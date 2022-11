Mit lärmender Propaganda: TV-Zapping als abendliche Grenzerfahrung

Der blanke Horror, täglich neu in deinem Fernseher: Mal wieder hockte ich vorm TV-Gerät und wollte mich nach ewig langem – typisch deutschen! – Service- und Technik-Totalausfall an meiner Giga-Box erfreuen. Fast drei Monate hatte mein Anbieter benötigt, um die katastrophalen Folgen seiner internen Umstellung auf eine neue Software zu bewältigen. Es erschien mir, als hätte ich beim Berliner Senat einen Flughafen bestellt – aber das ist ein anderes Thema (spöttischgrins!). Für mich wurde das eine schier endlose Tauchfahrt durch die GEZ-Hölle, denn dieser dünne Staatssenf quillt scheinbar auch noch durch die kleinsten Ritzen auf die Bildschirme, selbst wenn längst der Strom im Dorf ausgefallen ist – oder die Vertreiber der Privatsender ihren „Great Reset“ versemmeln. Keine Sendervielfalt mehr, nur noch ARD und ZDF und Regionalprogramme… das ist Folter!

Egal, mit dieser leichten GEZ-Traumatisierung saß ich nun also in meinem Fernsehsessel. Bestelltes Schmunzeln und sich vergnügen war angesagt. Mit der Linken begann ich zu zappen und rechts wollte ich eigentlich friedlich eine Dose Bier knacken und fröhlich schäumen lassen. Vorhang auf, erstes Bild und nur ein Wort: Nachhaltigkeit. Ach du Scheiße! Nur diese eine zeigefingernde, bis zum Erbrechen alles penetrierende Ideologen-Moralvokabel reichte mir schon, reflexartig ging ich in Nahkampfhaltung – und verschüttete mein Bier. Schnell zu einem anderen Sender, weg von der giftgrünen Propaganda. Es haben doch nur 14 Prozent Grün gewählt – für die anderen muss es doch auch ein Programm geben, dachte ich… denkste! Was folgte, war eine Art Geisterbahnfahrt durch die Infomedienlandschaft unserer Gegenwart, die ferngesteuert und politisch zweckentfremdet wie eine Walze über unsere Gehirne rollt um jeden eigenen Gedanken plattquetscht.

Abendliches Überleben vor der Glotze

Denn nun zappte ich quasi um mein abendliches Überleben – und wahrlich, ich sage euch: es wurde immer schlimmer und schlimmer. „Auch wir, als Unternehmen, haben uns Gedanken wegen des Klimawandels gemacht…“, zapp und tschüss. Und weiter: Im nächsten Kanal läuft Werbung. Zwei Männer knutschen und fummeln, damit soll wohl irgendein besonders „tolerantes Shampoo” (kleiner Scherz) verkauft werden. Waschen sich Frauen oder Heteros heute nicht mehr die Haare? Sofort schnellstens raus. Stoßseufzer. Gibt es eigentlich nur noch schwule Kommissare, schwule Zielgruppen? Unlängst wurde sogar ein schwules Paar mit Kind gezeigt, da ging es um moderne Familien von heute. Klar: Männer und Frauen, Das war gestern. Ist Hetero inzwischen eigentlich auch schon voll Nazi, ihr fanatischen Politkommissare an den TV-Schaltstellen? Ich frage für einen Freund.

Weiter. Klick. Eine Pinnwand erscheint: Ein Workshop. „Patches” vom „Brainstorming” hängen am „Board”, und irgendeine Schlaufrau mit Doppelnamen referiert, dass man(n), um es den Frauen auf dem Arbeitsmarkt leichter zu machen, sich mehr den emotionalen Besonderheiten der Frauen zuwenden müsse. Man müsse ihre Emotionalität mehr in den Arbeitsabläufen berücksichtigen, ermahnt die „Expertin“ bitterdoppelnamenernst potentielle Arbeitgeber und die Politik. Aha, die Frauenquote allein reicht auch schon nicht mehr, jetzt müssen auch noch Menstruationsabläufe und femin(istisch)e Launen in den Arbeitsalltag integriert werden. Geht es eigentlich noch schwachsinniger? Ja, geht es. Denn Frauen, so sinngemäss weiter die „Expertin“, seien viel impulsiver als Männer, sie würden sich einem Thema erstmal emotional, „zu einem Fixpunkt hin” nähern, und erst von dort aus in die Zusammenhänge einsteigen. Oder so ähnlich.

