant hatten, wonach wir schnell und eloquent unsere angeblich “böse Absicht“ mit der entlarvenden Erkenntnis der Google-KI hätten abgleichen können. Wäre es nicht toll wenn man auf einfache Weise von der KI lernen könnte? Was also meinte die KI? Doch nein, es war wirklich etwas komplexer. Es ging im konkreten Fall um diesen Artikel auf “qpress”. In diesem sollte nun das corpus delicti verborgen sein: Die angebliche Aufforderung, auf Google-Anzeigen zu klicken. Da die KI in der Lage gewesen war, sie zu finden, sollten wir sie nach bestem Wissen und Gewissen doch ebenfalls finden können! Möchten Sie als Leser selbst zuvor auf die Suche gehen, bevor wir Ihnen die Lösung des Rätsels vor den Latz knallen? Dann schauen Sie ruhig selbst einmal nach. Und wenn die KI dann so einen Missstand erkennt, der so gnadenlos gegen die Google-Bedingungen verstößt, dann lässt es Google sich nicht nehmen den Blogbetreiber gleich bis auf Messer einzuschüchtern, ob seiner noch unerkannten Freveltaten, dass womöglich in den zigtausenden Artikeln verborgen, vergleichbare Verstöße detektiert werden könnten, wenn die KI nur wollte. Da gibt es sogleich die richtige Warnkelle und das sieht dann so dargestellt aus:

Ein schlechtes Gewissen und das Durchackern aller Inhalte ist jetzt angesagt, weil Google ja nur exemplarisch etwas aufzeigt und der Blogger selbst für sein Wohlverhalten gegenüber Google und KI verantwortlich ist. Alles nach dem Motto: Der Blogger wird schon wissen, wo er seine Leichen liegen hat… soll er ruhig mal selbst wochenlang suchen! Natürlich ist es auch eine rechtliche Frage. Wäre Google so schlampig wie seine eigene KI sein und würde jedes Mal trotz „nicht kapiert“ konkret werden, wäre es wohl schnell vorbei mit Google. So dreht man qua der fetten Wassersuppe den Spieß einfach um, weil die Blogger auf die Kröten angewiesen sind. Google hingegen scheint seine Moral immer noch im Geld ersäufen zu können.

Die Google-KI kann nicht nur Bilder scannen und auslesen, sondern dazu auch noch übersetzen. Zwar nicht korrekt, aber für die Zuordnung unlauterer Absichten reicht das bisschen Intelligenz bestimmt aus. Vom Verstehen ist die KI immer noch weit entfernt. Der einzige Inhalt, den man in dem monierten Beitrag überhaupt irgendwie mit “Drücken/Klicken” in Verbindung bringen könnte, war tatsächlich das verwendete redaktionelle Beitragsbild zum Artikel mit der knallharten Aufforderung „Push“:

Wegen dieser im Bild versteckten Aufforderung “Push”, die sich auf den Artikelinhalt bezog, hat also die geballte Intelligenz von Google zugeschlagen und gemeint, frohlockend einen Klickbetrüger dingfest machen können! Mit den Google-Richtlinien hat das zwar rein gar nichts zu tun… aber deshalb stellt sich die Frage noch intensiver, ob die KI selbige überhaupt kennt und sie richtig zu interpretieren geschweige denn anzuwenden imstande ist!? Ansonsten war in dem monierten Artikel nämlich wahrlich nichts enthalten, was auch nur ansatzweise in Richtung “Klickaufforderung” interpretierbar gewesen wäre. Selbst Google hält sich – wohlwissend – mit genaueren Ausführungen bedeckt. Hoch lebe die KI!

Interessant sind auch die ewig wiederkehrenden grundlegenden Analysen der Google-KI zu Inhalten der Blogs, die angeblich gegen Googles Nutzungsbedingungen verstoßen (wie auch Ansage!). Mails mit Hinweisen wie den nachfolgenden erhalten die Seitenbetreiber mehr oder weniger täglich – als Mahnung und Warnung, sich doch gefälligst dem in den Nutzungsbedingungen von Google festgelegten Wohlverhalten zu unterwerfen und seine Meinungen und Äußerungen eben diesen Vorstellungen anzupassen:

Auch hier werden die entsprechenden “Diagnosen” der rechten Spalte nirgends inhaltlich näher begründet oder präzisiert. Dass Google mit dieser übergriffigen Willkür seinerseits permanent gegen etwaige Bedingungen (Befindlichkeiten, Gefühle und Rechte) der Blogger verstößt, interessiert diesen Quasi-Monopolisten nicht die Bohne, da die Unterwerfungsgesten natürlich nur einseitig in Richtung Google anzuwenden sind. Es ist eine schlechte Idee, der Versuchung zu erliegen, mit der KI irgendetwas ausdiskutieren zu wollen. Aussichtslos! Das Personal bei Google verblödet immer weiter, und entsprechend wird sich auch die Qualität der KI entwickeln müssen. Das ist wie ein Naturgesetz. Vermutlich ist das reale menschliche Dasein am Ende ein einziger Verstoß gegen Googles Nutzungsbedingungen.

Die Intelligenz der KI kann und darf natürlich nicht bösartig hinterfragt werden. Schließlich besteht die Möglichkeit, bei offensichtlichem Versagen der KI, einen Antrag auf Prüfung bei Google zu stellen. Das ist wirklich sehr großzügig und zeugt von einem gewissen Respekt gegenüber dem zweibeinigen Nutzvieh, welches Google für sich via KI zu domestizieren wünscht. Je nach Überlastung bei Google kann das dann in wenigen Tagen gehen, aber auch schon mal Wochen oder Monate in Anspruch nehmen.

Würde es sich hierbei nun nicht um Inhalte von Webseiten, sondern um lebenswichtige Entscheidungen handeln, in denen KI zum Einsatz kommen – siehe das obige Beispiel der Intensivstationen -, dann müsste ein Delinquent im Zweifel erst einmal ableben, bevor er dann wenigstens postum rehabilitiert werden könnte. Für Computerfehler ist das Verständnis weltweit inzwischen sehr groß, weshalb man ein wenig Kollateralschaden durchaus in Kauf nimmt, und Google fehlen dadurch allenfalls ein paar wenige Euro, die ins Gewicht fallen. Und wenn wer auf der Intensivstation landet, ist der ohnehin schon überwiegend ein Totalschaden. Da betreibt die KI dann nur noch fundierte Schadenbegrenzung.

Und was den sachverhaltslastigen Google-Schmäh anbelangt, so wird uns die KI vermutlich in Bälde mitteilen, dass auch dieser Ansage!-Beitrag wieder „schockierende Inhalte“ enthält und für Google „unglaubwürdige und schädliche Behauptungen“ thematisiert . wenn es sich nicht gar um „gefährliche oder abwertende Inhalte“ handelt. Die Google-KI wird das sicher erkennen! Wetten? Nicht zu vergessen das Beispielbild des “Push-Buttons”, den wir weiter oben zur Veranschaulichung nochmals exemplarisch eingebaut haben. Für die glorreiche künstliche “Intelligenz” wird er wiederum Zusammenhanglos erscheinen und abermals als “Aufforderung zu Klicks” interpretiert werden.

Dieser Beitrag erschien auch auf qpress.