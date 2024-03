Mit Nattokinase den Körper von Spike-Proteinen befreien: Exklusive Oster-Rabattaktion!

Aktuell nähren die RKI-Files nochmals massive Zweifel an der Sinnhaftigkeit und Sicherheit der Covid-Impfung. Viele, die sich vor allem zur Vermeidung beruflicher oder gesellschaftlicher Nachteile haben impfen lassen – auch nur ein- oder zweimal – bereuen diesen Schritt heute zutiefst, vor allem, da sich Corona nicht annähernd als die tödliche “Pandemie” herausgestellt hat, als die es zur Rechtfertigung der Massenimpfungen aufgebauscht wurde.

Was den Geimpften von der Impfung “geblieben” ist, sind die Spike-Proteine im Organismus, die in zunehmendem Maße als toxisch und gefährlich erkannt und für die Zerrüttung der körpereigenen Immunabwehr verantwortlich gemacht werden, die dann zu den sprunghaften Anstiegen diverser Krankheitsbilder geführt haben dürften – von Thrombosen über Myokarditis bis hin zu bestimmten Krebserkrankungen.

Nattokinase mit und ohne Vitamin D3 aus natürlichem Algen-Extrakt

Wie diese Proteine wieder aus dem Körper bekommen? Schon 2022 konnten Wissenschaftler in Studien nachweisen, dass die durch die mRNA-Impfung produzierten Spike-Proteine durch das Fermentationsprodukt Nattokinase tatsächlich abgebaut werden können. Als besonders hochwertig und wirksam hat sich hierbei Nattokinase von Heilnatura, dem Hersteller hochwertiger Nahrungsergänzungsprodukte in bester Bio-Qualität, erwiesen: Es handelt sich um Presslinge, die aus gentechnikfreien, garantiert biologischem Anbau gewonnenen Sojabohnen hergestellt werden – und das ohne jede Chemie! In einem schonenden, natürlichen Fermentationsprozess werden diese mit dem Natto-Bakterium Bacillus subtilis behandelt. In Japan, dem Land der Gesundheit schlechthin, schwört man schon seit vielen Jahrhunderten auf fermentierte Produkte.

Aufgrund seiner gesundheitsfördernden Eigenschaften ist Heilnatura Nattokinase nicht nur in den östlichen Ländern, sondern auch in Europa von großem Interesse – nicht zuletzt, weil es in Bezug auf die gesundheitlichen Eigenschaften viele sonstige Sojaprodukte übertrifft und im Spitzenbereich der fermentierten funktionellen Lebensmittel rangiert. Die Variante mit aus Algenextrakten (einer innovativer Quelle dieses essentiellen Nährstoffs!) gewonnenem D3 stärkt das Immunsystem, bewahrt die Gefäßgesundheit, verhindert Arterienverkalkung, erleichtert die Kalziumaufnahme und fördert die Zellkommunikation. Die Variante mit Vitamin K2 lenkt die Nattokinase-Wirkstoffe im Körper gezielt dorthin, wo sie gebraucht werden.

Natürliche Gesundheit aus Japan – in Kooperation mit Dr. Bodo Schiffmann

Die günstigen Eigenschaften machen Heilnatura Nattokinase nicht nur für Impfopfer oder besorgte Geimpfte, sondern auch für alle anderen zu einem wertvollen Naturheilprodukt, das nicht umsonst immer mehr Bekanntheit in Europa erfährt, weil es die allgemeine Gesundheit des Körpers unterstützt. Mitentwickelt und ausdrücklich empfohlen von dem durch sein Corona-Engagement bekannten Arzt Dr. Bodo Schiffmann, sind die beiden Heilnatura-Varianten Nattokinase mit Vitamin D3 und Nattokinase mit Vitamin K2 die ideale gegenseitige Ergänzung.