Wie Hausstaub herabrieselndes Betroffenheits-Gedöns

Antwort: Hier wäre interessant, wenn ein amtlicher Männerbeauftragter mal darauf hinweisen würde, dass die Herren an Wochenenden gerne saufen und an Montagen ihren emotionalen Fixpunkt entweder der biologisch eingebauten Schwanzsteuerung (etwa beim Anblick von „Kolleg_innen”) überlassen, und dass außerdem bei Männern generell die Gefahr katatonischer Anfälle besteht – für solche Momente sollte der Betriebsarzt extra geschult werden, leiden doch viele Männer am Arbeitsplatz oft auch unter akutem Mangel an Streicheleinheiten. Sorry, aber mal im Ernst: Dieses permanent wie Hausstaub auf uns herabrieselnde Betroffenheits-Gedöns hat etwas extrem Politischpädagogisches an sich, es ist ein permanentes Herumfummeln an Geschlechtern und ihrer vermeintlichen Rollen, wobei eines auffällt: Zwischen Frauen und Männern werden – meist frei erfundene – Widersprüche wie besessen konstruiert, werden Klischees bewusst negativ gegen die Heteromänner verwendet. Es soll also krachen zwischen den Heteros, das ist mal klar. Satire aber hilft da nicht. Nur wegzappen.

Doch so geht es endlos auf dem Bildschirm des Grauens weiter. Ganz schlimm die Werbung mit Männern, welche erkennbaren Afro-Hintergrund haben respektive deren Vorfahren erkennbar keine „alten weißen Männer“ waren oder sind. Diese „Men of Color” haben dann meist (blonde) Frauen – eine Konstellation, die in der Werbung inzwischen demonstrativ und massiv überrepräsentiert ist. Durch das, was hier fehlt, wird glasklar, wer hier in welche Richtung manipulieren will: Denn es gibt kein komplementäres Gegenüber. Einen weißen Mann mit schwarzer Frau wird man in diesem Umerziehungs-TV-Saustall nämlich garantiert nicht finden. Wer mal Stichworte wie „Blacks on Blondes“ oder „Black Supremacy“ bei Google eingibt, der wird dagegen – neben Pornografie – unsäglichen schwarzen Rassismus tonnenweise im Netz entdecken. „Blacks“, welche davon träumen, die weißen Frauen um den Verstand zu vögeln, um dann die Herrschaft über die „weiße Rasse“ anzutreten: Das ist keine paranoide Randerscheinung, sondern realer, sich ausbreitender Rassismus einmal anders. Letzteres ist allerdings auch unter schwarzen Bürgerrechtlern ein äußerst strittiges Thema, denn in der weltweiten „Black Community“ sind natürlich noch lange nicht alle komplett von linksaußen volksverhetzt.

Teile und herrsche

Tatsache bleibt: Diese Propaganda nervt und bewirkt vermutlich bei vielen Zuschauern das Gegenteil. Menschen verschiedener kultureller und ethnische Identitäten können hervorragend zusammenleben – aber nicht, wenn von außen ihre visuellen Unterschiede und Merkmale wie Haar- und Hautfarbe politisch aufgebläht werden, das Diktat der (rein optischen) „Vielfalt” bis zum Erbrechen mit dem Holzhammer eingeprügelt wird und wahre Wertigkeit dabei stets nur den Minderheiten zufließt. Es ist ein brachial inszenierter Minderheiten-Tango dieser Tage, der überall die Menschen mit ihren diversen Gruppierungen und Herkünften offenbar bewußt und gezielt gegeneinander hetzt und aus jedem Identitätsmerkmal ein sakrosanktes „Heiligtum“ konstruiert, welches wiederum gegen andere „Heiligtümer“ auflaufen und ankämpfen soll – offenbar nur, um am Ende eine endlose kollektive Saalschlacht in den westlichen Demokratien anzuzetteln, einen anarchischen Endkampf des Jeder-gegen-Jeden.

„Teile und herrsche” dürfte der Zweck, ja das ultimative Programm dahinter sein, befeuert von interesssierten Kreisen und Eliten. Solche Themen und Hintergründe gelangen allerdings nicht in deutsche Talkshows, die selbst fast nur noch Tribunale gegen Andersdenkende sind: Einer wird geladen, um dort von vier bis fünf anderen Gästen samt Moderator verbal vorgeführt, brachial „verprügelt“ und niedergepöbelt zu werden. Links um, in Reih und Glied! Das deutsche Agitprop-TV ist quasi das satanische Erbe der Ex-Kanzlerin Angela Merkel – denn in ihrer Zeit hatte die große Spaltung ihren Anfang, fand diese fulminante Transformation hin zum vorrangig ökolinken Gesinnungs-TV statt.

Das pure Grauen

Über 14 Kanäle steuerte ich an und war schließlich nur noch entsetzt zu sehen, dass mittlerweile selbst bei „Bild TV“ als die üblichen Programmfüller offenbar nur noch Serien und Dokus über Adolf Hitler, das Dritte Reich, die NS-Ideologie, den Holocaust, Weltkrieg Zwo und so fort angeboten werden – was auch auf anderen Kanälöen nach 80 Jahren anscheinend immer noch der „große“ Themenhammer sein muß (gähn), der perpetuierten Unterstellung folgend „tausendmal geschaut, aber nix gelernt”. Wenn den Zuschauern als Folge dieser Dauerberieselung angesichts des ständig und in Dauerschleife Gezeigten wenigstens noch ein Licht aufginge, wie wenig die heutigen angeblich überall lauernden „Nazis” eigentlich mit dem dokumentierten Schrecken der wirklichen Nazis und ihren Untaten gemein hätten, und das Ausmaß der Geschichtsvergessenheit und NS-Verharmlosung durch die linksgrüne Gegen-Rechts-Kabale verinnerlichen würde! Doch nichts da. Es herrscht das pure Grauen.

Beim Zappen durch das Fernsehprogramm wird ohne jeden Zweifel deutlich: Eine von außen gesteuerte Gehirnwaschanlage kennt keinen Geist der Freiheit mehr. Es ist ein Wandel in allem, die Gesinnung bestimmt das Sein und die Zugehörigheit durch Unterwerfung unter eine Agenda der Meinungslenker entscheidet zunehmend über Zugehörigkeit oder Ausgrenzung. Vor allem beim Klimathema manifestiert sich das. Auf allen Kanälen „Klimawandel”, „Klimaforscher berichten”, „neue Untersuchungen zum Klimawandel”, „Experten warnen vor den Folgen des Klimawandels”, zugespitzt dann irgendwo im Schreckensdialog mit einem „Klimaexperten“: „Wie können wir der Klimakatastrophe noch entgehen…?” Blah, blah, blah! Selbst der Wetterbericht kommentiert inzwischen jede Zuckung von Gewittern, von zuviel oder zu wenig Regen, mit dem Hinweis auf den drohenden Weltuntergang: Dass es nun viertel vor Zwölf sei, auch wenn es gerade erst viertel nach Acht ist und man sich eigentlich entspannt vergnügen wollte.

Es tobt: Ein geistiger Bürgerkrieg

Dann kommen wieder irgendwelche Jugendlichen ins Bild, die ihren Text in den ökolinks dominierten und nicht mehr „allgemein“ bildenden Schulen auswendig gelernt haben. Keine Ahnung von Mathe, schlechtes deutsch, Freitags nie anwesend (smile!), aber die Zusammenhänge zwischen Gasen im ätherischen Raum und die Abläufe des Klimas – unter Berücksichtigung der Sonnenenergie oder auch der Mondzyklen, sowie der verschiedenen Klimazonen auf der Erde… all das kapieren die beim ÖRR gelandeten Nachwuchsgrünen, die politisch erfolgreichen Studienabbrechern nacheifern, selbst nicht, aber sie wollen uns ihre unterkomplexe Klimareligion via Glotze in die Hirne hämmern: Wir müssen! Wir sollen! Wir dürfen nicht! Ich pausiere am Ende jedenfalls, fast schon erleichtert, erstmal bei den „Straßen von Francisco“, die schöne alte Retro-Krimiserie aus Zeiten, als die Welt noch in Ordnung war, als noch „leben und leben lassen” galt statt medienpostuliertes Überleben um jeden Preis. Die heile Welt aus der Konserve.

Kommen wir nach dieser Reflektion über das unter erheblichem Gesinnungsdruck stehenden öffentlichen und privaten Fernsehens, welches erkennbar nur noch ein reines Erziehungsprogramm für dusselige Untertanen, Mitläufer und Duckmäuser sein will, zu einem Schlußgedanken: Es ist eben keine Zeitenwende. Es ist wesentlich mehr. Es ist nicht nur eine „geistig-moralische Wende“ in dem Sinne, wie Helmut Kohl einst als CDU-Steuermann und Kanzler fabuliert hatte. Nein: Es ist ein epochaler Bruch. Ein Informationskrieg. Ein Kampf um Wahrheit, um Sichtweisen und um konkrete politische Vorhaben, die mächtige Kreise ungestört durchboxen und umsetzen wollen. Es geht um den ideologischen Umbau, um die Neuformierung einer Gesellschaft. Kriegsgeheul und Geschreie herrschen nicht nur an der Front in der Ukraine. Es tobt auch bei uns ein anschwellender Krieg, ein geistiger Bürgerkrieg. Der Schaden wird noch anwachsen. Erste politische Opfer durch den neuen Fanatismus in Deutschland gibt es bereits: Eine Radfahrerin in Berlin, die jetzt hirntot ist dank der Generation Pattex, deren Gehirn am Asphalt klebt. Welch ein Symbol ausgerechnet für die alles antreibende Partei der „Fahrradfahrer_innen”, als deren radikaler Arm die allerletzte Generation wirkt und wütet. George Orwell is now here to stay. Wie gut, dass es wenigstens auf Netflix noch Spielfilme aus interessanteren Welten als der unseren gibt.